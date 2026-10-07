Pan de muerto sin gluten: receta esponjosa para celíacos

El Día de Muertos es una de las festividades más profundas y vivas del patrimonio cultural. Si no quieres perderte parte de la celebración porque eres celíaco, te compartimos esta receta de pan de muerto esponjoso sin gluten.

El pan de muerto constituye una pieza clave de la repostería tradicional. Sin embargo, para la comunidad celíaca y las personas con sensibilidad al gluten, encontrar este pancito suele ser una meta difícil debido a la fragilidad estructural que supone prescindir del trigo.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, las personas con enfermedad celíaca presentan una reacción inmunitaria desencadenada por el gluten, debido a la proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y sus derivados.

Lograr un pan de muerto sin gluten requiere ocupar diferentes harinas y rediseñar el balance de almidones, grasas y agentes estructurantes para recrear la retención de gas producida por la levadura. ¿Es difícil? ¡Para nada! Quedará una receta apta para celíacos de forma sencilla.

Receta de pan de muerto sin gluten Canva

Receta de pan de muerto sin gluten

Ingredientes:

Para la masa:

250 g de premix de harina sin gluten para repostería (o mezcla de 100 g de harina de arroz fina, 80 g de almidón de maíz y 70 g de fécula de tapioca)

6 g de goma xantana (omitir solo si la premix comercial ya la incluye)

7 g de levadura seca instantánea sin gluten

80 g de azúcar mascabado o azúcar blanca refinada

1/2 cucharadita de sal fina

2 huevos a temperatura ambiente

60 g de mantequilla sin sal (o margarina vegetal libre de gluten) a temperatura ambiente

80 ml de leche entera tibia (o bebida vegetal de almendra/arroz) a unos 38 °C

Ralladura fina de 1 naranja (evitando la parte blanca amarga)

1 cucharadita de agua de azahar libre de gluten

1/2 cucharadita de semillas de anís entero (opcional)

Para el acabado:

40 g de mantequilla derretida 100 g de azúcar blanca para espolvorear

Preparación:

En un tazón pequeño, mezcla la leche tibia, una cucharada del azúcar reservado y la levadura seca instantánea. Deja reposar de 8 a 10 minutos en un espacio cálido hasta que se forme una espuma firme en la superficie. En el tazón de la batidora, cierne las harinas, el almidón, la fécula, la goma xantana, el resto del azúcar y la sal. Mezcla con varillas de mano para distribuir homogéneamente los polvos. Añade la ralladura de naranja, las semillas de anís y el agua de azahar a los ingredientes secos. Incorpora la mezcla de levadura activada, los huevos y la mantequilla pomada. Bate a velocidad media durante 5 a 6 minutos hasta obtener una mezcla suave, homogénea y viscosa. Cubre el tazón con un paño húmedo o film plástico para evitar que la superficie se seque. Coloca la masa en un lugar templado (entre 26 °C y 30 °C) durante 45 a 60 minutos o hasta que su volumen aumente aproximadamente un 50%. Engrásate ligeramente las manos con aceite neutro o espolvorea fécula de maíz sobre la superficie de trabajo. Separa un 20% de la masa para la decoración superior (canillas y bola central). Con el 80% restante, forma bolas redondas e individuales y colócalas sobre una bandeja para horno cubierta con papel vegetal, dejando espacio entre ellas. Con el porcentaje de masa reservado, añade un par de gramos extra de harina de arroz para darle mayor solidez; forma tiras delgadas haciéndolas rodar con los dedos abiertos para marcar las protuberancias de los "huesos". Cruza dos canillas en forma de 'X' sobre cada bollo y remata colocando una esfera pequeña en el centro superior. Deja reposar las piezas ya formadas durante 20 minutos. Precalienta el horno a 180 °C. Hornea durante 20 a 25 minutos, o hasta que la superficie alcance un color dorado uniforme y la base suene ligeramente hueca al golpear. Retira las piezas del horno y déjalas enfriar sobre una rejilla durante 10 minutos. Mientras los panes continúan tibios, pincela generosamente toda la superficie con mantequilla derretida. Inmediatamente después, espolvorea o pasa el pan de muerto sin gluten sobre un recipiente con azúcar blanca hasta cubrir por completo la corteza.

Pan de muerto sin gluten Canva

¿Cómo prolongar la suavidad del pan de muerto sin gluten?

La presencia de yema de huevo rica en lecitina y la grasa saturada de la mantequilla envuelven las moléculas de almidón, ralentizando la cristalización y pérdida de agua.

Mantén los panes en recipientes herméticos a temperatura ambiente por un máximo de 48 horas.

Evita la refrigeración, ya que la temperatura del refrigerador acelera la cristalización del almidón.

Si el pan pierde elasticidad al segundo día, un golpe de calor de 10 a 15 segundos en microondas o 3 a 5 minutos a 150 °C en horno convencional devuelve la flexibilidad a la miga.

Receta de pan de muerto sin gluten Canva

Con esta receta paso a paso, obtendrás piezas doradas, con miga suave, perfume natural de azahar y naranja, totalmente aptas para el consumo seguro de personas celíacas. ¡Disfruta del pan de muerto sin gluten!