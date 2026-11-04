Receta de enchiladas de verduras para bebés

La alimentación complementaria trae nuevos retos para madres, padres y cuidadores. Además de presentar alimentos por primera vez, es importante encontrar recetas que permitan incorporar distintos ingredientes en un solo plato y ayuden a los pequeños a conocer nuevos sabores y texturas.

Ante esta situación, una alternativa es adaptar algunas preparaciones tradicionales de la cocina mexicana con ingredientes sencillos y adecuados para esta etapa.

Las enchiladas de verduras para bebés son una opción para aprovechar vegetales como la zanahoria y el pimiento rojo en una versión diferente a la receta tradicional. Su preparación no necesita chile, salsas condimentadas ni sal añadida, por lo que permite ofrecer una comida casera con sabores naturales.

Además, esta receta puede modificarse conforme el pequeño desarrolla sus habilidades para comer. Conoce cómo prepararla, a partir de qué edad puede incorporarse a su alimentación y qué cuidados debes tener para evitar riesgos.

Enchiladas de verduras para bebés Canva.

Ingredientes para preparar enchiladas de verduras para bebés

Las enchiladas de verduras pueden elaborarse con ingredientes cotidianos y una preparación sencilla. La clave está en cocinar bien los vegetales y adaptar la consistencia de la tortilla y el relleno a las habilidades del bebé.

Ingredientes:

2 tortillas pequeñas de maíz, suaves

1/2 zanahoria mediana

1/4 de pimiento rojo

2 jitomates maduros

1 diente pequeño de ajo

Un trozo pequeño de cebolla

Una ramita de cilantro

Pollo cocido y desmenuzado

Agua potable, la necesaria

Aguacate

Lechuga rallada, opcional y de acuerdo con la edad del bebé

Una cucharadita de aceite de oliva, opcional

Enchiladas de verduras para bebés Inteligencia Artificial.

¿Cómo preparar enchiladas de verduras para bebés?

Lava y desinfecta las verduras. Coloca la zanahoria, el pimiento rojo y los jitomates en una olla con agua. Cocina hasta que estén suaves. Cuando los jitomates estén blandos, retira la piel y las semillas. Para preparar la salsa, coloca en la licuadora la zanahoria, el pimiento y los jitomates cocidos, junto con el ajo, un trozo pequeño de cebolla y el cilantro. Agrega un poco de agua hasta obtener una mezcla homogénea. Calienta ligeramente las tortillas para que queden flexibles. Puedes pasarlas por la salsa y calentarlas en un sartén con una pequeña cantidad de aceite de oliva. Evita freírlas o tostarlas. Retira las tortillas del fuego y rellénalas con pollo previamente cocido y desmenuzado. Agrega un poco más de salsa para humedecer la preparación y facilitar su consumo. Finaliza con un poco de aguacate sobre las enchiladas.

La presentación debe ajustarse a la etapa de desarrollo del pequeño. Si todavía no tiene las habilidades necesarias para manejar una tortilla rellena, ofrece sus ingredientes por separado, con una consistencia segura.

Enchiladas de verduras para bebés Inteligencia Artificial.

¿A partir de qué edad los bebés pueden comer enchiladas de verduras?

Las enchiladas de verduras pueden adaptarse a la alimentación complementaria alrededor de los seis meses, siempre que el bebé muestre señales de estar preparado para consumir alimentos distintos a la leche materna o fórmula.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda comenzar la alimentación complementaria a esta edad, debido a que las necesidades de energía y nutrientes del lactante aumentan y la leche materna, por sí sola, deja de cubrirlas por completo.

Esto no significa que deba suspenderse la lactancia. La OMS aconseja mantenerla hasta los dos años o más, junto con la incorporación gradual de alimentos variados.

De acuerdo con UNICEF, al iniciar esta etapa los bebés necesitan pequeñas cantidades de alimentos blandos y nutritivos, como frutas y verduras trituradas. Conforme crecen, pueden avanzar hacia preparaciones con mayor consistencia y pequeños trozos.

