Cómo preparar los auténticos frijoles de la olla: la receta más mexicana de la cocina

Te compartimos cómo preparar los auténticos frijoles de la olla; sigue la receta más mexicana de la cocina que une al país, no tiene fronteras regionales y jamás pasa de moda.

Los frijoles son una de las bases de la alimentación de México y de la región antes conocida como Mesoamérica. Pocos alimentos encarnan con tanta fuerza la identidad, la resistencia y el calor de hogar como estos.

Es el mejor acompañamiento sin importar si se trata de la mesa familiar, una fonda, comedor comunitario o restaurante de alta cocina. Pero preparar el caldo de frijol va más allá de hervir la leguminosa en agua, sigue un proceso de apariencia simple, pero con muchos elementos a tener en cuenta.

Preparar auténticos frijoles de la olla es un rito de iniciación en la cocina mexicana, la buena noticia es que la receta no es complicada y el resultado es obtener en su punto justo la leguminosa bien cocida en un caldo sazonado y reconfortante.

Receta tradicional de frijoles de la olla Canva

Receta tradicional de frijoles de la olla

Ingredientes:

500 g de frijoles secos limpios (variedades recomendadas: negro, pinto, flor de mayo o bayo)

2.5 a 3 litros de agua limpia

½ cebolla blanca mediana entera

4 dientes de ajo grandes, con cáscara ligeramente aplastados

1 a 2 cucharadas de manteca de cerdo pura (opcional, pero puede sustituirse por aceite)

1 rama de epazote fresco

1 ½ cucharadas soperas de sal de grano

Preparación:

Coloca los frijoles en un colador amplio y lávalos bajo el chorro de agua fría, frotándolos con suavidad para eliminar el polvo residual y cualquier piedrita. Escurre de inmediato. Puedes remojar previamente los frijoles (de 4 a 8 horas en agua fría) para disminuir el tiempo de cocción entre un 30% y un 50%, además de disolver parte de los azúcares fermentables causantes del malestar digestivo (aunque no es obligatorio). En una olla tradicional de barro curada, vierte el agua limpia junto con la media cebolla, los dientes de ajo y la manteca de cerdo. Lleva a fuego medio-alto hasta alcanzar el primer hervor. Añade los frijoles limpios al agua hirviendo. Espera a que retome la ebullición, reduce la intensidad de la flama a fuego bajo y tapa parcialmente la olla, permitiendo un leve escape de vapor para evitar derrames. Cocina a fuego pausado durante 1 hora y media a 2 horas y media (el tiempo dependerá de la frescura del grano y la altitud geográfica). Vigila periódicamente el nivel de líquido; si el caldo baja demasiado antes de que el grano esté tierno, añade únicamente agua hirviendo para no frenar la ebullición. Cuando el grano ceda al tacto y comience a sentirse suave (alrededor del 80% de su cocción), incorpora la rama de epazote fresco y la sal de grano. Mezcla suavemente con cuchara de madera. Mantén a fuego bajo destapado o semi-tapado durante 20 a 30 minutos adicionales. Retira del fuego y deja reposar la olla tapada durante 15 minutos antes de servir los frijoles de la olla en tazones hondos con abundante caldo caliente.

Caldo de frijoles Canva

¿Con qué acompañar los frijoles de la olla?

Queso fresco de rancho, Cotija añejo de Michoacán o doble crema de Chiapas

Cebolla y chiles frescos picados

Tortillas de maíz nixtamalizado, recién infladas al comal

Ramitas tiernas de cilantro fresco

Aguacate criollo en rebanadas

Tiras de chile pasilla fritas en manteca

Trozos de chicharrón de cerdo carnoso crujiente

Cómo preparar los auténticos frijoles de la olla Canva

¿Por qué se recomienda usar una olla de barro para cocinar los frijoles?

El empleo de cazuelas y ollas de barro no responde a un mero capricho sino a razones termodinámicas que inciden directamente en la textura y el sabor del grano.

Al calentarse el barro, se distribuye el calor lentamente a través de toda su superficie, eliminando los puntos calientes que comúnmente causan que las leguminosas se peguen o se rompan en cazuelas metálicas de fondo delgado.

De esta forma, la cocción a fuego lento facilita que los frijoles se mantengan enteros; además, la naturaleza química de la arcilla interactúa con los compuestos del caldo y neutraliza acideces punzantes, generando un perfil de sabor terroso y redondo imposible de replicar en acero inoxidable o peltre.

Ahora que conoces la receta tradicional de frijoles de la olla, incluyendo sus ingredientes, temperatura, hierbas de olor y hasta cómo servirlos, ¡estás listo para honrar tus raíces mexicanas!