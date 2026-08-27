¿Tienes una reunión? Esta gelatina de mosaico será el postre que todos querrán probar

La gelatina de mosaico es una de esas recetas que, además de llenar de color la mesa, se convierte fácilmente en la protagonista de cualquier reunión. Ya sea para una fiesta, una celebración especial o simplemente para consentir a la familia, este postre es una opción fresca, cremosa y deliciosa.

Aunque a primera vista puede parecer una receta que requiere mucho tiempo, preparar una gelatina de mosaico es más sencillo de lo que imaginas. Solo necesitas algunos ingredientes y un poco de paciencia para dejar que cada capa tome forma. Aquí te contamos cómo hacer gelatina de mosaico fácil y paso a paso.

¿Qué ingredientes lleva la gelatina de mosaico?

Ingredientes:

3 tazas de agua caliente por cada sobre de gelatina de sabor, en lugar de 4.

3 tazas de agua caliente por cada sobre de gelatina de sabor, en lugar de 4. 4 sobres de gelatina de sabores y colores distintos, a tu gusto.

3 sobres de grenetina de 7 gramos cada uno.

1 lata de leche evaporada (360 ml).

1 lata de leche condensada (387 g).

1 barra de queso crema (180 gramos).

1 taza de agua fría para hidratar la grenetina.

¿Cómo hacer gelatina de mosaico perfecta? Foto: Canva

¿Cómo preparar gelatina de mosaico fácil?

Pon las tres tazas de agua a fuego alto hasta que hierva. Agrega un sobre de gelatina de sabor y revuelve durante aproximadamente un minuto, hasta que el polvo se disuelva por completo. Deja enfriar un poco y después viértela en un refractario. Repite el procedimiento con los demás sabores. Lleva los refractarios al refrigerador durante aproximadamente cuatro horas o hasta que las gelatinas estén firmes. Una vez que estén listas, córtalas en cuadros del mismo tamaño. Para preparar la mezcla cremosa, hidrata los sobres de grenetina en una taza de agua fría. Revuelve y deja reposar durante 10 minutos. Mientras tanto, coloca en la licuadora la leche evaporada, la leche condensada y el queso crema. Licúa durante unos segundos. Derrite la grenetina en el microondas y agrégala a la mezcla de la licuadora. Vuelve a licuar durante unos segundos hasta integrar. En un molde para gelatina, coloca una parte de la mezcla cremosa y añade algunos cubos de las gelatinas de colores. Agrega otra capa de la mezcla y nuevamente algunos cubos de gelatina. Repite el procedimiento hasta terminar con los ingredientes. Lleva el molde al refrigerador durante aproximadamente cuatro horas o hasta que la gelatina esté completamente firme. ¡Listo! Ya tienes una colorida y deliciosa gelatina de mosaico para compartir.

¿Cómo hacer gelatina de mosaico perfecta? Foto: Canva

¿Cuáles son los beneficios de la gelatina de mosaico?

Además de ser un postre fresco y delicioso, la gelatina de mosaico contiene ingredientes que pueden aportar algunos nutrientes a la alimentación.

La grenetina es una fuente de proteínas derivadas del colágeno, mientras que los lácteos utilizados en la receta, como la leche evaporada y el queso crema, pueden aportar proteínas y calcio.

Además, debido a su contenido de agua, la gelatina puede resultar un postre ligero y refrescante. Sin embargo, hay que recordar que la gelatina de mosaico también contiene leche condensada y queso crema, por lo que su aporte de azúcar y calorías dependerá de las cantidades utilizadas.

¿Cómo hacer gelatina de mosaico perfecta? Foto: Canva

Esta receta es una opción perfecta para consentir a la familia y darle un toque de color a la mesa. Porque a veces un postre sencillo, fresco y preparado en casa es justo lo que hace especial una tarde juntos.