Cómo preparar tinga de pollo para tostadas: los secretos de una receta perfecta

Aprende cómo preparar tinga de pollo para tostadas y conoce los secretos de una receta perfecta. ¡Es uno de los pilares más representativos y queridos de la gastronomía mexicana!

Originaria del estado de Puebla, esta preparación destaca por su balance entre el dulzor natural de la cebolla caramelizada, la acidez del jitomate asado y el toque ahumado del chile chipotle en adobo.

Su textura jugosa pero consistente la convierte en el relleno idóneo para las tostadas o los sopecitos, un antojo clásico en fiestas patrias, reuniones familiares y comedores cotidianos de todo México. ¿Y su éxito? Radica en la técnica de cocción y en la paciencia al sazonar la base de verduras antes de incorporar la proteína.

Con ingredientes accesibles como jitomate, cebolla, ajo, chile chipotle y pollo, es posible recrear un sazón digno de la tinga de pollo para tostadas. ¡Sigue la técnica y los secretos de preparación!

Receta de tinga de pollo Canva

Receta de tinga de pollo

Ingredientes:

Para el pollo:

1 pechuga de pollo entera (aprox. 700 g a 800 g), limpia y sin piel

½ cebolla blanca mediana

2 dientes de ajo pelados

1 hoja de laurel seca

1 rama de tomillo fresco

1 cucharada de sal gruesa

2.5 litros de agua

Para el adobo:

5 jitomates guajillo o saladette maduros

2 a 3 chiles chipotles en adobo de lata (ajustar al gusto de picor)

2 cucharadas del caldo del enlatado de los chipotles

2 dientes de ajo picados

1 taza del caldo de cocción del pollo

½ cucharadita de orégano seco mexicano

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto

Para el sofrito y montaje:

2 cebollas blancas grandes, cortadas en juliana

2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite vegetal

1 paquete de tostadas de maíz horneadas o fritas

1 taza de crema

150 g de queso fresco desmoronado (queso cotija, queso panela o queso fresco)

1 aguacate maduro cortado en rebanadas

Salsa verde o roja picante adicional (opcional)

Preparación:

En una olla profunda, coloca la pechuga de pollo junto con la media cebolla, los dos dientes de ajo, el laurel, el tomillo y la sal. Cubre con los 2.5 litros de agua y lleva a hervor a fuego medio-alto. Reduce el fuego, tapa parcialmente y cocina durante 25 a 30 minutos hasta que el pollo esté completamente cocido pero tierno. Retira la pechuga, deja enfriar unos minutos y deshebra en hebras medianas. Cuela y reserva el caldo. Asa los jitomates enteros en un comal o sartén a fuego medio hasta que la piel esté tatemada y suave. Transfiere los jitomates al vaso de la licuadora junto con los chiles chipotles, el adobo en lata, los dos dientes de ajo picados, el orégano seco y una taza del caldo de pollo reservado. Licúa a velocidad alta durante 2 minutos hasta obtener una salsa tersa y homogénea, no es necesario colar si se busca una textura rústica tradicional. Calienta la manteca de cerdo o el aceite vegetal en una cazuela de barro o sartén a fuego medio. Agrega las dos cebollas cortadas en plumas y cocina moviendo constantemente durante 8 a 10 minutos hasta que la cebolla cambie a un tono ligeramente dorado. Vierte la salsa de jitomate y chipotle licuada sobre la cebolla caramelizada. Sazona con sal y pimienta al gusto. Deja que la salsa hierva a fuego medio durante 5 a 7 minutos para que el jitomate pierda su acidez cruda y la preparación espese ligeramente. Agrega el pollo deshebrado, integra bien con una cuchara y cocina a fuego bajo por 10 a 12 minutos adicionales, permitiendo que la carne absorba el adobo y el líquido se reduzca sin quedar seco. Prepara las tostadas con tinga de pollo: toma una tostada y extiende una capa delgada de crema o frijoles refritos en la base; agrega una porción generosa de tinga caliente bien escurrida. Corona con queso fresco desmoronado, rebanadas de aguacate y unas gotas adicionales de crema o salsa al gusto.

Receta de tinga de pollo Canva

Tip extra para darle más sabor a la tinga:

Como ocurre con muchos guisados a base de jitomate y especias, la tinga mejora su perfil de sabor tras 24 horas de reposo en refrigeración, gracias a que los compuestos aromáticos del chipotle y el orégano continúan dispersándose en la masa de pollo.

Receta de tinga de pollo Canva

¿Cómo congelar la tinga de pollo?

La tinga de pollo se conserva perfectamente en recipientes herméticos de cristal hasta por 3 meses en congelador. Se recomienda descongelar en refrigerador durante la noche y recalentar a fuego lento, añadiendo un par de cucharadas de caldo de pollo para recuperar la jugosidad original.

Disfruta de la tinga de pollo en una tortilla de maíz, tostada o solita; se genera un contraste de texturas, lo crujiente de la base contra lo suave y jugoso del guisado, que define la experiencia del platillo.