3 guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada, ¡el acompañamiento perfecto!
Descubre 3 guarniciones rápidas para chiles en nogada; sigue las recetas paso a paso.
Prepara estas guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada; ¡son recetas para todos los gustos!
Sin embargo, al tratarse de un platillo con una carga calórica y una complejidad aromática pronunciada, surge una interrogante crucial: ¿con qué acompañarlo para lograr una comida redonda y equilibrada?
Acompañar un chile en nogada es un arte culinario de precisión. A diferencia de otros guisados mexicanos que aceptan cualquier guarnición por defecto, la nogada es sumamente celosa de los sabores que la rodean.
Una guarnición demasiado pesada, grasosa o con exceso de especias puede saturar rápidamente el paladar, tapando las notas sutiles de la fruta fresca, el jerez y la nuez de Castilla.
Por ello, la clave para triunfar en la mesa reside en elegir acompañamientos de preparación rápida, ligeros al paladar y con la acidez o frescura justa para cortar la riqueza láctea de la salsa y tener un chile en nogada perfecto.
3 guarniciones para los chiles en nogada
Arroz blanco con piñones y almendras
Ingredientes:
- 300g de arroz blanco de grano largo (previamente lavado y escurrido)
- 600ml de agua caliente o caldo de verduras claro bajo en sodio
- 30g de mantequilla sin sal o aceite vegetal neutro
- 1/4 de cebolla blanca picada finamente
- 1 diente de ajo pequeño pelado
- 40g de piñón blanco o rosa
- 40g de almendras fileteadas sin piel
- 5g de sal fina de mesa
Preparación:
- En una sartén pequeña a fuego medio-bajo sin grasa, coloca los piñones y las almendras fileteadas.
- Tuesta durante 3 a 4 minutos moviendo constantemente hasta que adquieran un color dorado claro y liberen sus aceites esenciales. Retira inmediatamente de la sartén para detener la cocción y reserva.
- En una arrocera o cacerola mediana, funde la mantequilla a fuego medio. Agrega la cebolla picada y el diente de ajo entero; sofríe por 2 minutos hasta que la cebolla esté acitronada y transparente.
- Incorpora el arroz escurrido y sofríelo suavemente moviendo con una espátula de madera durante 3 a 5 minutos, hasta que los granos se tornen de un color blanco opaco y se escuchen como arena ligera al moverse.
- Vierte el agua caliente o caldo y añade la sal. Mezcla una sola vez para distribuir los ingredientes.
- Una vez que suelte el primer hervor, baja el fuego al mínimo, tapa la cacerola de forma hermética y cocina durante 15 minutos sin destapar.
- Retira del fuego, desecha el diente de ajo, agrega los piñones y almendras tostadas por encima y vuelve a tapar durante 5 minutos para que el vapor termine de esponjar el grano.
- Esponja suavemente con un tenedor antes de servir a un costado del chile en nogada.
Ensalada cítrica de berros, granada y aderezo de lima
Ingredientes:
- 200g de berros frescos (lavados, desinfectados y sin los tallos más gruesos)
- 100g de arúgula o espinaca baby (opcional para dar variedad de hoja)
- 150g de granada roja fresca
- 45ml de aceite de oliva virgen extra
- 20ml de jugo de lima o limón real recién exprimido
- 5ml de miel de abeja pura
- 2g de sal marina en escamas
- 1g de pimienta negra recién molida
Preparación:
- En un tazón pequeño de cristal o metal, mezcla el jugo de lima, la miel de abeja, la sal marina y la pimienta.
- Con un batidor de globo pequeño, vierte el aceite de oliva virgen extra en forma de hilo continuo mientras bates vigorosamente hasta lograr una emulsión brillante y homogénea.
- En una ensaladera amplia, combina los berros perfectamente secos con la arúgula o espinaca baby.
- Justo 2 minutos antes de llevar a la mesa (para evitar que la acidez queme las hojas verdes), vierte la vinagreta sobre los berros y mezcla suavemente con las manos o pinzas de ensalada.
- Espolvorea los granos de granada roja por encima para crear un contraste de color rojo y verde brillante.
- Sirve como cama o acompañamiento lateral de los chiles en nogada.
Verduras baby al escabeche suave de hierbas de olor
Ingredientes:
- 150g de zanahorias baby cortadas por la mitad a lo largo
- 150g de calabacitas italianas baby cortadas en rodajas gruesas
- 100g de cebollitas cambray partidas por la mitad
- 60ml de vinagre de sidra de manzana
- 60ml de agua purificada
- 30ml de aceite de oliva
- 2 hojas de laurel seco
- 1 ramita de tomillo fresco
- 1 ramita de mejorana fresca
- 3g de granos de pimienta gorda
- 4g de sal gruesa
Preparación:
- En una olla con agua hirviendo y una pizca de sal, sumerge las zanahorias baby durante 3 minutos.
- Añade las calabacitas y las cebollitas cambray y cocina por 2 minutos más. Las verduras deben quedar firmes y crujientes (al dente).
- Escurre inmediatamente y pasa las verduras a un tazón con agua helada para frenar la cocción.
- En una sartén amplia a fuego medio, calienta el aceite de oliva. Agrega las hojas de laurel, el tomillo, la mejorana y los granos de pimienta gorda.
- Sofríe durante 1 minuto hasta que las hierbas desprendan su aroma.
- Vierte el vinagre de sidra de manzana y el agua; añade la sal y deja que rompa el hervor durante 2 minutos.
- Incorpora las verduras blanqueadas e integradas al escabeche caliente.
- Apaga el fuego, pasa todo a un tazón de vidrio y deja reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de servir. Se pueden consumir tibias o frías.
Ofrece a tus comensales cualquiera de estas tres guarniciones rápidas y fáciles para los chiles en nogada. ¡Sorprende a todos esta temporada y celebra la riqueza de la cocina mexicana con el balance perfecto!