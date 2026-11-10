Pasta con pollo, tomate y un poco de picante: receta rápida en 30 minutos

En la cocina cotidiana, no hay nada que se agradezca más que una receta rápida en 30 minutos como esta pasta con pollo, tomate y un poco de picante. ¡Es uno de los recursos culinarios más equilibrados de la gastronomía!

Lejos de ser un recurso de subsistencia para días ajetreados, esta preparación dialoga directamente con la elocuencia de la gastronomía mediterránea, donde un puñado de elementos frescos, sometidos a una técnica de cocción rigurosa pero veloz, consiguen elevar ingredientes domésticos a una experiencia reconfortante.

Mientras el agua salada alcanza el punto de ebullición y la pasta se hidrata hasta alcanzar el punto al dente, la sartén se transforma en un espacio donde la pechuga de pollo adquiere un sellado dorado sin perder sus jugos internos.

Despierta tus sentidos con esta pasta con pollo, tomate y picante en 30 minutos, con la dosis perfecta de dulzura natural del fruto, el sabor básico del chile y un plato en su punto exacto para convertirse en tu favorito.

Receta de pasta con pollo, tomate y picante Canva

Receta de pasta con pollo, tomate y picante

Ingredientes:

360 a 400 gramos de pasta seca de trigo duro (penne rigate, rigatoni o fusilli)

500 gramos de pechuga de pollo limpia, cortada en bocados regulares de aproximadamente 2 a 3 cm

1 lata de tomate entero pelado o tomate triturado de alta calidad

3 dientes de ajo, laminados finamente

1 cucharadita colmada de hojuelas secas de chile (peperoncino) o 1 chile fresco (serrano o cayena) picado finamente sin semillas

3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra

Hierbas aromáticas frescas: 1 manojo pequeño de albahaca fresca (hojas desgarradas a mano) o perejil de hoja plana finamente picado

50 gramos de Parmigiano Reggiano o Grana Padano (opcional)

25 a 30 gramos de sal marina gruesa

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto

Preparación:

Coloca una olla grande con al menos 3.5 a 4 litros de agua sobre el quemador más potente de la estufa y tapa para acelerar la ebullición. Mientras tanto, seca la pechuga de pollo con toallas de papel absorbente para retirar la humedad superficial. Sazona los pedazos con una pizca de sal fina y pimienta negra recién molida. Calienta una sartén amplia o sartén hondo a fuego medio-alto. Añade dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Cuando el aceite comience a ondular sin humear, añade los dados de pollo en una sola capa sin amontonarlos (si la sartén es pequeña, hazlo en dos tandas). Dora durante 2 a 3 minutos por cada lado sin remover constantemente hasta que adquieran una costra exterior dorada, asegurando que la carne se cocine casi en su totalidad pero mantenga su jugosidad interna. Retira el pollo de la sartén con una espumadera y colócalo en un plato hondo; resérvalo cubierto con papel aluminio. El agua de la olla ya debe estar hirviendo, añade la sal gruesa y remueve. Agrega de inmediato la pasta seca y deja cocinar por el tiempo que diga el empaque, restando 2 minutos para que esté al dente. De manera paralela, reduce el fuego de la sartén a nivel medio-bajo. Añade la cucharada restante de aceite de oliva, los ajos laminados y las hojuelas de chile. Saltea durante 60 a 90 segundos hasta que el ajo suelte fragancia y tome un tono pajizo claro; verte con cuidado el tomate triturado, sazona con una pizca ligera de sal y deja que la salsa borbotee durante 6 a 7 minutos . Antes de escurrir la pasta, extrae con un vaso o taza al menos 150 ml del agua de cocción de la olla. Reincorpora los dados de pollo cocidos y los jugos acumulados en el plato dentro de la sartén con la salsa de tomate picante. Transfiere la pasta directamente desde la olla a la sartén; vierte aproximadamente 60 a 80 ml del agua de cocción reservada sobre la mezcla. Sube el fuego y remueve vigorosamente en movimientos circulares o balanceando la sartén hacia adelante y atrás durante 90 a 120 segundos. Apágale y agrega las hojas de albahaca fresca rotas con los dedos o el perejil fresco. Si deseas incorporar queso, añade una lluvia fina de Parmigiano Reggiano y realiza un último vaivén para ligar el queso con el calor residual. Sirve la pasta con pollo, tomate y picante en platos hondos; decora con un hilo fino de aceite de oliva.

Receta de pasta con pollo, tomate y picante Canva

¿Cuál es la mejor pasta a elegir?

Pastas cortas tubulares estriadas como penne rigate, tortiglioni, rigatoni; las estrías exteriores generan fricción mecánica que retiene salsas con viscosidad media como el tomate triturado, mientras que el hueco interior ofrece el diámetro suficiente para albergar pequeños trozos de tomate o ajo confitado.

Otra opción son las pastas cortas con dobleces (fusilli, gemelli) que actúan como trampas físicas que retienen tanto la emulsión picante como las semillas y los copos de chile deshidratado, garantizando una entrega constante en cada bocado.

Pasta con pollo, tomate y un poco de picante Canva

Sigue el paso a paso de esta receta de pollo, tomate y picante como una oportunidad para aplicar tus conocimientos básicos de cocina y transformar una cena ordinaria en una composición nutritiva.