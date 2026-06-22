Aprende cómo hacer huevos en purgatorio, el mejor desayuno italiano en casa para cambiarle a la rutina de cereal o el clásico sándwich. Esta receta combina dos elementos que amamos los mexicanos: huevitos y gastronomía italiana desde temprano.

El desayuno es el escenario perfecto para que los elementos más sencillos de la despensa puedan transformarse, mediante la técnica y el respeto a las raíces culinarias, en un banquete digno de reyes.

La magia de la cocina matutina radica en su capacidad para reconfortarnos y prepararnos para el día, utilizando fragancias y texturas que evocan el calor de un hogar tradicional.

Dentro del vasto repertorio de la cocina internacional, los huevos en purgatorio ocupan un lugar de honor gracias a su versatilidad y riqueza nutricional. También llamados uova in purgatorio, este plato consiste en huevos escalfados directamente sobre una salsa de tomate espesa, burbujeante y ligeramente picante.

Elige preparar estos huevos en purgatorio para comenzar la mañana con un desayuno italiano en casa; son un homenaje a la tradición mediterránea y un verdadero placer en forma de comida.

Receta de huevos en purgatorio Canva

Receta de huevos en purgatorio

Ingredientes:

4 huevos

400 gr de jitomate triturado o puré de tomate

2 dientes de ajo finamente picados

¼ de cebolla, picada en cubos finos

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

½ cucharadita de chile seco o peperoncino

30 gr de queso parmesano

Hojas de albahaca o perejil

Sal y pimienta negra molida al gusto

Rebanadas de pan de masa madre o rústico para acompañar

Preparación:

Coloca una sartén amplia a fuego medio. Agrega las dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté tibio, incorpora la cebolla picada y cocina durante unos 3 a 4 minutos hasta que se vuelva translúcida; añade el ajo picado y las hojuelas de chile seco. Cocina por un minuto extra, cuidando rigurosamente que el ajo no se queme. Vierte el tomate triturado en la sartén y sazona con una pizca de sal y pimienta negra al gusto. Reduce el fuego a nivel bajo-medio y deja que la salsa hierva a fuego lento durante unos 10 a 12 minutos. Con la ayuda de una cuchara de madera, haz cuatro pequeños pozos o "nidos" en la salsa de tomate, separados uniformemente. Rompe cada huevo y colócalo con cuidado dentro de cada espacio, sazona cada yema con un grano de sal. Baja el fuego al mínimo. Tapa la sartén y permite que los huevos se cocinen con el vapor atrapado durante aproximadamente 4 a 6 minutos. El punto ideal se alcanza cuando la clara está completamente blanca y firme, pero la yema aún se mueve suavemente al agitar la sartén, indicando que permanece líquida. Retira la sartén del fuego. Espolvorea inmediatamente el queso Parmesano rallado por encima para que se funda con el calor residual. Decora con las hojas de albahaca fresca rotas con las manos o perejil picado. Sirve de inmediato directamente en la sartén, acompaña los huevos en purgatorio con las rebanadas de pan previamente tostadas con un hilo de aceite de oliva.

Receta de huevos en purgatorio Canva

¿Cómo lograr la textura perfecta en los huevos?

Si la salsa de tomate está hirviendo con demasiada fuerza al momento de añadir los huevos, la parte inferior de las claras se endurecerá y se quemará antes de que la parte superior alcance a cocinarse.

Mantener el fuego al mínimo y utiliza una tapa para que el calor residual cocine la superficie uniformemente. Otro consejo crucial es prestar atención a la consistencia de la salsa antes de deslizar los huevos.

Si la salsa está demasiado líquida o aguada, los huevos se esparcirán por toda la sartén y se mezclarán con el tomate en lugar de formar nidos definidos. La salsa debe tener el espesor de una marinara concentrada.

Si notas que se ha reducido demasiado y corre el riesgo de secarse, añade una o dos cucharadas de agua tibia o caldo de verduras en las esquinas de la sartén para mantener la humedad justa sin diluir el sabor.

Receta de huevos en purgatorio Canva

¿Cuál es la historia de los huevos en purgatorio?

Los huevos en el purgatorio, conocidos originalmente en italiano como uova in purgatorio, tienen sus raíces en la cocina regional de Campania, particularmente en Nápoles.

Históricamente, este plato personifica el concepto de la cucina povera (cocina pobre), una tradición culinaria italiana basada en el aprovechamiento máximo de ingredientes económicos, locales y accesibles para crear comidas altamente nutritivas y reconfortantes.

El nombre tan peculiar del plato proviene de una analogía visual y religiosa muy arraigada en la cultura napolitana del siglo XVIII y XIX.

Durante esta época, el culto a las almas del Purgatorio era sumamente popular en Nápoles. Las representaciones artísticas de las iglesias locales solían mostrar a las almas envueltas en llamas, vestidas con mantos blancos, buscando la purificación.

En la sartén, las claras de huevo blancas representan a estas almas atrapadas, mientras que la salsa de tomate roja, hirviente y picante, simboliza las llamas purificadoras del purgatorio.

El contraste entre la acidez del tomate, el toque ardiente del chile y la suntuosidad de la yema líquida crea una sinfonía de sabores que convierte un desayuno ordinario en una celebración gastronómica en forma de huevos en purgatorio.