Nombran a los mejores panes de muerto de CDMX 2026 en paneada

Cada año aparecen nuevas panaderías y propuestas de panes de muerto, desde el clásico de naranja con azúcar, hasta los que llevan todo tipo de rellenos. Para hacer más fácil la elección, te decimos cuáles ganaron el título de los mejores en famosa paneada.

El pan de muerto es uno de los elementos clave de los altares de Día de Muertos y está entre los panes dulces favoritos de los mexicanos. Asimismo, es un ejemplo de la influencia de las tradiciones españolas en nuestra gastronomía.

A lo largo de la historia ha tenido muchas versiones. Desde panes planos hechos con amaranto o maíz seco, hasta una gran variedad regional elaborada con harina de trigo. Uno de los más conocidos es el redondo con los huesitos y el cráneo en la superficie.

Esta base esponjosa con sabor a naranja y azahar ha dado pie a una infinidad de reinterpretaciones. Simplemente, en la Paneada de Santa Clara 2026, se reunieron 17 panaderías con opciones tanto tradicionales como rellenas.

En la categoría de pan de muerto relleno hubo opciones con nata, guayaba y hasta queso mascarpone Cortesía Santa Clara

¿Cómo eligieron al mejor pan de muerto del 2026?

En la Paneada de Santa Clara el mejor pan de muerto es elegido por un grupo de periodistas y creadores de contenido especializados en gastronomía, quienes, después de probar las 17 opciones, emiten su voto.

Por lo tanto, se trata de una elección basada en los gustos personales de este jurado, pero ofrecen una guía frente a la gran variedad de opciones en la Ciudad de México.

¿Cuáles fueron los mejores panes de muerto de 2026?

Mejor pan de muerto tradicional: Consuelo

Consuelo, Pan de Madre es una panadería artesanal que busca recuperar la tradición del pan recién hecho gracias a sus panaderos y la elaboración de productos con masa madre.

Para esta paneada, presentaron una reinvención del clásico pan de muerto de azúcar, usando una base de masa madre y agregando cenizas de totomoxtle que aportan un tono negro muy llamativo, pero sin afectar su sabor.

Ubicación: Consuelo, Pan de Madre tiene varias sucursales, una de ellas en la Condesa: Av. Michoacán 113, Colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Como segundo lugar en la categoría de panes tradicionales quedó Panadería Rosetta, también con un pan de muerto de masa madre, elaborado con harina molida en piedra, mantequilla, ralladura de naranja y agua de azahar.

Finalmente, en el tercer lugar quedó Elizondo, con una masa tipo brioche bañada con mantequilla y azúcar.

Mejor pan de muerto relleno: Maison Kayser

Maison Kayser es una marca de panadería artesanal fundada en París; su objetivo es preservar las técnicas clásicas de la panadería francesa. En México ha sabido fusionar estas con la tradición y sabores mexicanos.

Prueba de ello es el pan de muerto relleno de nata y ate de guayaba que presentó, logrando una combinación sobresaliente de notas afrutadas y la suavidad del pan.

Ubicación: Maison Kayser tiene varias sucursales en la CDMX, incluyendo una en la calle de Madero en el centro histórico: avenida Francisco I. Madero 73, Local B, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El segundo y tercer lugar en la categoría de panes rellenos se los llevaron Sofía Cortina, por su pan de muerto relleno de vainilla, y Sofitel, por un croissant fusionado con el pan de muerto, relleno de crema de azahar, respectivamente.

El pan de muerto más original en 2026

El pan de muerto con totomoxtle ha causado curiosidad tanto en redes sociales como en quienes lo ven por primera vez en una panadería, pues se ha difundido la idea de que son cenizas de difuntos, cuando únicamente es la hoja de maíz tatemada.

Por esa razón, Consuelo, Pan de Madre logró un segundo premio de primer lugar con la categoría “Pan de muerto más original”.

El segundo lugar lo ganó Tere Cazola, pues combinó un clásico de la cocina yucateca, el queso de bola, con lo dulce del pan de muerto. Buñuelo, por su parte, obtuvo el tercer lugar por su muertibaldi, un pan elaborado con nata y cubierto con mermelada de chabacano y chochitos de azúcar blancos.

El pan de muerto negro toma su color por las cenizas de totomoxtle Cortesía Santa Clara

Lista completa de panaderías que participaron en la Paneada Santa Clara

Alcázar: pan de muerto tradicional con mantequilla y ralladura de naranja, relleno de suave crema de mazapán.

Amado: masa elaborada con mantequilla, ralladura de naranja y limón, además de un toque de canela, rellena de mousse de guayaba.

Bou: pan de muerto con agua de azahar y ralladura de naranja, cubierto con glaseado de azahar, naranja y azúcar.

Buñuelo: muertibaldi elaborado con nata, aromatizado con ralladura de naranja y trozos de chabacano, cubierto con mermelada de chabacano y gragea blanca de azúcar.

Consuelo: pan de muerto tradicional con cenizas de totomoxtle.

Dave’s Home Bread: masa enriquecida y esponjosa, elaborada con leche infusionada con especias, ralladura de mandarina, agua de flor de naranja y un toque de canela.

Elizondo: masa tipo brioche, de miga suave y corteza dorada, bañada con mantequilla y azúcar.

Iddis Bakery: pan de muerto con esencia de azahar, cubierto con ralladura de naranja valenciana y azúcar, relleno de mousse de mascarpone.

Ladurée: masa brioche perfumada, espolvoreada con azúcar y rellena de crema de mascarpone con aroma de flor de azahar y un toque de esencia de rosas.

Maison Kayser: pan de muerto relleno de nata francesa con mermelada de ate de guayaba.

Panadería Rosetta: pan de muerto de masa madre y fermentación lenta, elaborado con harina molida en piedra, mantequilla, ralladura de naranja y agua de azahar.

Pastelería Mallorca: pan de muerto relleno de tarta vasca con compota de guayaba.

Peltre Lonchería: pan de muerto de cacao y dulce de leche.

SAMOS: pan de muerto de miga suave y esponjosa, con notas de naranja y azahar.

Sofía Cortina: pan de muerto relleno de vainilla.

Sofitel: croissant francés relleno de crema de azahar.

Tere Cazola: pan de muerto elaborado artesanalmente, relleno con su preparado especial de queso de bola.

Entre la enorme variedad de panes que ofrece esta ciudad, dos lograron posicionarse como los favoritos durante la Paneada de Santa Clara 2026. Si quieres probar un pan de muerto diferente, aquí tienes varias opciones.