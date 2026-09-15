Receta de queso botanero estilo nogada

Llegaron las Fiestas Patrias en México y con ellas el momento de disfrutar la gastronomía nacional en mesas llenas de antojitos, platillos tradicionales y preparaciones que aprovechan ingredientes de temporada.

Entre ellos destaca el chile en nogada, cuya combinación de nuez de Castilla, queso, granada y perejil se convirtió en uno de los sabores más reconocibles de esta celebración. Sin embargo, no es necesario preparar el platillo completo para disfrutar algunos de sus ingredientes característicos.

Con esa inspiración es posible preparar una botana más sencilla: queso botanero estilo nogada, una alternativa para quienes quieren llevar los sabores de este platillo a una reunión del 15 de septiembre sin pasar varias horas en la cocina.

Esta receta combina queso crema y queso de cabra con nueces, almendras y chile poblano. Al final, la granada y el perejil aportan el toque fresco y los colores que recuerdan a la tradicional preparación mexicana.

¿Qué necesitas para preparar queso botanero estilo nogada?

Para esta receta se necesitan quesos de textura cremosa que puedan mezclarse con facilidad. El queso crema aporta suavidad, mientras que el queso de cabra incorpora un sabor más intenso que combina con las nueces y el resto de los ingredientes.

La preparación también incluye nuez de Castilla, nuez pecana y almendra, que aportan diferentes texturas. El chile poblano añade un ligero sabor vegetal y permite conservar parte de los elementos que identifican al chile en nogada.

Ingredientes

180 gramos de queso crema

140 gramos de queso de cabra

⅛ de taza de nuez de Castilla

⅛ de taza de nuez pecana

⅛ de taza de almendra

⅛ de taza de chile poblano en cuadritos

Granada al gusto

Perejil fresco al gusto

Una pizca de sal, si es necesaria

Un pequeño toque de jerez, opcional

Las cantidades pueden modificarse según el número de personas. Para una reunión familiar o una noche mexicana con varios invitados, también es posible duplicar las cantidades.

Receta de queso botanero estilo nogada Inteligencia Artificial.

¿Cómo hacer queso botanero estilo nogada paso a paso?

Con ayuda de un cuchillo, trocea la nuez pecana, la nuez de Castilla y las almendras. Procura que los pedazos no sean demasiado pequeños para que aporten textura al queso. Coloca el queso crema y el queso de cabra en un recipiente. Con ayuda de una miserable, acrema ambos quesos hasta obtener una mezcla uniforme. Si es necesario, agrega una pizca de sal. Incorpora la combinación de nueces y almendras al queso ya acremado. Después, añade los cuadritos de chile poblano y mezcla hasta distribuir todos los ingredientes de manera uniforme. Extiende un trozo de plástico film sobre una superficie limpia y coloca la mezcla de queso en el centro. Dale forma de rectángulo, similar a la presentación de algunos quesos botaneros. Envuelve el queso con el plástico film y llévalo al refrigerador durante al menos una hora. Este paso permitirá que la preparación tome mayor firmeza y conserve la forma. Cuando haya transcurrido el tiempo de enfriamiento, retira el plástico y pasa el queso por una mezcla de granada y perejil. Puedes cubrir todos los lados o colocar los ingredientes únicamente en la parte superior, según la presentación que prefieras.

Receta de queso botanero estilo nogada Inteligencia Artificial.

El toque que convierte esta receta en una botana para las Fiestas Patrias

El atractivo de esta preparación está en llevar los sabores de la nogada a una presentación diferente y más sencilla de realizar.

El chile en nogada tradicional reúne sabores dulces, salados y frescos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca el equilibrio entre la nuez, los lácteos, las frutas de temporada y la granada como parte de la experiencia gastronómica del platillo.

El queso botanero retoma algunos de esos elementos, pero elimina pasos propios de la preparación tradicional, como el relleno del chile poblano, la elaboración del picadillo y el capeado.

También aprovecha la temporalidad de algunos ingredientes. Los chiles en nogada suelen consumirse durante julio, agosto y septiembre debido, entre otros factores, a la disponibilidad de la nuez de Castilla y la granada.

Por eso, esta botana puede convertirse en una alternativa para una noche mexicana, una comida familiar o una reunión por el 15 de septiembre.

Además, su presentación permite colocar pequeñas porciones en una tabla de botanas junto con otros alimentos típicos de la temporada. La combinación de queso, nueces, chile poblano, granada y perejil ofrece una propuesta diferente para quienes buscan preparar algo especial sin recurrir a una receta demasiado laboriosa.

Receta de queso botanero estilo nogada Inteligencia Artificial.

¿Con qué acompañar el queso botanero estilo nogada?

El queso puede servirse solo o acompañado de alimentos que permitan aprovechar su textura y facilitar su consumo. Algunas opciones son:

Tostadas horneadas

Galletas saladas

Pan crujiente

Totopos

Rebanadas de baguette

Verduras frescas

Una presentación sencilla consiste en colocar el queso en una tabla junto con una espátula para los comensales. Así, cada persona puede tomar la cantidad que prefiera.

También puedes cortar el queso en cubos pequeños y colocar cada pieza sobre una tostada o galleta. De esta manera, la botana queda lista para servirse de forma individual.

Si la intención es reforzar el aspecto patrio, conviene agregar la granada y el perejil justo antes de llevar el plato a la mesa. Así se conservarán mejor sus colores y textura.

Otra alternativa consiste en colocar la preparación completa en el centro de una tabla y distribuir alrededor las tostadas, galletas o rebanadas de pan. Esta opción permite que el queso se convierta en uno de los elementos principales de una mesa de botanas para las Fiestas Patrias.

¿Cuánto tiempo dura el queso botanero con nogada en el refrigerador?

Como la preparación contiene queso y fruta fresca, debe mantenerse refrigerada y dentro de un recipiente limpio y cerrado cuando no se encuentre en servicio.

Por ello, lo más recomendable es preparar esta botana poco antes de servirla y conservarla en refrigeración hasta el momento de consumirla.

Si sobra, debe guardarse de inmediato en un recipiente hermético. También conviene mantener por separado la granada y el perejil cuando sea posible, para agregarlos justo antes de servir.

La duración final dependerá del queso utilizado y de las instrucciones de conservación indicadas por el fabricante. Ante cualquier cambio de olor, color, textura o apariencia, lo adecuado es desechar el alimento.

El queso botanero estilo nogada es una forma sencilla de aprovechar algunos de los sabores asociados con uno de los platillos más emblemáticos de la temporada.

La receta no pretende reemplazar al chile en nogada tradicional, cuya elaboración forma parte de una amplia tradición gastronómica mexicana. Su propuesta consiste en tomar algunos de sus ingredientes más reconocibles, como la nuez de Castilla, el queso, el chile poblano, la granada y el perejil, para crear una botana práctica y fácil de compartir.

Así, si este 15 de septiembre buscas una preparación diferente para acompañar la comida o recibir a tus invitados, esta alternativa puede convertirse en una opción sencilla para llevar a la mesa un toque de los sabores de la temporada sin pasar horas en la cocina.