Por ello, esta receta puede modificarse según la edad:

De 6 a 8 meses: ofrece las verduras muy bien cocidas y trituradas o machacadas. El pollo debe quedar suave y desmenuzado o triturado. La tortilla requiere una presentación adecuada para sus habilidades

De 9 a 11 meses: si cuenta con las habilidades necesarias, puede probar verduras blandas en trozos pequeños y alimentos con mayor textura

A partir de los 12 meses: puede incorporarse gradualmente a preparaciones familiares adaptadas, con ingredientes suaves y sin exceso de sal

La edad es una referencia, no una garantía de que todos los bebés puedan comer de la misma manera. Es importante observar su desarrollo y consultar con el pediatra si existen dudas sobre la introducción de nuevos alimentos.

Enchiladas de verduras para bebés Inteligencia Artificial.

¿Qué verduras se pueden incluir en las enchiladas para bebés?

Una de las ventajas de esta receta es que permite combinar diferentes vegetales y modificar sus ingredientes según la disponibilidad de temporada y las preferencias del pequeño.

UNICEF recomienda ofrecer una alimentación variada durante la etapa complementaria, con frutas, verduras, cereales, legumbres y alimentos de origen animal, para contribuir a cubrir las necesidades nutricionales de los niños.

Entre las verduras que puedes incluir en esta preparación se encuentran:

Zanahoria: aporta betacarotenos, que el organismo transforma en vitamina A. Debe cocinarse hasta que pueda machacarse fácilmente con un tenedor.

Pimiento rojo: aporta vitamina C y otros nutrientes. Puede incorporarse cocido, sin semillas y con una textura adecuada.

Jitomate: contiene vitamina C y otros compuestos vegetales. Es una buena alternativa para preparar una salsa casera sin chile.

Calabacita: tiene una textura blanda después de la cocción y combina con otros vegetales.

Chayote: su sabor suave permite incorporarlo en rellenos y purés. Se recomienda retirar la cáscara y cocinarlo hasta que esté tierno.

Los vegetales pueden prepararse al vapor, hervidos o cocidos con poca agua. Lo importante es que alcancen una textura adecuada para la etapa de desarrollo del bebé.

También conviene recordar que las verduras no deben ser el único componente de su alimentación. Para cubrir sus necesidades nutricionales, es importante ofrecer otros grupos de alimentos, en especial fuentes de hierro y proteínas, como carne, pollo, pescado, huevo y legumbres, según las recomendaciones pediátricas.

Enchiladas de verduras para bebés Inteligencia Artificial.

¿Cómo adaptar las enchiladas para evitar riesgos al alimentar a tu bebé?

Aunque las enchiladas de verduras pueden ser una alternativa para diversificar la alimentación complementaria, es importante modificar algunos aspectos de la receta tradicional para que el bebé pueda consumirla de manera segura.

Uno de los principales cuidados es la consistencia. Las tortillas demasiado tostadas, los vegetales crudos o los trozos duros pueden dificultar la masticación y aumentar el riesgo de atragantamiento.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican que la forma de preparar los alimentos influye en la seguridad durante las comidas. Por ello, recomiendan cocinar los vegetales duros, machacarlos cuando sea necesario y adaptar el tamaño de los trozos a las habilidades del pequeño.

Para preparar esta receta en casa, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evita el chile: prepara una salsa de jitomate sin ingredientes picantes.

No agregues sal: permite que el bebé conozca el sabor natural de las verduras y evita el exceso de sodio.

Cocina bien los vegetales: deben quedar suaves y fáciles de aplastar con un tenedor.

Cuida la tortilla: debe estar suave, sin bordes tostados ni partes rígidas. Si el bebé todavía no puede manejarla, ofrece los ingredientes por separado.

Evita los trozos grandes: tritura o corta los ingredientes según sus habilidades para comer.

Mantén una buena higiene: lava tus manos, los utensilios y las verduras antes de preparar los alimentos.

También es importante que el bebé coma sentado, en posición erguida y bajo la supervisión constante de un adulto. No debe comer mientras juega, gatea, camina o viaja en un vehículo.

Si el pequeño tiene antecedentes de alergias, dificultades para tragar o alguna indicación alimentaria particular, es conveniente consultar con su pediatra antes de incorporar nuevos ingredientes.

Las enchiladas de verduras representan una forma diferente de acercar a los bebés a los sabores de la cocina mexicana. Más allá de seguir una receta, esta etapa es una oportunidad para que conozcan nuevos alimentos a su propio ritmo y desarrollen una relación saludable con la comida.