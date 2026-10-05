¿Tienes jitomates maduros? Así puedes convertirlos en una catsup casera, espesa y deliciosa

La catsup es uno de los acompañamientos favoritos para papas, hamburguesas, hot dogs y otros platillos. Aunque es fácil encontrarla en cualquier supermercado, también existe la posibilidad de preparar una catsup casera de jitomate con ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina.

Además de permitir ajustar el sabor al gusto, hacer esta salsa en casa permite decidir la cantidad de azúcar, sal, vinagre y especias que se incorporan a la receta.

Receta de catsup casera Canva

¿Qué ingredientes necesitas para preparar catsup casera?

Preparar catsup en casa requiere paciencia, sobre todo durante la cocción de la receta. El objetivo es conseguir una salsa de textura espesa y uniforme, con el característico equilibrio entre dulce, ácido y especiado.

Ingredientes

1 kilo de jitomates maduros

½ cebolla

1 pimiento morrón rojo

1 diente de ajo

3 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de azúcar mascabado

½ cucharadita de paprika o pimentón dulce

½ cucharadita de mostaza

1 pizca de canela en polvo

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Receta de catsup casera Canva

¿Cómo hacer catsup casera de jitomate paso a paso?

Lava los jitomates y el pimiento. Córtalos en trozos y retira las semillas. Coloca los vegetales en una cacerola: jitomate, cebolla, pimiento y ajo. Cocina a fuego bajo hasta que los vegetales estén muy suaves. Remueve de vez en cuando para evitar que se peguen. Licúa la preparación hasta conseguir una mezcla homogénea. Regresa la salsa a la cacerola y añade el vinagre, azúcar, paprika, mostaza, canela, sal y pimienta . Cocina nuevamente a fuego bajo y remueve con frecuencia hasta que la mezcla reduzca y adquiera una consistencia espesa. Si quieres una catsup más fina, cuela la preparación para retirar semillas o pequeños restos de vegetales. Deja enfriar y coloca la salsa en un recipiente limpio con tapa.

La cocción prolongada es uno de los puntos importantes de esta receta, ya que permite reducir el líquido y conseguir la consistencia característica de la catsup.

Receta de catsup casera Canva

¿Cuál es el secreto para que la catsup quede espesa y con buen sabor?

El secreto está en no apresurar la cocción. El jitomate contiene una cantidad importante de agua, por lo que una mezcla recién licuada puede resultar demasiado líquida.

Una vez que los vegetales están cocidos y triturados, la salsa debe regresar al fuego para que pierda parte de su líquido. Una cocción lenta, después de incorporar el azúcar, el vinagre y las especias, ayuda a conseguir una textura espesa.

También puedes colar la salsa para retirar las semillas y conseguir una mezcla más uniforme.

Otro punto importante es la temperatura. Cocinar a fuego demasiado alto puede hacer que la salsa se pegue al fondo de la cacerola antes de alcanzar la consistencia deseada. Por eso, una cocción lenta y movimientos frecuentes ayudan a controlar mejor el proceso.

Si al final la catsup todavía está demasiado líquida, puedes prolongar la cocción unos minutos más. Si, por el contrario, queda demasiado espesa, puedes ajustar la textura con una pequeña cantidad de líquido y mezclar hasta conseguir la consistencia deseada.

El resultado ideal es una salsa espesa, lisa y fácil de servir, pero todavía lo suficientemente fluida para acompañar los alimentos.

Receta de catsup casera Canva

¿Cómo conservar la catsup casera y cuánto tiempo dura?

La conservación merece especial atención porque una preparación casera no necesariamente tiene las mismas condiciones que una catsup industrial.

Para almacenar la salsa, primero deja que se enfríe y después colócala en un recipiente limpio y con tapa, preferentemente de vidrio.

Si quieres utilizar frascos para almacenar la preparación, algunas recetas incluyen un proceso previo de esterilización. Es recomendable hervir el frasco y su tapa durante al menos 10 minutos antes de utilizarlos.

Además de mantener la catsup refrigerada, también es importante utilizar utensilios limpios cada vez que se sirva. Si aparecen moho, olores desagradables o cambios importantes de color o textura, es mejor desecharla.

Preparar catsup desde cero puede parecer laborioso por el tiempo de cocción, pero el procedimiento es sencillo: cocinar los vegetales, licuarlos, incorporar los ingredientes que aportan dulzor, acidez y especias, y reducir la mezcla hasta conseguir la textura deseada.

La receta también permite experimentar. Puedes ajustar el dulzor, modificar las especias o elegir otro tipo de vinagre para conseguir una versión acorde con tus gustos.

Si tienes jitomates maduros en casa, puedes aprovecharlos para preparar esta salsa y darle un toque casero a tus comidas favoritas.