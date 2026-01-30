Cremoso atole de avena para el desayuno, receta con y sin leche

La avena se ha convertido en una protagonista de los desayunos, por ser un alimento muy nutritivo. Si no la comes porque te parece aburrida o desabrida, prepara este atole de avena con leche, queda extra cremoso y delicioso.

En México, el atole es una bebida con siglos de historia. El más conocido se prepara con maíz, sin embargo, el de avena ha ganado gran popularidad en varios estados del país por considerarse un alimento completo.

Este se prepara, básicamente, con avena, agua o leche, canela y azúcar. Es decir, no necesita fécula de maíz ni otro espesante y puede ser tan ligero o espeso como desees. Esto se logra gracias al almidón y los beta glucanos presentes en este cereal.

Tal como ocurre con el almidón del maíz, cuando la avena se mezcla con un líquido y se calienta, estos gránulos absorben líquido, expandiéndose y espesando la mezcla a través de la gelatinización.

Asimismo, la avena contiene beta glucanos, una fibra soluble que también contribuye a su característica viscosidad. Por esa razón, la avena es perfecta para hacer porridge y atole, pues incluso sin lácteos, queda cremosa.

Si buscas un desayuno reconfortante, fácil y delicioso, prepara este atole de avena con leche y hazlo parte de tu menú diario.

La avena espesa por el almidón, por eso es famosa en porridge y atole Canva

¿Cómo hacer atole de avena con leche?

Ingredientes:

⅔ taza de avena en hojuelas

3 tazas de leche entera

1 taza de agua

1 raja de canela

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 a 3 cucharadas de azúcar o leche condensada, al gusto

1 pizca de sal

Preparación:

En una olla, calienta la leche con la canela a fuego medio. Tip: cuando vaya a comenzar a hervir, baja un poco el fuego para evitar que se tire. Licúa la avena con el agua hasta tener una mezcla homogénea. Si quieres sentir trocitos de avena, licúa solo unos segundos. Cuando la leche esté caliente, incorpora la avena en forma de hilo, moviendo constantemente con un batidor de globo o una cuchara de madera. Agrega tu endulzante favorito y la pizca de sal para potenciar los sabores. Mezcla y continúa moviendo hasta que espese. El atole de avena suele necesitar alrededor de 10 o 15 minutos para estar listo. Cuando tengas la textura que deseas, añade la vainilla, retira la canela y sirve caliente.

Disfruta tu atole de avena como parte de tu desayuno, acompañado de unos huevos con vegetales y fruta.

Al atole de avena se le puede agregar canela, vainilla, café o chocolate. Canva

¿Se puede preparar atole de avena sin leche?

Gracias a los almidones y fibra de la avena, es posible preparar atole sin leche. Aunque no quedará tan cremoso como usando leche, sí queda espesito. Para prepararlo, sigue la misma receta, pero sustituyendo la leche por agua.

Si quieres que tenga más cuerpo, pero sin los lácteos, puedes usar leche de avena o soya. Otra opción es agregar 1 cucharada de mantequilla de cacahuate, almendra u otras nueces.

Diferencia entre atole de avena y porridge

Una de las formas más populares de comer avena alrededor del mundo, es el porridge. Este es el nombre que reciben las hojuelas o harina de avena, cocidas en agua o leche, hasta formar una especie de papilla espesa.

Esa es justamente la principal diferencia con el atole de avena, que es una bebida. Es decir, aunque es espeso, tiene una textura más fluida, por lo que puede consumirse sin necesidad de una cuchara. Esto se logra al licuar la avena y no cocinarla entera.

Otra diferencia entre ambos, son los toppings. Si bien, el atole de avena puede aromatizarse y saborizarse con canela, vainilla, chocolate o café, no se le agrega nada más.

En cambio, el porridge se suele complementar con fruta, semillas, frutos secos o mantequilla de nueces. Incluso, hay versiones saladas con huevo o vegetales. De esta forma, se convierte en un alimento más completo, perfecto para el desayuno o la cena.

Si eres amante del porridge, prueba el atole de avena con leche o agua, es una opción rica y perfecta para acompañar tu desayuno o un tamalito.