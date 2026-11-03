Prepara unas galletas de pinole y disfruta del sabor del maíz con tu café

La cocina evoluciona constantemente, trayendo consigo una gran variedad de nuevos ingredientes. Pero con todos ellos, solemos olvidar algunos tradicionales como el pinole. Aprovecha este alimento ancestral para preparar unas deliciosas galletas de pinole.

El origen de este ingrediente es prehispánico. Su nombre viene del náhuatl pinolli, que significa harina de maíz tostado y molido. Justamente, las culturas mesoamericanas consumían esta harina sola o mezclada con agua.

Su función era dar energía a las personas durante largos viajes o travesías a pie, pues no necesitaba refrigeración. Con la llegada de los españoles se incorporó al maíz tostado azúcar de caña y canela, además de anís y cacao.

Actualmente es menos común encontrarlo en nuestras despensas, pese a ser muy nutritivo. La principal forma de consumirlo es en atole o agua fresca, pero también funciona muy bien en recetas dulces.

Estas galletas de pinole son la muestra perfecta de lo que se puede hacer con esta harina tradicional. Prepáralas y chopéalas en tu café.

El pinole se consume en México desde tiempos ancestrales Canva

¿Cómo hacer galletas de pinole?

Ingredientes:

1 taza de pinole

1 taza de harina de trigo

100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

2 cucharadas de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de canela molida

½ cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 o 2 cucharadas de leche, si es necesario

Preparación:

En un recipiente amplio, coloca la mantequilla y el azúcar. Bate con las varillas hasta tener una mezcla cremosa y homogénea. Incorpora el huevo junto con la vainilla y bate para integrar. En otro recipiente, mezcla el pinole con la harina, el polvo para hornear, la sal y la canela. Ajusta la cantidad de canela según desees y dependiendo de qué tanta tenga el pinole. Incorpora los ingredientes secos a la mezcla de mantequilla por tandas, mezclando entre cada una. El resultado debe ser una masa uniforme; puedes agregar un poco de leche en caso de que esté muy seca. Cubre la masa con plástico de cocina y llévala al refrigerador por 20 minutos para que no esté muy blanda. Forra una charola con papel para hornear. Toma una porción de masa y forma una bolita; ponla en la charola y presiónala ligeramente para darle forma de galleta. Repite con el resto de la masa, cuidando que sean del mismo tamaño y dejando espacio entre cada una en la charola. Mete las galletas al horno precalentado a 180 °C y cocina por 12 o 15 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse. Retira del horno y deja reposar las galletas de pinole por unos minutos antes de pasarlas a una charola para dejar que se enfríen completamente.

Esta receta lleva harina de trigo para que las galletas no queden muy duras, pero puedes utilizar el pinole como ingrediente principal y añadir un poco de fécula de maíz con la textura.

Si el objetivo es que sean libres de gluten, debes verificar que todos los ingredientes cumplan con esta característica. Finalmente, se recomienda probar el pinole antes de preparar las galletas para saber qué tan dulce está.

Para un menor dulzor, elimina el azúcar extra. También puedes usar pinole natural y endulzar a tu gusto.

Disfruta estas deliciosas galletas de pinole caseras son fáciles, crujientes y extradeliciosas.