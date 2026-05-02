Celebra el Día de Harry Potter: lugares mágicos en CDMX para sentirte en Hogwarts

La magia de Harry Potter sigue conquistando generaciones. Sus personajes, escenarios y hechizos la han convertido en un referente del cine que nunca pasa de moda.

Por eso, si eres fan del mundo mágico, visitar lugares inspirados en esta saga es una experiencia que vale totalmente la pena.

En el marco del Día Internacional de Harry Potter, te compartimos algunos sitios en Ciudad de México donde podrás comer, tomar fotos y sentirte dentro de Hogwarts.

Lugares de Harry Potter para comer CDMX

Caldero Chorreado

Este lugar está lleno de detalles que te transportan directamente al universo de Harry Potter. Desde la decoración hasta el ambiente, todo está pensado para que te sientas dentro de la historia.

Su menú incluye bebidas y alimentos temáticos con nombres inspirados en la saga, muchos servidos en calderos o utensilios mágicos que hacen la experiencia aún más especial.

Ubicacion: Av. Pdte. Plutarco Elías Calles #1886, Banjidal, Iztapalapa, 09450 Ciudad de México, CDMX.

El Mesón de los 3 Magos

Aquí no solo disfrutarás de comida deliciosa, también encontrarás un espacio perfecto para tomarte fotos increíbles.

El lugar está lleno de rincones inspirados en el mundo mágico, ideales para selfies. Además, suelen tener eventos temáticos en fechas especiales, por lo que vale la pena seguir sus redes sociales.

Ubicacion: Andorra 16, Carmen, Benito Juárez, 03540 Ciudad de México, CDMX.

Diagon Café

Si quieres vivir una experiencia diferente, este café es una gran opción. Sus bebidas parecen auténticas pociones mágicas, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los fans.

También ofrecen postres y platillos con nombres inspirados en la saga que hacen que cada visita sea aún más divertida.

Ubicación: Luis David 21, Mixcoac, Benito Juárez, 03910 Ciudad de México, CDMX.

Fénix Café

Este lugar combina la temática de Harry Potter con un ambiente relajado y perfecto para pasar el rato con amigos.

Aquí puedes usar el sombrero seleccionador, disfrutar de juegos de mesa como UNO y probar distintas opciones de comida y bebidas en un entorno mágico.

Ubicación: Calzada del Hueso 701 Coapa, Tlalpan.

Si quieres disfrutar de un momento especial y salir de la rutina, estos lugares son ideales para revivir la magia de las películas.

Muchos incluso proyectan los filmes, lo que hace la experiencia aún más completa para fans de todas las edades.