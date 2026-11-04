Alistan el Festival Cultural Gastronómico Magueyero en CDMX; habrá música en vivo y degustaciones de pulque

La Ciudad de México recibirá una celebración dedicada a una de las plantas más representativas de la cultura mexicana: el maguey. Se trata del Festival Cultural Gastronómico Magueyero, una iniciativa que busca preservar y difundir los conocimientos, las tradiciones y los procesos artesanales relacionados con esta especie y sus derivados.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, muestras gastronómicas, conferencias, presentaciones de libros y actividades recreativas. Además, habrá degustaciones de pulque, curados y aguamiel, así como talleres para conocer más sobre la elaboración de estas bebidas tradicionales.

Una de las particularidades del encuentro es que la entrada será completamente gratuita, por lo que el público podrá acercarse a diferentes expresiones de la cultura pulquera sin pagar boleto.

Festival Cultural Gastronómico Magueyero en CDMX.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Magueyero en CDMX?

El Festival Cultural Gastronómico Magueyero se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, en las canchas de basquetbol ubicadas junto al PILARES Tlacopan, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El espacio se encuentra en la intersección de Calzada México-Tacuba y avenida Aquiles Serdán. Las actividades están contempladas de las 10:30 a las 19:00 horas, mientras que la inauguración oficial está programada para las 11:00 horas.

Al ser un encuentro de acceso libre, no será necesario adquirir entradas. Sin embargo, quienes estén interesados en participar en determinados talleres deberán realizar un registro anticipado.

¿Qué actividades culturales y conferencias habrá?

El programa contempla distintas actividades para conocer la importancia histórica, cultural y ambiental del maguey. Entre ellas destacan las charlas relacionadas con el Metl, nombre de origen náhuatl con el que también se identifica a esta planta, y sus aplicaciones dentro de la medicina tradicional.

Habrá conferencias, música y las expresiones artísticas. Se llevará a cabo el espectáculo de Ópera Amicus, considerado uno de los actos principales de la jornada.

La programación escénica incluirá también presentaciones de baile de salón y danza folclórica.

De esta manera, el festival busca ofrecer una experiencia que vaya más allá de la degustación de bebidas tradicionales, al incorporar música y distintas manifestaciones artísticas.

Festival Cultural Gastronómico Magueyero en CDMX

¿Qué talleres y degustaciones estarán disponibles?

Quienes quieran conocer más sobre la preparación de las bebidas derivadas del maguey podrán participar en actividades prácticas.

Una de las propuestas será el taller de elaboración de curados y se impartirá un taller de pintura,.

La programación incluirá una exposición fotográfica titulada Pulquerías de la Ciudad, dedicada a mostrar los establecimientos que han contribuido a mantener viva la tradición pulquera en la capital.

Pulque Canva

Asimismo, se instalará un espacio de medicina tradicional para acercar a los visitantes a prácticas y conocimientos vinculados con el maguey y sus derivados.

Entre las propuestas recreativas también se encuentra una sesión de tarot prehispánico, que complementará las actividades culturales y educativas del encuentro.

Con esta variedad de opciones, el Festival Cultural Gastronómico Magueyero busca reunir a especialistas, productores, artistas y público interesado en conocer la historia del maguey, así como la importancia que conserva en las tradiciones mexicanas.

La cita será el próximo 7 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, con actividades gratuitas para disfrutar de la gastronomía, la música y la cultura alrededor del pulque.