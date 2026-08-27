Prepara sopes tradicionales como antojito para el 15 de septiembre; son fáciles y puedes colocarlos como las estrellas de la fiesta mexicana. ¡Esta receta representa una de las joyas de la gastronomía mexicana!

Este antojo destaca por su base de maíz con bordes pellizcados a mano, diseñada para retener los guisados, salsas y guarniciones que se le colocan encima. Su versatilidad y contraste de texturas, crujiente por fuera y suave por dentro, lo convierten en un referente imprescindible tanto en el ámbito de la cocina de calle como en los hogares.

Entre huaraches, tlacoyos, gorditas, tacos y más, los sopes son una comida que requiere de una técnica especial. Su rasgo principal es que, justo después de salir del calor, la tortilla se pellizca por los bordes para moldear la clásica "cazuelita" de maíz.

Dominar la preparación casera del sope abre una puerta directa a la riqueza de la cocina tradicional. Checa los pasos para que esta receta sea tu fuente principal del 15 de septiembre.

Receta de sopes tradicionales Canva

Receta de sopes tradicionales

Ingredientes:

Para la base (10 a 12 sopes):

2 tazas de harina de maíz nixtamalizado (o masa fresca de tortillería)

1 ½ a 2 tazas de agua tibia (la necesaria para lograr suavidad)

½ cucharadita de sal fina

2 a 3 cucharadas de manteca de cerdo o aceite vegetal para dorar

Para la cubierta y el armado:

1 ½ tazas de frijoles refritos (negros o bayos)

1 ½ tazas de pollo deshebrado, carne de res o chorizo (opcional)

2 tazas de lechuga romana o col finamente picada

1 taza de queso fresco desmoronado (queso cotija, panela o queso fresco)

½ taza de crema

½ taza de cebolla blanca picada finamente

Salsa verde asada o salsa roja martajada al gusto

Aguacate y rábanos en rodajas (para guarnición)

Preparación:

En un tazón, mezcla la harina de maíz nixtamalizado con la sal. Agrega el agua tibia gradualmente mientras amasas con las manos hasta obtener una textura maleable, similar a la plastilina, que no se pegue en las manos ni se agriete en las orillas. Si se siente seca, añade un par de cucharadas de agua. Cubre la masa con un paño húmedo para evitar que se seque. Divide la masa en bolitas del tamaño de una pelota de golf. Utiliza una prensa para tortillas forrada con dos plásticos limpios; presiona ligeramente cada bolita para formar discos gruesos de aproximadamente medio centímetro de espesor y 8 a 10 cm de diámetro. El sope debe ser sensiblemente más grueso que una tortilla estándar. Calienta un comal o sartén antiadherente a fuego medio-alto. Coloca los discos de masa y cocina durante 1 a 2 minutos por el primer lado hasta que se despegue solo; voltea y cocina el segundo lado por otros 2 minutos hasta que la superficie se observe firme y ligeramente moteada. Retira del fuego e inmediatamente procede a dar forma. Con la ayuda de una servilleta o protegiendo las yemas de los dedos, pellizca todo el borde del disco hacia arriba para formar una pared de medio centímetro de alto. Calienta la manteca de cerdo o el aceite en un sartén amplio a fuego medio. Fríe los sopes durante 30 a 60 segundos por lado hasta que estén ligeramente dorados y crujientes por fuera. Escurre sobre papel absorbente. Prepara el sope: unta una capa de frijoles refritos calientes, añade la proteína elegida, lechuga picada, queso desmoronado, cebolla, crema y corona con salsa al gusto. Acompaña con aguacate y rábanos.

Receta de sopes tradicionales Canva

¿Aceite o manteca para los sopes?

Manteca de cerdo tradicional: Posee un perfil de ácidos grasos que le otorga un punto de humo elevado y aporta compuestos aromáticos característicos de la gastronomía de antes.

Posee un perfil de ácidos grasos que le otorga un punto de humo elevado y aporta compuestos aromáticos característicos de la gastronomía de antes. Aceite vegetal de alto punto de humo: Opción ideal para dietas vegetarianas o con restricción de colesterol. Proporciona un dorado uniforme y una textura crujiente limpia sin alterar el perfil de sabor de la masa.

Receta de sopes tradicionales Canva

¿Cuál salsa elegir?

Salsa verde de tomatillo: Su acidez brillante corta la grasa de la masa frita y complementa proteínas como el pollo deshebrado.

Su acidez brillante corta la grasa de la masa frita y complementa proteínas como el pollo deshebrado. Salsa roja de jitomate asado: Es la combinación perfecta para carnes de res deshebrada o chorizo picante.

Con pocos ingredientes, podrás disfrutar de unos sopecitos tradicionales como tu antojito favorito. ¿Se te antojaron?