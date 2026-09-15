Rápidas salchichas botaneras con chipotle, para las reuniones

Si te agarraron las prisas para tu reunión y no quieres solo abrir una bolsa de papas para la botana, prepara estas sencillas salchichas botaneras con chipotle. El toque picosito las vuelve irresistible, además de que son rápidas y necesitas pocos ingredientes.

Las salchichas son uno de los embutidos favoritos, no solo por la enorme variedad de opciones que encontramos (res, cerdo, pollo, pavo, veganas, ahumadas, crudas, cocidas), sino por su versatilidad para cocinarlas.

La versión más popular en México es la que ya viene cocida, lo que permite usarlas tanto recién salidas del empaque, como en diversas preparaciones. Además, combinan bien con una gran variedad de salsas e ingredientes, por lo que son ideales para comidas económicas o botanas.

Si quieres sorprender a tus invitados en la siguiente reunión, prepara estas sencillas salchichas botaneras con chipotle.

Las salchichas son populares en las botanas por prácticas y versátiles Canva

¿Cómo hacer salchichas botaneras con chipotle?

Ingredientes:

500 gramos de salchichas de pavo (de preferencia cocteleras)

2 o 3 chiles chipotles adobados

2 cucharadas de adobo del chipotle

½ taza de crema

¼ de taza de mayonesa

¼ cebolla blanca en trozo

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite vegetal

Sal, al gusto

Agua, la necesaria

Preparación:

Si no tienes salchichas cocteleras, corta las salchichas en rodajas de aproximadamente dos centímetros. En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio y fríe las salchichas por unos minutos, moviéndolas de vez en cuando. Retíralas cuando estén doradas y escurre el exceso de aceite sobre papel de cocina. Licúa la crema con la mayonesa, el chipotle junto con el adobo, la cebolla, el ajo y un chorrito de agua, solo la necesaria para que la salsa no esté muy densa. Tip: primero licúa los ingredientes sin agua y después ajusta para evitar que quede muy líquida. Prueba la salsa y ajusta la cantidad de sal si es necesario. Vierte la salsa en la misma sartén donde freíste las salchichas y lleva a fuego medio-bajo. Cocina por unos minutos para sazonar; es importante mover constantemente para que no se pegue. Cuando comience a calentarse, sin hervir, incorpora las salchichas y mezcla; todos los trozos deben quedar cubiertos. Cocina por 5 minutos a fuego bajo para que la salsa espese. Apaga el fuego y sirve en un tazón. Acompaña tus salchichas botaneras con chipotle, con galletas saladas o totopos.

Esta receta es muy sencilla de hacer, pero si buscas una todavía más rápida, ahórrate la guisada con una receta en crudo.

Otra opción de salchichas botaneras es con limón, cebolla y una mezcla de salsas Chat GPT

¿Cómo hace salchichas botaneras con limón?

Ingredientes:

500 g de salchichas cocidas (cocteleras o cortadas en rodajas)

½ cebolla blanca o morada

1-2 chiles serranos, al gusto

¼ de taza de cilantro fresco picado

½ pepino

4 limones

3 cucharadas de salsa inglesa

2 cucharadas de salsa de soya

2 cucharadas de jugo sazonador

3 cucharadas de salsa picante, como Valentina, Huichol o la de tu preferencia

1 cucharada de cátsup

Sal, al gusto

Preparación:

Corta la cebolla en plumas delgadas y rebana los chiles serranos finamente. Pela los pepinos, retira las semillas y corta en medias lunas delgadas. En un recipiente amplio, coloca las salchichas junto con la cebolla, los chiles, el pepino y el cilantro. En un tazón aparte, mezcla el jugo de limón con la salsa inglesa, salsa de soya, jugo sazonador, salsa picante y cátsup. Vierte esta mezcla sobre las salchichas y revuelve para integrar. Prueba y, si es necesario, añade una pizca de sal. Tapa el recipiente o cúbrelo con plástico de cocina y deja reposar de 15 a 30 minutos en el refrigerador, para que se integren los ingredientes. Sirve acompañadas de tostadas o galletas saladas.

Olvídate de sufrir a la hora de preparar las botanas para tus reuniones, las salchichas botaneras siempre nos salvan y estas dos recetas te encantarán.