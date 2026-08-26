3 guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada, ¡el acompañamiento perfecto!

Prepara estas guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada; ¡son recetas para todos los gustos!

Sin embargo, al tratarse de un platillo con una carga calórica y una complejidad aromática pronunciada, surge una interrogante crucial: ¿con qué acompañarlo para lograr una comida redonda y equilibrada?

Acompañar un chile en nogada es un arte culinario de precisión. A diferencia de otros guisados mexicanos que aceptan cualquier guarnición por defecto, la nogada es sumamente celosa de los sabores que la rodean.

Una guarnición demasiado pesada, grasosa o con exceso de especias puede saturar rápidamente el paladar, tapando las notas sutiles de la fruta fresca, el jerez y la nuez de Castilla.

Por ello, la clave para triunfar en la mesa reside en elegir acompañamientos de preparación rápida, ligeros al paladar y con la acidez o frescura justa para cortar la riqueza láctea de la salsa y tener un chile en nogada perfecto.

Guarniciones para chiles en nogada Canva

3 guarniciones para los chiles en nogada

Arroz blanco con piñones y almendras

Ingredientes:

300g de arroz blanco de grano largo (previamente lavado y escurrido)

600ml de agua caliente o caldo de verduras claro bajo en sodio

30g de mantequilla sin sal o aceite vegetal neutro

1/4 de cebolla blanca picada finamente

1 diente de ajo pequeño pelado

40g de piñón blanco o rosa

40g de almendras fileteadas sin piel

5g de sal fina de mesa

Preparación:

En una sartén pequeña a fuego medio-bajo sin grasa, coloca los piñones y las almendras fileteadas. Tuesta durante 3 a 4 minutos moviendo constantemente hasta que adquieran un color dorado claro y liberen sus aceites esenciales. Retira inmediatamente de la sartén para detener la cocción y reserva. En una arrocera o cacerola mediana, funde la mantequilla a fuego medio. Agrega la cebolla picada y el diente de ajo entero; sofríe por 2 minutos hasta que la cebolla esté acitronada y transparente. Incorpora el arroz escurrido y sofríelo suavemente moviendo con una espátula de madera durante 3 a 5 minutos, hasta que los granos se tornen de un color blanco opaco y se escuchen como arena ligera al moverse. Vierte el agua caliente o caldo y añade la sal. Mezcla una sola vez para distribuir los ingredientes. Una vez que suelte el primer hervor, baja el fuego al mínimo, tapa la cacerola de forma hermética y cocina durante 15 minutos sin destapar. Retira del fuego, desecha el diente de ajo, agrega los piñones y almendras tostadas por encima y vuelve a tapar durante 5 minutos para que el vapor termine de esponjar el grano. Esponja suavemente con un tenedor antes de servir a un costado del chile en nogada.

Guarniciones para chiles en nogada Canva

Ensalada cítrica de berros, granada y aderezo de lima

Ingredientes:

200g de berros frescos (lavados, desinfectados y sin los tallos más gruesos)

100g de arúgula o espinaca baby (opcional para dar variedad de hoja)

150g de granada roja fresca

45ml de aceite de oliva virgen extra

20ml de jugo de lima o limón real recién exprimido

5ml de miel de abeja pura

2g de sal marina en escamas

1g de pimienta negra recién molida

Preparación:

En un tazón pequeño de cristal o metal, mezcla el jugo de lima, la miel de abeja, la sal marina y la pimienta. Con un batidor de globo pequeño, vierte el aceite de oliva virgen extra en forma de hilo continuo mientras bates vigorosamente hasta lograr una emulsión brillante y homogénea. En una ensaladera amplia, combina los berros perfectamente secos con la arúgula o espinaca baby. Justo 2 minutos antes de llevar a la mesa (para evitar que la acidez queme las hojas verdes), vierte la vinagreta sobre los berros y mezcla suavemente con las manos o pinzas de ensalada. Espolvorea los granos de granada roja por encima para crear un contraste de color rojo y verde brillante. Sirve como cama o acompañamiento lateral de los chiles en nogada.

Guarniciones para chiles en nogada Canva

Verduras baby al escabeche suave de hierbas de olor

Ingredientes:

150g de zanahorias baby cortadas por la mitad a lo largo

150g de calabacitas italianas baby cortadas en rodajas gruesas

100g de cebollitas cambray partidas por la mitad

60ml de vinagre de sidra de manzana

60ml de agua purificada

30ml de aceite de oliva

2 hojas de laurel seco

1 ramita de tomillo fresco

1 ramita de mejorana fresca

3g de granos de pimienta gorda

4g de sal gruesa

Preparación:

En una olla con agua hirviendo y una pizca de sal, sumerge las zanahorias baby durante 3 minutos. Añade las calabacitas y las cebollitas cambray y cocina por 2 minutos más. Las verduras deben quedar firmes y crujientes (al dente). Escurre inmediatamente y pasa las verduras a un tazón con agua helada para frenar la cocción. En una sartén amplia a fuego medio, calienta el aceite de oliva. Agrega las hojas de laurel, el tomillo, la mejorana y los granos de pimienta gorda. Sofríe durante 1 minuto hasta que las hierbas desprendan su aroma. Vierte el vinagre de sidra de manzana y el agua; añade la sal y deja que rompa el hervor durante 2 minutos. Incorpora las verduras blanqueadas e integradas al escabeche caliente. Apaga el fuego, pasa todo a un tazón de vidrio y deja reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de servir. Se pueden consumir tibias o frías.

Ofrece a tus comensales cualquiera de estas tres guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada. ¡Sorprende a todos esta temporada y celebra la riqueza de la cocina mexicana con el balance perfecto!