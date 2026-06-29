Prepara las mejores papas a la diabla con chile de árbol para el partido de México

A los mexicanos nos gusta que las botanas piquen, por eso siempre tenemos una botella de salsa cerca. Transforma las papitas preparadas en una botana gourmet con esta sencilla receta de papas a la diabla con chile de árbol y limón.

El chile de árbol es conocido por ser especialmente picante. Se trata de un chile seco, delgado y alargado, de color rojo brillante que puede alcanzar entre 15 mil y 30 mil unidades de la escala Scoville, es decir, de medio a muy picante.

Además, aporta toques ahumados a las preparaciones, por eso es común encontrarlo tanto en guisos como en botanas. Por ejemplo, se puede freír con cacahuates o en los esquites para darles sabor; se muele para ponerse en elotes y frutas y, por supuesto, se hace salsa.

La salsa de chile de árbol es la base para preparar unas papas cambray bien picantes y perfectas para botanear en los partidos de la selección mexicana en el Mundial. Sigue esta receta y prepárate para gritar gol.

El chile de árbol es uno de los más picantes, por eso se usa en guisos y botanas Canva

¿Cómo hacer papas a la diabla para botanear?

Ingredientes:

500 gramos de papas cambray

10 a 15 chiles de árbol secos (según el nivel de picante que desees)

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de mantequilla

Jugo de 2 limones

Sal al gusto

Preparación:

Coloca las papas limpias en una olla y cúbrelas con agua, esta debe rebasarlas por 2 o 3 centímetros. Agrega una pizca de sal darles sabor y lleva al fuego. Cuando el agua comience a hervir, reduce a fuego medio y cocina por 15 o 20 minutos, hasta que estén suaves al centro, pero firmes, así evitarás que se desbaraten y batan. En una sartén amplia, calienta una cucharada de aceite y fríe las papas hasta que estén doradas. Cuando estén listas, colócalas sobre papel de cocina absorbente, sin encimarlas. En la misma sartén donde doraste las papas, agrega la otra cucharada de aceite y la mantequilla. Calienta hasta que esta se derrita. Fríe los ajos con los chiles de árbol por un par de minutos, para que suelten su aroma y aceites. Cuida que no se quemen o podrían amargar tu preparación. Apaga el fuego y fríe los chiles y ajos junto con la grasa del sartén y el jugo de limón. Agrega sal y, si es necesario, un poco de agua para moler bien todos los ingredientes. Cuando tengas una salsa homogénea, regrésala a la sartén y cocina a fuego bajo por unos minutos para integrar los sabores. Agrega las papas y mezcla para que se impregnen de la salsa. Apaga el fuego y sirve calientes.

Estas papas a la diabla con salsa de chile de árbol y limón, son la opción perfecta para botanear en el Mundial. No hay mejor manera de apoyar a la selección mexicana, que con una botana picosita.