Cómo hacer torta cubana tradicional: la receta icónica de las torterías

Dentro del vasto universo de la comida callejera mexicana, pocas preparaciones generan tanta curiosidad y antojo como la torta cubana tradicional. Se trata de una receta icónica de las torterías, ¡sigue el paso a paso!

Este icónico sándwich destaca por su abundancia de ingredientes y por la explosión de sabores que combina en cada mordida. Aunque su nombre puede sugerir una relación con la gastronomía de Cuba, en realidad se trata de una creación completamente mexicana que se popularizó en puestos de tortas y taquerías del país, especialmente en la CDMX.

La torta cubana es conocida por reunir distintos tipos de carne, embutidos, quesos y vegetales dentro de un pan crujiente, generalmente bolillo o telera.

Aunque la torta se ubica con un origen poblano en el siglo XIX, de acuerdo con el Gobierno de México, es un alimento representa la esencia de la comida callejera mexicana, una tradición culinaria que forma parte del patrimonio cultural del país y que refleja la creatividad de los vendedores ambulantes y cocineros urbanos.

La torta cubana ha adquirido fama por su tamaño generoso y su mezcla de ingredientes que pueden incluir milanesa, jamón, salchicha, queso, huevo, aguacate y chorizo. Prepara tu propia versión y recrea esta receta icónica de las torterías.

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Cómo hacer torta cubana

Ingredientes:

2 bolillos grandes o teleras

2 milanesas de res

2 salchichas tipo viena

2 rebanadas de jamón

2 rebanadas de queso Oaxaca o manchego

2 huevos grandes

½ aguacate en rebanadas

1 jitomate grande en rodajas

¼ de cebolla blanca en rodajas

4 cucharadas de frijoles refritos

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de aceite vegetal

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta negra

Chiles en escabeche al gusto

Preparación:

Sazona las milanesas con sal y pimienta; calienta una sartén con una cucharada de aceite. Cocina la milanesa durante 3 a 4 minutos por lado hasta que esté dorada. Reserva caliente. Corta las salchichas por la mitad a lo largo y fríelas en la sartén durante 2 minutos. Agrega el jamón y dóralo ligeramente. En otra sartén, fríe los huevos hasta que la clara esté cocida pero la yema permanezca ligeramente suave. Corta el bolillo por la mitad de forma horizontal, unta una cucharada de mayonesa en la base. Agrega frijoles refritos calientes y unta mostaza en la parte superior del pan. Arma la torta cubana, coloca los ingredientes en capas: milanesa caliente, jamón, salchicha, queso, huevo frito, aguacate, rodajas de jitomate, cebolla y chiles en escabeche. Cierra la torta presionando ligeramente. Coloca la torta armada en una plancha o sartén; presiona ligeramente durante 2 minutos. Sirve caliente.

Cómo hacer torta cubana Larousse

Consejos para preparar las tortas:

Usa pan fresco.

Calienta el pan en la plancha para un toque crujiente.

Aunque la torta cubana es abundante, debe poder cerrarse bien, no sobrecargues.

Añade salsas mexicanas.

Las tortas se disfrutan mejor recién hechas.

¿Con qué acompañar una torta cubana?

Papas fritas

Chiles en escabeche

Salsa picante

Refresco o agua fresca

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Variaciones populares de la torta cubana:

Torta cubana con chorizo

Torta cubana con pierna adobada

Torta cubana gigante

Torta cubana con queso extra

¿Cuál es el origen de la torta cubana?

Aunque su nombre puede llevar a confusión, la torta cubana es una creación mexicana. Historiadores gastronómicos señalan que las tortas se desarrollaron en México después de la introducción del trigo durante la época colonial española, cuando comenzaron a elaborarse panes como el bolillo.

Con el paso del tiempo, las tortas se diversificaron en diferentes versiones regionales, derivando desde la torta de pierna hasta la cubana.

Prepara esta torta cubana con los ingredientes clave de un puestito de tortería; es sencilla y puedes lograrla en poco tiempo.