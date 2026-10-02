Prepara una machaca sinaloense para tacos o burritos

No todos los desayunos mexicanos llevan huevo. La diversidad de ingredientes en nuestro país nos da una variedad de opciones deliciosas, incluyendo la machaca. Prepárala al estilo sinaloense y úsala para taquear o armar burritos por la mañana.

El norte de México es reconocido por su producción ganadera. Estados como Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Durango y hasta Sinaloa destacan por la crianza de ganado bovino.

Por esa razón, siempre se ha buscado la manera de aprovechar el producto lo máximo posible. Así es como nace la machaca, como un método para conservar la carne durante largos periodos.

Para ello, se sala la carne para extraer la mayor parte de líquido y se seca al sol; posteriormente, se “machaca” con una piedra o palo para obtener trozos más finos que un desmenuzado.

Aunque la machaca puede comerse sola como botana o snack, en general se usa como base para diferentes platillos. La forma más conocida es la machaca con huevo, pero en Sinaloa se prepara guisada con cebolla, ajo, jitomate, chile verde, papa y cilantro.

En el desayuno, la machaca aporta proteína y saciedad Canva

¿Cómo hacer machaca sinaloense?

Ingredientes:

200 gramos de machaca de res

2 jitomates medianos, cortados en cubos

1 chile poblano

½ cebolla blanca, fileteada

1 cucharada de aceite vegetal

Una pizca de sal

Tortillas de maíz o de harina para acompañar

Preparación:

Comienza retirando las venas y semillas al chile poblano; posteriormente, córtalo en tiras delgadas. De esta forma, la piel no se sentirá tanto, pero si prefieres, puedes asarlos, retirarles la piel y cortarlos en tiras. En una sartén amplia, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade el chile poblano junto con el jitomate y cocina hasta que estén suaves. Tip: si asas el chile, incorpora las rajas al final, ya que el jitomate suelte sus jugos. Incorpora la machaca y mezcla para integrar con las verduras. Cocina hasta que se evapore el líquido, de esta forma no humedece las tortillas. La machaca sinaloense puede comerse así o con huevo. Si deseas agregarlo, bate dos huevos y viértelos en la sartén; mezcla y mueve hasta que cuajen. Apaga el fuego y sirve la machaca acompañada de frijoles refritos y tortillas calientes, de maíz o harina. No olvides la salsa picante.

Los burritos son otra opción perfecta para disfrutar esta receta. Simplemente, calienta las tortillas para burritos unos segundos por lado para que estén flexibles.

Unta una capa de frijoles en el centro y, si lo deseas, esparce un poco de queso rallado; añade una porción de machaca sinaloense sin líquido, cuidando no excederte con el relleno.

Dobla los extremos superior e inferior hacia el centro y enrolla el burrito, presionando ligeramente, para que quede apretado. Coloca el burrito en el comal con la unión hacia abajo y dora.

No importa si prefieres tacos, burritos o hasta tostadas, la machaca sinaloense es una excelente opción para el desayuno.