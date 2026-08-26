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3 guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada, ¡el acompañamiento perfecto!

Descubre 3 guarniciones rápidas para chiles en nogada; sigue las recetas paso a paso.

Por: Fabiola Barrera

Con qué acompañar los chiles en nogada
Con qué acompañar los chiles en nogadaCanva

Prepara estas guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada; ¡son recetas para todos los gustos!

Sin embargo, al tratarse de un platillo con una carga calórica y una complejidad aromática pronunciada, surge una interrogante crucial: ¿con qué acompañarlo para lograr una comida redonda y equilibrada? 

Acompañar un chile en nogada es un arte culinario de precisión. A diferencia de otros guisados mexicanos que aceptan cualquier guarnición por defecto, la nogada es sumamente celosa de los sabores que la rodean. 

Una guarnición demasiado pesada, grasosa o con exceso de especias puede saturar rápidamente el paladar, tapando las notas sutiles de la fruta fresca, el jerez y la nuez de Castilla. 

Por ello, la clave para triunfar en la mesa reside en elegir acompañamientos de preparación rápida, ligeros al paladar y con la acidez o frescura justa para cortar la riqueza láctea de la salsa y tener un chile en nogada perfecto

Guarniciones para chiles en nogada
Guarniciones para chiles en nogadaCanva

3 guarniciones para los chiles en nogada

Arroz blanco con piñones y almendras

Ingredientes:

  • 300g de arroz blanco de grano largo (previamente lavado y escurrido)
  • 600ml de agua caliente o caldo de verduras claro bajo en sodio
  • 30g de mantequilla sin sal o aceite vegetal neutro
  • 1/4 de cebolla blanca picada finamente
  • 1 diente de ajo pequeño pelado
  • 40g de piñón blanco o rosa
  • 40g de almendras fileteadas sin piel
  • 5g de sal fina de mesa

Preparación:

  1. En una sartén pequeña a fuego medio-bajo sin grasa, coloca los piñones y las almendras fileteadas. 
  2. Tuesta durante 3 a 4 minutos moviendo constantemente hasta que adquieran un color dorado claro y liberen sus aceites esenciales. Retira inmediatamente de la sartén para detener la cocción y reserva.
  3. En una arrocera o cacerola mediana, funde la mantequilla a fuego medio. Agrega la cebolla picada y el diente de ajo entero; sofríe por 2 minutos hasta que la cebolla esté acitronada y transparente.
  4. Incorpora el arroz escurrido y sofríelo suavemente moviendo con una espátula de madera durante 3 a 5 minutos, hasta que los granos se tornen de un color blanco opaco y se escuchen como arena ligera al moverse.
  5. Vierte el agua caliente o caldo y añade la sal. Mezcla una sola vez para distribuir los ingredientes. 
  6. Una vez que suelte el primer hervor, baja el fuego al mínimo, tapa la cacerola de forma hermética y cocina durante 15 minutos sin destapar.
  7. Retira del fuego, desecha el diente de ajo, agrega los piñones y almendras tostadas por encima y vuelve a tapar durante 5 minutos para que el vapor termine de esponjar el grano. 
  8. Esponja suavemente con un tenedor antes de servir a un costado del chile en nogada.
Guarniciones para chiles en nogada
Guarniciones para chiles en nogadaCanva

Ensalada cítrica de berros, granada y aderezo de lima

Ingredientes:

  • 200g de berros frescos (lavados, desinfectados y sin los tallos más gruesos)
  • 100g de arúgula o espinaca baby (opcional para dar variedad de hoja)
  • 150g de granada roja fresca
  • 45ml de aceite de oliva virgen extra
  • 20ml de jugo de lima o limón real recién exprimido
  • 5ml de miel de abeja pura
  • 2g de sal marina en escamas
  • 1g de pimienta negra recién molida

Preparación:

  1. En un tazón pequeño de cristal o metal, mezcla el jugo de lima, la miel de abeja, la sal marina y la pimienta. 
  2. Con un batidor de globo pequeño, vierte el aceite de oliva virgen extra en forma de hilo continuo mientras bates vigorosamente hasta lograr una emulsión brillante y homogénea.
  3. En una ensaladera amplia, combina los berros perfectamente secos con la arúgula o espinaca baby.
  4. Justo 2 minutos antes de llevar a la mesa (para evitar que la acidez queme las hojas verdes), vierte la vinagreta sobre los berros y mezcla suavemente con las manos o pinzas de ensalada.
  5. Espolvorea los granos de granada roja por encima para crear un contraste de color rojo y verde brillante. 
  6. Sirve como cama o acompañamiento lateral de los chiles en nogada
Guarniciones para chiles en nogada
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Verduras baby al escabeche suave de hierbas de olor

Ingredientes: 

  • 150g de zanahorias baby cortadas por la mitad a lo largo
  • 150g de calabacitas italianas baby cortadas en rodajas gruesas
  • 100g de cebollitas cambray partidas por la mitad
  • 60ml de vinagre de sidra de manzana
  • 60ml de agua purificada
  • 30ml de aceite de oliva
  • 2 hojas de laurel seco
  • 1 ramita de tomillo fresco
  • 1 ramita de mejorana fresca
  • 3g de granos de pimienta gorda
  • 4g de sal gruesa

Preparación: 

  1. En una olla con agua hirviendo y una pizca de sal, sumerge las zanahorias baby durante 3 minutos.
  2. Añade las calabacitas y las cebollitas cambray y cocina por 2 minutos más. Las verduras deben quedar firmes y crujientes (al dente). 
  3. Escurre inmediatamente y pasa las verduras a un tazón con agua helada para frenar la cocción.
  4. En una sartén amplia a fuego medio, calienta el aceite de oliva. Agrega las hojas de laurel, el tomillo, la mejorana y los granos de pimienta gorda. 
  5. Sofríe durante 1 minuto hasta que las hierbas desprendan su aroma.
  6. Vierte el vinagre de sidra de manzana y el agua; añade la sal y deja que rompa el hervor durante 2 minutos.
  7. Incorpora las verduras blanqueadas e integradas al escabeche caliente. 
  8. Apaga el fuego, pasa todo a un tazón de vidrio y deja reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de servir. Se pueden consumir tibias o frías.

Ofrece a tus comensales cualquiera de estas tres guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada. ¡Sorprende a todos esta temporada y celebra la riqueza de la cocina mexicana con el balance perfecto!

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