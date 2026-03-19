Receta de tiramisú chino: un postre que redefine la repostería de fusión

¿Sabías que existe el tiramisú chino? Se trata de un postre que redefine la repostería de fusión, ¡conoce la receta! Nace de la evolución natural de la pastelería en ciudades cosmopolitas como Shanghái y Hong Kong.

Mientras que la versión original italiana se basa firmemente en el café espresso y el licor de Marsala, la interpretación asiática suele ser menos dulce, más ligera y profundamente aromática.

Esta variante ha ganado popularidad gracias a la tendencia del "menos es más" en el azúcar, una preferencia marcada en el paladar oriental que valora la textura y el aroma natural de los ingredientes por encima del dulzor extremo.

La clave de esta receta reside en la sustitución: en lugar de empapar los bizcochos de soletilla en café convencional, muchas versiones utilizan infusiones de té de alta calidad, como el té Matcha (verde), el té Oolong (azul) o incluso el Pu-erh (fermentado).

Esta modificación no solo cambia el color del postre, sino que introduce notas florales, terrosas y ligeramente amargas que juegan de manera excepcional con la cremosidad del queso mascarpone.

Prepara esta versión de tiramisú chino que se ha vuelto muy popular en el street food de Asia; es un reflejo de la repostería estética, pues la presentación visual es tan crucial como el sabor.

Receta de tiramisú chino YouTube SuperFoodASMR

Receta de tiramisú chino

Ingredientes:

Para la base y el almíbar de té:

24 unidades de galletas de soletilla

300 ml de agua mineral a 90°C

15 g de hojas de té Oolong de alta calidad (o 4 bolsitas)

40 g de azúcar blanca fina

10 ml de licor de lichi o vino de arroz dulce (opcional)

Para la crema de mascarpone:

500 g de queso mascarpone frío

200 ml de crema para batir (mínimo 35% materia grasa) muy fría

80 g de azúcar glass

3 yemas de huevo

5 g de gelatina en polvo (opcional)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Para el decorado:

15 g de polvo de té verde

1 cucharada de flores secas de osmanthus (comestibles)

Preparación:

En un recipiente, vierte el agua caliente sobre las hojas de té Oolong y el azúcar. Deja infusionar por 7 minutos para obtener una concentración fuerte. Cuela y añade el licor de lichi. Deja enfriar a temperatura ambiente. Bate las yemas con el azúcar glass a baño María (sin que el agua toque el bol) durante 5 minutos hasta que la mezcla esté pálida y espumosa. Retira del fuego y deja entibiar. En un bowl frío, bate el mascarpone suavemente para ablandarlo. Incorpora la mezcla de yemas. En otro recipiente, monta la crema para batir hasta que forme picos firmes. Incorpora la crema montada a la mezcla de mascarpone con movimientos envolventes para no perder el aire. Sumerge rápidamente cada galleta de soletilla en la infusión de té (no más de 2 segundos por lado para evitar que se deshagan). Coloca una primera capa en el fondo de tu molde. Cubre con la mitad de la crema de mascarpone. Repite el proceso con otra capa de bizcochos empapados y finaliza con el resto de la crema. Alisa la superficie con una espátula. Cubre con film plástico y refrigera por un mínimo de 8 horas (idealmente 24 horas). Esto permite que los sabores del té migren hacia la crema y los bizcochos alcancen la textura perfecta. Justo antes de servir el tiramisú chino, espolvorea el polvo de té y decora con las flores de osmanthus.

Receta de tiramisú chino TikTok @amngwrld

¿Con qué acompañar el tiramisú chino?

Para potenciar la experiencia, se recomienda servir este tiramisú con una taza del mismo té utilizado en la preparación. Si se usó Oolong, un Oolong de alta montaña servido a 85°C resaltará las notas florales.

¿El tiramisú tiene que verse estético?

El éxito del tiramisú chino no se debe solo a su sabor, sino a su estética en plataformas como Xiaohongshu (el Instagram chino).

El uso de capas de colores degradados (ombré) usando diferentes tipos de té y la decoración minimalista han convertido a este postre en un fenómeno viral, impulsando a las pastelerías locales a innovar constantemente en la arquitectura del dulce.

Receta de tiramisú chino YouTube Camelia

Diferencias entre tiramisú chino y el clásico:

La principal diferencia es el equilibrio de dulzor. Mientras que la receta tradicional busca un contraste fuerte entre el amargor del café y la dulzura del azúcar, la versión china tiende a la "neutralidad".

Además, la textura suele ser más gelatinosa o tipo mousse debido a la influencia de los postres tipo "pudding" populares en Asia, utilizando a menudo gelatina para mantener formas más arquitectónicas.

¿Tiramisú chino de tofu?

Una variante muy extendida en comunidades fitness de Hong Kong es el uso de tofu sedoso (silken tofu). Al procesar el tofu con una pequeña cantidad de crema de coco y endulzantes naturales como la estevia o el eritritol, se obtiene una base que imita la textura del mascarpone pero con una fracción de las calorías.

Este es un ejemplo claro de cómo la tradición china adapta recetas occidentales a sus propios estándares de salud y bienestar.

¿Te atreves a probar esta receta de tiramisú chino? Se trata del mejor ejemplo de repostería de fusión.