¿Se te antojaron unas hojaldras de mole? Prepáralas fácil y en casa

Las hojaldras de mole son uno de esos platillos que conquistan desde el primer bocado gracias a la combinación del pan suave con el sabor del mole y el pollo deshebrado. Por eso, no es raro que sean protagonistas en reuniones familiares, fiestas y hasta en una comida de fin de semana.

Si se te antojaron, pero no sabes cómo hacer hojaldras de mole, no te preocupes. Hoy te compartimos una receta sencilla para preparar este delicioso platillo en casa, ya sea para consentir a la familia o para sorprender a tus invitados en una celebración.

Ingredientes

Pan de hojaldra

Pan de hojaldra 1 pechuga de pollo

1 diente de ajo

½ cebolla

1 taza de agua

Mole en pasta.

Caldo de pollo

1 tablilla de chocolate

Ajonjolí (opcional)

Ingredientes para hacer mole. Foto: Canva

Preparación

Pon a hervir la pechuga de pollo con media cebolla y un diente de ajo durante aproximadamente 25 a 30 minutos. Revisa a partir de los 20 minutos que la carne ya esté suave y completamente cocida. Retira la pechuga del fuego, deja que se enfríe un poco y, cuando esté tibia, deshébrala. Mientras el pollo se enfría, prepara el mole. Si utilizas mole en pasta, colócalo en una cacerola y agrega poco a poco caldo de pollo caliente mientras mezclas para deshacer los grumos. Añade una tablilla de chocolate y mueve hasta que se derrita por completo. Deja que la salsa hierva durante 10 a 15 minutos, sin dejar de mover para evitar que se pegue. Incorpora el pollo deshebrado al mole y mezcla para que quede bien cubierto. Cocina durante unos 5 minutos más. Si notas que el mole está demasiado espeso, puedes agregar un poco de agua o caldo de pollo y mezclar hasta obtener la consistencia deseada. Corta los panes de hojaldra por la mitad. Rellena cada pieza con el pollo preparado con mole. Si quieres darle un toque extra, puedes espolvorear un poco de ajonjolí encima.

Ingredientes para hacer mole. Foto: Canva

¡Y listo! Así de fácil puedes preparar unas hojaldras de mole con pollo para disfrutar en casa. La combinación del pan con el mole, las convierte en una opción deliciosa para una comida diferente, una reunión familiar o incluso una fiesta.

¿Por qué se llama hojaldra?

Aunque este pan es muy utilizado para preparar este platillo, quizá alguna vez te has preguntado por qué se llama hojaldra y cuál es su origen.

Se dice que el nombre está relacionado con la época virreinal y con la técnica de elaboración de la masa hojaldrada. Sin embargo, con el paso del tiempo, la preparación y apariencia de este pan han cambiado y en algunas regiones también se le conoce de esta manera a un pan parecido al pan de muerto.

Por ello, el nombre puede variar dependiendo de la región. En lugares como Puebla, Tlaxcala y Toluca, por ejemplo, es común encontrar panes conocidos como hojaldras y utilizados en distintas preparaciones.

Incluso hay versiones que llevan ajonjolí como parte de su elaboración, como ocurre con algunas piezas tradicionales de Puebla.

Ingredientes para hacer mole. Foto: Canva

Así que, si buscas una receta fácil para preparar algo diferente, estas hojaldras de mole con pollo son una deliciosa opción para compartir con la familia o llevar a una fiesta.