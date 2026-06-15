Prepara estos huevos a la florentina como de restaurante, ¡el desayuno de reyes! Una receta para consentir a tu paladar para iniciar la jornada.

Dentro del repertorio internacional de la alta cocina para el desayuno, los huevos a la florentina destacan por su elegancia visual, su equilibrio de texturas y su complejidad de sabores.

Este manjar, que evoca los brunches de los hoteles más exclusivos de Europa y Nueva York, es en realidad una opción accesible que cualquiera puede dominar en la comodidad de su hogar si se conocen los secretos técnicos adecuados.

Consiste en una base de pan tostado, una generosa cama de espinacas tiernas salteadas a la perfección, un huevo poché cuya yema líquida promete inundar el plato al primer corte, y el toque maestro de una salsa holandesa tersa.

Recrear los huevitos en casa es sencillo, solo sigue los diferentes procesos. Esta receta de huevos a la florentina tienen fama de “difícil” por el escalfado y la emulsión de la salsa, ¡pero quedará lista para desayunar como reyes!

Receta de huevos a la florentina Canva

Receta de huevos a la florentina

Ingredientes:

4 huevos grandes

2 muffins ingleses o rebanadas de pan de masa madre

300 gramos de espinacas frescas

1 diente de ajo finamente picado

1 cucharada de mantequilla sin sal

Sal y pimienta negra recién molida

2 cucharadas de vinagre blanco

Para la salsa holandesa:

2 yemas de huevo

100 gramos de mantequilla sin sal, derretida y caliente

1 cucharada de jugo de limón fresco

Una pizca de pimienta de Cayena o pimentón

Una pizca de sal marina.

Preparación:

Para la salsa, coloca una olla pequeña con agua a fuego medio para crear un baño María; el tazón que uses encima no debe tocar el agua directamente para evitar que las yemas se cocinen de más y se conviertan en huevo revuelto. En el tazón, bate las dos yemas de huevo junto con el jugo de limón y una pizca de sal hasta que la mezcla se torne de un color amarillo pálido y aumente ligeramente su volumen. Coloca el tazón sobre el agua humeante (pero no hirviendo) y, sin dejar de batir enérgicamente con un batidor de globo, comienza a verter la mantequilla derretida en un hilo fino y constante. Verás cómo la magia de la emulsión toma forma y la salsa adquiere una textura espesa, cremosa y brillante. Si notas que se calienta demasiado, retira el tazón del fuego unos segundos mientras sigues batiendo. Una vez lista, retírala del calor directo y mantenla en un lugar tibio. En una sartén amplia a fuego medio, derrite la cucharada de mantequilla y agrega el ajo picado. Cocina durante unos treinta segundos hasta que suelte su aroma, cuidando perfectamente que no se queme. Añade las espinacas de golpe y saltea con movimientos rápidos, sazona con sal y pimienta. Retíralas inmediatamente del fuego para que conserven su color verde brillante. Escúrrelas en un colador fino para eliminar cualquier exceso de líquido que pudiera humedecer el pan. En esa misma sartén, aprovecha los jugos restantes para tostar las caras internas de tus muffins ingleses o rebanadas de masa madre hasta que adquieran un tono dorado y una textura crujiente. Reserva los panes directamente en los platos de servicio. Llena una olla mediana con agua hasta alcanzar unos ocho centímetros de profundidad. Añade las dos cucharadas de vinagre blanco (el ácido ayuda a que las proteínas de la clara se coagulen más rápido alrededor de la yema) y lleva el agua a un hervor suave; no queremos burbujas violentas que rompan el huevo, sino un temblor ligero en la superficie del líquido. Rompe un huevo en un tazón pequeño. Con una cuchara, agita el agua de la olla en círculos para crear un remolino suave en el centro. Desliza el huevo con cuidado justo en el ojo del remolino; cocina el huevo sin tocarlo durante exactamente tres minutos para obtener una yema perfectamente líquida y una clara firme. Retíralo con la ayuda de una espumadera y colócalo momentáneamente sobre una toalla de papel absorbente para retirar el agua excedente. Repite el proceso con el resto de los huevos. Coloca un plato y, sobre cada mitad de pan tostado, distribuye una porción equitativa de las espinacas salteadas bien escurridas. Coloca con extrema delicadeza un huevo poché sobre el nido verde. Baña la parte superior con la salsa holandesa tibia. Decora con una pizca de pimienta de Cayena, pimentón o cebollín finamente picado para dar un toque de color a los huevos a la florentina.

Receta de huevos a la florentina Canva

¿Con qué acompañar los huevos a la florentina?

Disfruta de unos huevos a la florentina con un café de especialidad preparado mediante métodos de filtrado artesanal con granos de origen que presenten notas cítricas y florales.

Un té negro de la variedad Earl Grey también ofrece el contrapeso aromático ideal para cortar la riqueza láctica de la salsa holandesa sin competir por el protagonismo del plato.

Si estás celebrando una ocasión especial o disfrutando de un domingo relajado, el maridaje por excelencia de los huevos a la florentina es una Mimosa clásica elaborada con jugo de naranja recién exprimido y un vino espumoso seco tipo Prosecco o Cava.

Receta de huevos a la florentina Canva

¿Por qué se llaman “a la florentina”?

En el ámbito de la gastronomía clásica, cualquier preparación que lleve el apellido "a la florentina" (à la Florentine) hace referencia directa a la presencia de espinacas cocidas en la composición del plato, habitualmente acompañadas de una salsa enriquecida con lácteos o huevo.

El origen de esta tradición culinaria se atribuye históricamente a Catalina de Médici, una noble italiana nacida en Florencia que se convirtió en reina de Francia tras su matrimonio con el rey Enrique II.

Al trasladarse a la corte francesa, Catalina no solo llevó consigo sus pertenencias, sino también a su propio equipo de cocineros, reposteros y agricultores personales. Se dice que la reina sentía una profunda devoción por las espinacas, un vegetal que no gozaba de gran popularidad en el territorio francés de la época.

Gracias a la influencia de la corte de Médici, los cocineros franceses comenzaron a integrar las espinacas en una infinidad de recetas reales, bautizando estas creaciones en honor a la ciudad natal de la soberana.

Con el paso de los siglos, los maestros de la gastronomía gala formalizaron estos términos en sus manuales de cocina clásica, consolidando el uso de la espinaca salteada como la base indiscutible de cualquier plato que aspire a ostentar el prestigioso título de "Florentina".

Disfruta de unos huevos a la florentina gratificantes y los mejores que hayas probado jamás, ¡al estilo de un bistró de primer nivel!