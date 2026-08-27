Cómo preparar tinga de pollo para tostadas: los secretos de una receta perfecta
Prepara una auténtica tinga de pollo para tostadas; sigue la receta tradicional paso a paso.
Aprende cómo preparar tinga de pollo para tostadas y conoce los secretos de una receta perfecta. ¡Es uno de los pilares más representativos y queridos de la gastronomía mexicana!
Originaria del estado de Puebla, esta preparación destaca por su balance entre el dulzor natural de la cebolla caramelizada, la acidez del jitomate asado y el toque ahumado del chile chipotle en adobo.
Su textura jugosa pero consistente la convierte en el relleno idóneo para las tostadas o los sopecitos, un antojo clásico en fiestas patrias, reuniones familiares y comedores cotidianos de todo México. ¿Y su éxito? Radica en la técnica de cocción y en la paciencia al sazonar la base de verduras antes de incorporar la proteína.
Con ingredientes accesibles como jitomate, cebolla, ajo, chile chipotle y pollo, es posible recrear un sazón digno de la tinga de pollo para tostadas. ¡Sigue la técnica y los secretos de preparación!
Receta de tinga de pollo
Ingredientes:
- Para el pollo:
- 1 pechuga de pollo entera (aprox. 700 g a 800 g), limpia y sin piel
- ½ cebolla blanca mediana
- 2 dientes de ajo pelados
- 1 hoja de laurel seca
- 1 rama de tomillo fresco
- 1 cucharada de sal gruesa
- 2.5 litros de agua
- Para el adobo:
- 5 jitomates guajillo o saladette maduros
- 2 a 3 chiles chipotles en adobo de lata (ajustar al gusto de picor)
- 2 cucharadas del caldo del enlatado de los chipotles
- 2 dientes de ajo picados
- 1 taza del caldo de cocción del pollo
- ½ cucharadita de orégano seco mexicano
- Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto
- Para el sofrito y montaje:
- 2 cebollas blancas grandes, cortadas en juliana
- 2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite vegetal
- 1 paquete de tostadas de maíz horneadas o fritas
- 1 taza de crema
- 150 g de queso fresco desmoronado (queso cotija, queso panela o queso fresco)
- 1 aguacate maduro cortado en rebanadas
- Salsa verde o roja picante adicional (opcional)
Preparación:
- En una olla profunda, coloca la pechuga de pollo junto con la media cebolla, los dos dientes de ajo, el laurel, el tomillo y la sal. Cubre con los 2.5 litros de agua y lleva a hervor a fuego medio-alto.
- Reduce el fuego, tapa parcialmente y cocina durante 25 a 30 minutos hasta que el pollo esté completamente cocido pero tierno.
- Retira la pechuga, deja enfriar unos minutos y deshebra en hebras medianas. Cuela y reserva el caldo.
- Asa los jitomates enteros en un comal o sartén a fuego medio hasta que la piel esté tatemada y suave.
- Transfiere los jitomates al vaso de la licuadora junto con los chiles chipotles, el adobo en lata, los dos dientes de ajo picados, el orégano seco y una taza del caldo de pollo reservado.
- Licúa a velocidad alta durante 2 minutos hasta obtener una salsa tersa y homogénea, no es necesario colar si se busca una textura rústica tradicional.
- Calienta la manteca de cerdo o el aceite vegetal en una cazuela de barro o sartén a fuego medio.
- Agrega las dos cebollas cortadas en plumas y cocina moviendo constantemente durante 8 a 10 minutos hasta que la cebolla cambie a un tono ligeramente dorado.
- Vierte la salsa de jitomate y chipotle licuada sobre la cebolla caramelizada. Sazona con sal y pimienta al gusto.
- Deja que la salsa hierva a fuego medio durante 5 a 7 minutos para que el jitomate pierda su acidez cruda y la preparación espese ligeramente.
- Agrega el pollo deshebrado, integra bien con una cuchara y cocina a fuego bajo por 10 a 12 minutos adicionales, permitiendo que la carne absorba el adobo y el líquido se reduzca sin quedar seco.
- Prepara las tostadas con tinga de pollo: toma una tostada y extiende una capa delgada de crema o frijoles refritos en la base; agrega una porción generosa de tinga caliente bien escurrida.
- Corona con queso fresco desmoronado, rebanadas de aguacate y unas gotas adicionales de crema o salsa al gusto.
Tip extra para darle más sabor a la tinga:
Como ocurre con muchos guisados a base de jitomate y especias, la tinga mejora su perfil de sabor tras 24 horas de reposo en refrigeración, gracias a que los compuestos aromáticos del chipotle y el orégano continúan dispersándose en la masa de pollo.
¿Cómo congelar la tinga de pollo?
La tinga de pollo se conserva perfectamente en recipientes herméticos de cristal hasta por 3 meses en congelador. Se recomienda descongelar en refrigerador durante la noche y recalentar a fuego lento, añadiendo un par de cucharadas de caldo de pollo para recuperar la jugosidad original.
Disfruta de la tinga de pollo en una tortilla de maíz, tostada o solita; se genera un contraste de texturas, lo crujiente de la base contra lo suave y jugoso del guisado, que define la experiencia del platillo.