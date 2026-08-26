Checa cómo hacer hamburguesa de chile en nogada para sorprender en el mes patrio con un snack divertido para el fin de semana. Se trata de una receta que combina nuestro amor por el plato estrella de septiembre, junto con lo mejor de la cocina rápida.

La gastronomía mexicana está en constante metamorfosis, donde el respeto por la memoria colectiva y las técnicas ancestrales convive con la curiosidad vanguardista de la cocina contemporánea.

Es por eso que encontramos un espagueti con salsa de nogada, pero también el clásico chile poblano que todos conocemos. Los límites en las recetas se desdibujaron, por eso es que encontramos combinaciones que se han vuelto cada vez más populares.

Te presentamos una receta en formato snack para el mes patrio: hamburguesa de chile en nogada. La versatilidad de un bocadillo ligero permite incorporarlo a reuniones informales, maridajes con cerveza artesanal o degustaciones tipo cóctel.

En lugar del clásico chile poblano entero capeado que funge como contenedor de un guiso, aquí la carne molida de cerdo se convierte en el conductor de la receta; ¡haz la prueba!

Receta de hamburguesa de chile en nogada ChatGPT

Receta de hamburguesa de chile en nogada

Ingredientes:

Para la carne:

750 g de carne molida de cerdo (de preferencia espaldilla o pierna con 20% de grasa)

2 piezas de manzana panochera, peladas y picadas en cubos

2 piezas de pera de leche, peladas y picadas en cubos pequeños

2 piezas de durazno criollo, pelado y picado muy fino

1/2 pieza de cebolla blanca chica, finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados

1 pieza de huevo fresco

2 cucharadas de perejil fresco picado.

1/4 taza de nuez de Castilla, pelada y picada finamente

1/3 taza de pan molido

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto

Para la salsa y armado:

100 g de nuez de Castilla fresca (pelada y sin la piel café amarga)

200 ml de leche entera o leche evaporada

150 g de queso de cabra fresco (o queso de vaca cremoso)

1 cda de jerez seco o dulce

1 pizca de azúcar o miel (opcional)

1 pizca de sal fina

4 piezas de chile poblano (asados, sudados, limpios y cortados en rajas)

8 a 10 piezas de pan para mini hamburguesa (o pan brioche)

1 pieza de granada roja (desgranada)

Hojas de perejil fresco para decorar

Preparación:

Asa o tatema directamente al fuego los chiles poblanos hasta ampollar la piel. Deja que suden en una bolsa cerrada por 15 minutos, retira la piel, semillas y venas, y corta en rajas delgadas. Para la salsa, licúa a alta velocidad la nuez de Castilla, la leche, el queso de cabra, el jerez y la sal hasta obtener una salsa tersa y libre de grumos. Refrigera por 30 minutos. Mezcla la carne de cerdo con el ajo, la cebolla, el perejil, la nuez picada y los cubos finos de manzana panochera, pera de leche y durazno criollo. Agrega el huevo, sal y pimienta. Incorpora el pan molido gradualmente hasta obtener una masa maleable. Forma de 8 a 10 minimedallones de carne. Sella en sartén o plancha caliente con un toque de aceite durante 5-6 minutos por lado hasta dorar y caramelizar los azúcares de la fruta sin secar la carne. Prepara la hamburguesa de chile en nogada: tosta las tapas interiores del pan; coloca el medallón de carne, encima las rajas de chile poblano, baña con la nogada fría y decora con granos de granada roja y perejil fresco.

Receta de hamburguesa de chile en nogada Canva

¿Cómo hacer que la salsa de nogada no aguade el pan?

Reduce ligeramente la proporción láctea e incrementa el queso fresco de cabra para ganar viscosidad.

Refrigera la nogada durante 30 a 60 minutos para permitir que las proteínas se asienten y espesen.

Sella el pan con mantequilla o grasa del sellado de la carne sobre la plancha para crear una barrera física contra la humedad.

Receta de hamburguesa de chile en nogada ChatGPT

¿Con qué acompañar las hamburguesas de nogada?

Vino rosado seco, espumosos (Brut o Extra Brut) o champagne

Cerveza de estilo artesanal como Saison , Witbier o Amber Ale

, o Agua fresca de horchata con almendras o agua artesanal de granada con lima

Mezcla lo mejor del chile en nogada en un formato de hamburguesa para disfrutar todos los fines de semana de septiembre, ¡con un equilibrio perfecto entre contrastes salados, picantes y dulces!