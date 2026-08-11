Prepara costras de chile en nogada, los mejores taquitos para festejar fiestas patrias, crujientes e irresistibles. Una receta que encuentras en el menú del Toks, pero que puedes hacer en casa.

La gastronomía mexicana se distingue por su constante evolución y su fascinante capacidad para reinterpretar las tradiciones sin perder la esencia que las hace patrimoniales.

Durante los meses patrios, el chile en nogada se corona como el indiscutible rey de la mesa mexicana. Sin embargo, si quieres cambiarlo por un platillo distinto, ¿por qué no hacerlo en formato taquitos?

Esta adaptación fusiona la riqueza del clásico platillo poblano con la textura crujiente de un taco con costra de queso dorado en plancha. Aplica un contraste entre la envoltura frita, el picadillo de carne con frutas de estación y la suavidad cremosa de la nogada a base de nuez de Castilla.

Crea una explosión de texturas y sabores que cautiva tanto a los puristas como a quienes buscan una experiencia culinaria distinta con esta receta de costras de chile en nogada. Unos tacos que se convierten en parte del ritual festivo de septiembre.

Receta de costras de chile en nogada ChatGPT

Receta de costras de chile en nogada

Ingredientes:

Para el relleno:

250 g de pulpa de res y 250 g de lomo de cerdo, picados finamente

1 manzana (picada en finos cubos)

1 pera (picada en finos cubos)

1 durazno criollo (picada en finos cubos)

1/2 cebolla blanca finamente picada

2 dientes de ajo

50 g de pasas

50 g de almendras peladas y picadas

30 g de piñones blancos

Canela en polvo

Clavo molido

Sal y pimienta negra recién molida

2 cucharadas de manteca de cerdo tradicional o aceite vegetal

Para la nogada:

200 g de nuez de Castilla pelada (sin la piel delgada amarga)

100 g de queso de cabra o queso panela fresco

1/2 taza de leche entera

1/2 taza de crema de leche espesa (crema ácida o para batir)

1 a 2 cucharadas de azúcar blanca (o al gusto)

30 ml de Jerez seco o dulce

Para la costra de queso y ensamblaje:

4 chiles poblanos grandes, asados, sudados, pelados, desvenados y cortados en rajas

400 g de queso manchego mexicano, queso gouda o queso Oaxaca rallado

1 granada roja desgranada

Hojas de perejil fresco finamente picado

Preparación:

Remoja la nuez de Castilla en leche tibia durante 20 minutos para suavizarla. Coloca en el vaso de la licuadora la nuez, el queso fresco, la crema, el azúcar, el chorrito de Jerez y un toque mínimo de sal. Licúa a velocidad alta hasta obtener una crema tersa, homogénea, espesa pero fluida. Refrigera durante al menos 30 minutos para que tome cuerpo y firmeza. En una cazuela espaciosa, calienta la manteca y sofríe la cebolla junto con el ajo picado hasta que esté transparente. Agrega la carne picada de res y cerdo; sazona con sal, pimienta, canela y clavo. Cocina a fuego medio hasta que la carne libere sus jugos y comience a dorarse. Añade las almendras, piñones y pasas. Revuelve durante 3 minutos. Incorpora la manzana, la pera y el durazno. Cocina a fuego bajo durante 12-15 minutos para que la fruta se suavice. Reserva y deja entibiar. Mezcla las rajas de chile poblano con el picadillo de carne preparado. Calienta un comal o sartén antiadherente a fuego medio-alto sin agregar aceite adicional. Distribuye aproximadamente 100 gramos de queso rallado formando un círculo uniforme de unos 18 a 20 cm de diámetro. Deja que el queso se derrita y comience a dorarse en la parte inferior. Verás que las orillas adoptan un tono dorado oscuro y el queso deja de pegarse. Cuando la superficie de la costra de queso esté firme pero aún flexible por arriba, coloca una porción generosa de la mezcla de picadillo con chiles en el centro del círculo de queso. Con ayuda de una espátula amplia, dobla un extremo del queso sobre el relleno formando un taco envolvente de costra crujiente. Retira del fuego y coloca la costra inmediatamente en un plato extendido. Baña de manera abundante con la nogada fría, decora con granos de granada fresca y hojas de perejil picado y tendrás listas las costras de chile en nogada.

Receta de costras de chile en nogada ChatGPT

¿Con qué acompañar las costras de nogada?

Vino rosado

Vino espumoso

Cerveza artesanal

Agua fresca de granada con romero

Horchata artesanal

Receta de costras de chile en nogada ChatGPT

¿Dónde nacieron los chiles en nogada?

La crónica popular atribuye la creación del chile en nogada a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, allá por el año 1821.

La historia narra que las religiosas elaboraron este banquete especial para celebrar la firma de los Tratados de Córdoba y el cumpleaños del general Agustín de Iturbide, incorporando en la receta los tres colores de la bandera del Ejército Trigarante: el verde del perejil y del chile poblano, el blanco de la nogada cremosita y el rojo vibrante de los granos de granada.

Las costras de queso rellenas de chile en nogada son, sin duda, la estrella más aclamada por los comensales. ¡Disfrútalas en casa durante las fiestas patrias!