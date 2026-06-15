¡Para todo mal, mezcal! Mundo Mezcal tendrá los mejores destilados de agave

Hablar de destilados mexicanos es pensar en tequila, pero el mezcal cada vez ha ganado más fuerza no solo a nivel local, sino internacional. Para seguir dándolo a conocer, habrá segunda edición de Mundo Mezcal en la Ciudad de México, conoce todos los detalles.

En la época prehispánica, los agaves eran considerados sagrados, por lo que las bebidas obtenidas de estos se utilizaban en ceremonias religiosas y rituales de purificación. De ahí el valor histórico y cultural del mezcal.

¿Sabías que en México hay alrededor de 200 especies de agave? De estas, entre 12 y 15 son magueyes mezcaleros, por lo tanto, no existe un solo tipo de mezcal, sino uno por cada especie de maguey y región campesina.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo este sector, por segundo año consecutivo se llevará a cabo el Mundo Mezcal, Festival del Agave, Tierra y Sazón en la CDMX. Conoce todos los detalles y lánzate a celebrar la diversidad de destilados de agave.

Los destilados de agave van más allá del tequila y el mezcal Canva

¿Cuándo será el Mundo Mezcal 2026?

Mundo Mezcal 2026 se llevará a cabo el fin de semana del 16 al 18 de octubre en los Jardines del Restaurante Campo Marte, ubicado a un costado del Auditorio Nacional, en Paseo de la Reforma s/n, Polanco Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Lo mejor de este festival, es que más allá de ir a beber y comprar mezcal, también es un lugar para aprender sobre él. Por esa razón, durante tres días, tanto expertos en la industria como consumidores, podrán acercarse a este mundo.

¿Cómo entrar al Mundo Mezcal 2026?

Para entrar a Mundo Mezcal necesitas adquirir tus boletos que ya se encuentran disponibles en su sitio web. El costo es de 250 pesos por día la entrada general y 799 pesos la VIP, también por día.

La entrada general incluye un vaso veladora mezcalero, el acceso a degustaciones y la zona general del área de conciertos. En cambio, si pagas el VIP podrás tener acceso a los hospitalities VIP Mundo Mezcal, catas y zona VIP en los conciertos.

Ojo, toma en cuenta que, como en otros festivales, los boletos se venderán por fase. La fase 1 estará disponible hasta el 31 de agosto, por lo que después de ese día los costos pueden elevarse.

Además de expositores, en Mundo Mezcal habrá catas, talleres y conferencias Mundo Mezcal

Segunda edición de Mundo Mezcal tendrá como estado invitado a Tamaulipas

Mundo Mezcal nace como un espacio para vivir, celebrar y conectar con los destilados del agave, considerando que cada uno cuenta una historia de la tierra donde nació y las comunidades que lo elaboran.

Como explica Marisol Rumayor Siller, Coordinadora General de Mundo Mezcal, el primer día será exclusivo para la industria, con el objetivo de que aprendan, conecten y compartan conocimiento.

Por lo tanto, habrá un espacio para que los hoteles y centros de consumo puedan crear enlaces con productores, distribuidores e importadores que tienen los productos de la mejor calidad.

De igual modo, tendrán la oportunidad de aprender sobre las tendencias de consumo y formar parte de debates sobre temas relevantes de la industria.

Los días posteriores son para que los asistentes puedan conocer, maridar y aprender más sobre el mezcal y los destilados de agave. De acuerdo a Rumayor, se espera que durante esos días asistan más de 10 mil personas.

Pero además de haber disponibles más de 250 destilados de agave, podrás disfrutar de deliciosa comida preparada por cocineras tradicionales de diferentes estados y diferentes restaurantes, sin dejar de lado los espectáculos musicales, culturales y artísticos.

Finalmente, para quienes estén interesados en adentrarse más al mundo del mezcal, habrá catas, degustaciones, pláticas y conferencias. Por lo tanto, es un festival que no te puedes perder.

Durante esta segunda edición participarán estados como Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Campeche, Sonora y el Estado de México, aunque el principal protagonista será Tamaulipas, invitado de honor este 2026.

¿Por qué Tamaulipas? Cuando hablamos de mezcal lo asociamos automáticamente con Oaxaca, sin embargo, en el norte del país también se hacen buenos destilados.

En el caso de Tamaulipas, tiene dos denominaciones de destilados de agave: tequila y mezcal. Asimismo, es una de las pocas regiones donde se puede encontrar el Agave Montana, que crece en las zonas más altas de la Sierra Madre Oriental.

Su rareza y adaptación a ecosistemas de alta montaña lo convierten en uno de los símbolos de la biodiversidad agavera del noreste mexicano. De ahí la importancia de enaltecer a Tamaulipas y su industria de destilados a través de espacios como el Mundo Mezcal.

Si eres un amante de los destilados de agave o formas parte de la industria de la hospitalidad, no dejes de ir a Mundo Mezcal, un lugar donde no solo probarás el mezcal que conoces, sino otras variedades.