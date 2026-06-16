Croque madame al auténtico estilo francés: crujiente y cremoso

Disfruta de un croque madame al auténtico estilo francés, una receta crujiente y cremosa para desayunar los típicos huevos por la mañana, pero con el toque especial de la cocina francesa.

El sándwich ha sido catalogado erróneamente durante décadas como una solución rápida, utilitaria y desprovista de complejidad técnica. Sin embargo, cuando se viaja con el paladar a París, esa noción se desintegra por completo al cruzar las puertas de cualquier bistró.

Es ahí donde el sándwich se quita el uniforme de comida rápida y se viste con un traje de gala culinario en forma de croque madame.

Nacido como una evolución aristocrática del ya famoso croque monsieur, este platillo ha conquistado los paladares internacionales gracias a su equilibrio perfecto. No requiere de ingredientes exóticos, sino de un respeto absoluto por las técnicas clásicas francesas.

Prepara el auténtico croque madame en la cocina de tu casa, el secreto es pasar de un pan tostado ordinario a una obra de arte digna de los Campos Elíseos. Sigue el paso a paso y obtén un resultado crujiente y cremoso.

Receta de croque madame Canva

Receta de croque madame al estilo francés

Ingredientes:

4 rebanadas gruesas de pan de molde artesanal o pan de masa madre

4 rebanadas de jamón cocido

150 gramos de queso Gruyère o Comté rallado

2 huevos grandes

30 gramos de mantequilla sin sal

Para la salsa bechamel:

20 gramos de mantequilla sin sal

20 gramos de harina de trigo

250 mililitros de leche entera caliente

Una pizca de nuez moscada recién molida

Una pizca de sal y pimienta blanca

20 gramos de queso Gruyère rallado extra

Preparación:

En una cacerola pequeña a fuego medio-bajo, derrite los 20 gramos de mantequilla. Una vez fundida, espolvorea la harina de trigo de golpe. Con la ayuda de una cuchara de madera o un batidor de globo pequeño, revuelve la mezcla constantemente durante aproximadamente dos minutos. Comienza a verter la leche entera caliente poco a poco en un hilo constante, sin dejar de batir enérgicamente para disolver cualquier grumo que intente formarse. Sigue cocinando la salsa a fuego bajo durante unos cinco minutos, moviendo el fondo para evitar que se pegue. Sabrás que ha alcanzado el punto ideal cuando espese y napa la cuchara (es decir, que cubra la parte trasera de la cuchara de forma sedosa). Apaga el fuego, añade la nuez moscada, la sal, la pimienta y los 20 gramos extras de queso rallado. Revuelve hasta que el queso se integre y reserva tapado con plástico film. Unta una capa delgada de mantequilla ablandada en ambas caras de las cuatro rebanadas de pan. Calienta una sartén amplia a fuego medio y coloca las rebanadas, tuesta de forma ligera hasta alcanzar un color ligeramente dorado y una textura apenas crujiente. Retira las rebanadas de la sartén y precalienta el horno en la función de asador o gratinador (broil) a alta temperatura. Coloca dos rebanadas de pan tostado sobre una bandeja para hornear previamente cubierta con papel parafinado o tapete de silicón; con una espátula, unta una cucharada generosa de la salsa bechamel sobre cada una de estas bases. Acomoda las rebanadas de jamón cocido, doblándolas de ser necesario para que encajen perfectamente dentro del perímetro del pan. Cubre el jamón con una capa abundante de queso Gruyère rallado; coloca encima las otras dos rebanadas de pan restantes para cerrar los sándwiches, presionando de manera muy suave para unificar las estructuras. Sobre la tapa superior de los sándwiches ya cerrados, distribuye el resto de la salsa bechamel, extendiéndola de extremo a extremo como si estuvieras cubriendo un pastel. Corona esta capa superior con el queso Gruyère rallado restante, asegurándote de que los bordes del pan queden cubiertos para que no se quemen en exceso. Introduce la bandeja al horno en la rejilla superior, justo debajo del asador. Hornea durante un periodo de cuatro a seis minutos para que la bechamel hierva en los costados y que el queso de la superficie. Una vez logrado, retira la bandeja del horno con cuidado. Mientras los sándwiches se gratinan en el horno, pon a calentar una sartén antiadherente a fuego bajo con un toque sutil de mantequilla. Rompe los huevos con cuidado y colócalos en la sartén. El objetivo es lograr un huevo estrellado perfecto al estilo francés: la clara debe cuajarse por completo y lucir de un color blanco uniforme, sin bordes quemados, mientras que la yema debe permanecer completamente líquida, templada y brillante. Con una espátula de silicón flexible, levanta cada huevo con precaución para no romper la yema. Desliza un huevo sobre la parte superior gratinada de cada sándwich. Sazona la yema con unos granos de sal y un toque de pimienta negra recién molida; tendrás listo el croque madame.

Receta de croque madame Canva

¿Con qué acompañar el croque madame?

En cualquier café parisino que se respete, este sándwich se presenta acompañado por una porción de hojas verdes tiernas (como lechuga francesa, escarola o berros).

Lo importante aquí es el aderezo: una vinagreta clásica francesa elaborada con tres partes de aceite de oliva, una parte de vinagre de vino tinto, una cucharadita de mostaza de Dijon, sal y pimienta.

Para beber durante el almuerzo o brunch, los vinos blancos secos con buena acidez y notas frutales son compañeros excepcionales. Si prefieres las opciones sin alcohol, un té helado de infusión de frutos rojos sin azúcar o un agua mineral con gas y una rodaja de limón verde ofrecerán el contraste térmico y de acidez idóneo.

Receta de croque madame Canva

Monsieur vs. Madame: ¿cuál es mejor?

Para entender la identidad del croque madame, es obligatorio remitirse a su contraparte masculina y origen de la saga: el croque monsieur. Este sándwich apareció por primera vez en la escena gastronómica parisina en el año 1910, específicamente en el menú de un café ubicado en el Boulevard des Capucines.

Su nombre es un juego de palabras que combina el verbo croquer (crujir o morder) con el tratamiento de respeto monsieur (señor), haciendo referencia directa a un bocadillo crujiente destinado a los caballeros que buscaban un almuerzo rápido pero sustancioso en sus jornadas.

La receta del croque monsieur original consistía únicamente en pan, jamón, queso y bechamel, todo dorado y gratinado en conjunto.

Sin embargo, conforme avanzaron las primeras décadas del siglo XX, las cocinas de los cafés buscaron diversificar su oferta para atraer a un público más amplio y sofisticado, dando vida a la versión femenina de la preparación.

La incorporación del huevo estrellado sobre la tapa superior del sándwich fue el elemento que transformó al caballero en dama. Los historiadores de la gastronomía coinciden en que el término "madame" se adoptó debido a la analogía visual que existía entre la forma redonda del huevo estrellado con su yema al centro y los sombreros de ala ancha con adornos que utilizaban las mujeres de la alta sociedad parisina en aquella época.

Así, el huevo dejó de ser un simple ingrediente extra para convertirse en el tocado de distinción que define al platillo.

El croque madame es una experiencia sensorial completa que combina de manera perfecta tres elementos de la buena mesa: texturas crujientes, notas lácticas maduras y la untuosidad de una yema de huevo líquida. ¡Lo mejor del mundo en una sola receta!