¿Antojo de atole? CDMX tendrá una feria con más de 30 sabores y música en vivo

Si eres fan del atole, esta noticia te va a encantar, pues la Ciudad de México tendrá una feria de la deliciosa bebida en la que podrás probar diferentes sabores y disfrutar de una tradición que sigue conquistando paladares.

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana. Con raíces ancestrales y una gran variedad de preparaciones, esta delicia ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en parte de nuestra herencia culinaria.

Feria del Atole en la Ciudad de México

La Feria del Atole en CDMX será una celebración tradicional que reunirá más de 30 sabores de esta bebida, ideal para disfrutar calientita y elegir tu favorita.

Entre las opciones que podrás degustar se encuentran:

Fresa

Vainilla

Cajeta

Mango

Pero eso no es todo, pues la feria también contará con presentaciones artísticas, entre ellas Almas de Mixquic y el grupo Guitarristas de Profesor Alberto, además de otras sorpresas para los asistentes.

Atole en jarro y en Feria del Atole en CDMX. Foto: Canva

¿Cuándo es la Feria del Atole en CDMX?

Esta feria se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el pueblo de San Nicolás Tetelco, en la alcaldía Tláhuac.

Durante el fin de semana podrás disfrutar de diferentes actividades, entre ellas gastronomía, degustación de atoles, música en vivo, danza y artesanías, en un ambiente ideal para compartir con familia y amigos.

Carrera de 5 kilómetros en San Nicolás Tetelco

Para quienes disfrutan de las carreras, la Feria del Atole también contará con una competencia deportiva que se realizará el domingo 15 de noviembre a las 8:00 de la mañana.

La carrera tendrá una distancia de 5 kilómetros y contará con una premiación para los ganadores. Además, tendrá un cupo limitado de 220 participantes.

La salida y el punto de encuentro serán en la Plaza Cívica Emiliano Zapata, ubicada en San Nicolás Tetelco, Tláhuac.

Esta feria es una oportunidad para disfrutar de una de las bebidas más tradicionales de México, probar nuevos sabores y pasar un fin de semana lleno de actividades culturales y gastronómicas.