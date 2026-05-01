El cristalino destilado golpea el fondo de la pequeña copa mientras el aroma dulce y limpio anticipa un brindis por la amistad: soju.

Esta bebida, protagonista indiscutible de cada cena en los k-dramas, es mucho más que un accesorio de televisión.

De acuerdo con investigaciones publicadas por Cambridge University Press, el soju es el destilado más vendido del mundo, superando en volumen al vodka y al whisky gracias a su profunda integración en la vida social coreana.

¿Qué es el soju? La bebida de los k-dramas que todos queremos probar Canva

¿Qué es el soju y por qué es tan popular actualmente?

El soju es un destilado coreano tradicionalmente elaborado con arroz, aunque hoy incluye camote o tapioca. Se caracteriza por ser incoloro, tener un sabor neutro con un toque dulce y una graduación alcohólica que oscila entre el 13% y el 25%.

Su auge global se debe a la "ola coreana" (Hallyu), donde la visibilidad en series y películas lo ha posicionado como el acompañante perfecto para la gastronomía asiática. Es una bebida diseñada para compartirse, nunca para beberse a solas.

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El origen histórico: de las invasiones mongolas al mundo

La historia del soju se remonta al siglo XIII, durante las invasiones mongolas a Corea. Los mongoles, a su vez, aprendieron la técnica de la destilación de los árabes en el Levante, trayendo consigo el "arak" (licor destilado).

Los coreanos adaptaron este conocimiento utilizando el grano local: el arroz. Durante siglos, el soju fue considerado un producto de lujo reservado para las élites y la medicina, antes de convertirse en la bebida del pueblo.

La técnica de destilación (proceso de separar sustancias mediante evaporación y condensación) permitió que Corea desarrollara una identidad alcohólica única, diferenciándose del makgeolli (vino de arroz fermentado, no destilado).

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La evolución técnica: del arroz a la destilación moderna

A mediados del siglo XX, debido a la escasez de alimentos tras la guerra, el gobierno prohibió el uso de arroz para fabricar alcohol. Esto forzó a las destilerías a utilizar camote, tapioca y otros almidones diluidos.

A este proceso se le conoce como soju diluido, que es la versión que encontramos hoy en las icónicas botellas verdes. Aunque la prohibición terminó en los años 90, el estilo ligero y económico se mantuvo por su gran aceptación.

Hoy conviven dos tipos: el soju tradicional destilado (premium, con más cuerpo) y el soju diluido (comercial, con sabores frutales). Ambos son pilares de la economía coreana y símbolos de su resiliencia cultural.

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Etiqueta y cultura: cómo beber soju como un experto

El consumo de esta bebida está regido por normas jerárquicas estrictas. Nunca debes servirte tu propia copa; siempre debes esperar a que alguien más lo haga y tú debes corresponder sirviendo la de ellos.

El respeto a los mayores

Si bebes con alguien mayor, debes sostener la copa con ambas manos y girar la cabeza hacia un lado para que no te vean beber directamente. Es una señal de cortesía y respeto profundamente arraigada.

El "One Shot"

Es común que la primera ronda se beba de un solo golpe (Gone-bae). Sin embargo, el soju moderno es tan suave que permite disfrutarlo a sorbos lentos mientras se consumen platos picantes o carnes asadas.

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¿A qué sabe el soju realmente?

Su perfil de sabor es similar al del vodka, pero con un contenido de azúcar ligeramente superior y menos agresividad en el paladar. Al ser un licor neutro, funciona como un excelente lienzo para mezclas.

En los últimos años, el soju de sabores (fresa, uva, yogurt o durazno) ha dominado el mercado juvenil internacional. Estas versiones son más bajas en alcohol y mucho más dulces, facilitando la entrada al mundo de los licores coreanos.

Probar el soju es dar un paso hacia la comprensión de una cultura que valora la comunidad y el tiempo compartido. No es solo alcohol; es un ritual de conexión que ahora está al alcance de tu mano en cualquier supermercado especializado.

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es perjudicial para la salud. Si tienes condiciones médicas preexistentes o estás bajo tratamiento, consulta a un médico certificado. Disfruta con responsabilidad.