Deliciosas papas rellenas de arrachera y queso, listas en 15 minutos

Si buscas algo fácil, rápido y delicioso, para la comida, cena o la botana de tus reuniones, estas papas rellenas de arrachera te salvarán. Olvídate de pasar horas en la cocina, con esta receta están listas en 15 minutos.

La papa es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, pues no solo es nutritiva y llenadora, además existen cientos de formas para prepararla por su sabor neutro y textura capaz de adaptarse a diferentes métodos de cocción.

Las papas rellenas son populares porque ofrecen una base deliciosa para introducir una gran variedad de ingredientes. Una de las recetas más emblemáticas son las papas rellenas que se preparan en Perú y otros países de Sudamérica.

Este platillo es similar a unas croquetas, pero rellenas de carne, huevo, aceitunas y especias. Prepara una versión más fácil y rápida con esta receta de papas rellenas de arrachera y queso, listas en 15 minutos.

Una de las versiones más populares de papa rellena es la sudamericana Canva

¿Cómo hacer papas rellenas de arrachera rápidas?

Ingredientes:

2 papas medianas

1 cucharada de mantequilla

200 gramos de arrachera, cortada en cubos pequeños

1 diente de ajo picado

¼ de cebolla blanca finamente picada

1 cucharada de aceite vegetal

½ taza de queso mozzarella rallado

¼ taza de crema ácida

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Lava y seca las papas. Pínchalas con un tenedor por toda la superficie; es muy importante hacer suficientes agujeros, pues la meteremos al microondas y si el vapor no tiene salida, podría explotar la papa. Envuelve cada papa en una toalla de papel ligeramente húmeda. Otra opción es introducirlas en un recipiente apto para microondas con tapa, sin cerrar por completo para que no bote la tapa. Cocina ambas papas en el microondas durante 5 minutos. Al terminar, espera 1 minuto, voltea las papas y programa 5 minutos más. Pasado el tiempo, revisa que estén cocidas en el centro; toma en cuenta que, según el tamaño, podrían necesitar más o menos tiempo. Una vez listas, déjalas enfriar un par de minutos antes de manipularlas. Mientras se cocinan las papas, prepara el relleno de arrachera. En una sartén calienta el aceite a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el ajo y cocina hasta que suelte su aroma. Incorpora la arrachera y cocina hasta lograr el término que desees; salpimienta y apaga el fuego. Para rellenar las papas hay dos opciones: abre la papa por la mitad sin llegar hasta la base. Pon un poco de mantequilla, una porción de arrachera y queso.

La segunda opción es cortar una especie de tapa y ahuecar la papa formando una especie de tazón. Machaca la pulpa y mézclala con la mantequilla, sal y pimienta; agrega la arrachera y revuelve. Rellena con esta mezcla y cubre con el queso. Coloca las papas en un plato apto para microondas y calienta por 1 minuto o hasta que el queso se derrita.

Sirve tus papas rellenas de arrachera y queso, coronadas con un poco de crema y cebollín o perejil picado para dar un toque fresco. Con esta sencilla receta tendrás lista la comida en menos de lo que tardaría en llegar una pizza.