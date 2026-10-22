Avocado toast con huevo: cómo preparar un desayuno gourmet económico, pero rico

Así puedes cocinar un avocado toast con huevo; te compartimos cómo preparar un desayuno gourmet económico, pero rico, gracias a esta receta que rivaliza con platillos de cafeterías súper famosas.

El avocado toast ha pasado de ser una tendencia en las redes sociales a convertirse en un pilar indiscutible de la gastronomía contemporánea de mañana. Su combinación de texturas ofrece una experiencia sensorial indiscutible.

¿Sabías que el concepto moderno de avocado toast, tal como se consume en las cafeterías urbanas actuales, suele atribuirse al chef australiano Bill Granger? En 1993, incluyó en el menú de su restaurante en Sídney una tostada sencilla de pan de masa madre con aguacate, limón y sal.

Existe el mito de que disfrutar de un desayuno con presentación y sabor gourmet requiere gastar sumas elevadas en restaurantes de especialidad; pero la realidad es que la alta cocina no depende del costo de los ingredientes, sino del dominio de las técnicas básicas, la frescura de los elementos y el equilibrio sutil de sabores.

Con los insumos que encuentras en cualquier mercado local, es totalmente factible replicar esa experiencia de alta gama en tu propia cocina. ¡Así puedes preparar el avocado toast con huevo!

Avocado toast Canva

Receta de avocado toast con huevo

Ingredientes:

2 rebanadas gruesas de pan artesanal, preferentemente masa madre (sourdough), hogaza de centeno o pan integral de panadería local

1 a 2 aguacates maduros, de variedad Hass

1 diente de ajo fresco, pelado y partido por la mitad

1 cucharadita de jugo de limón verde o amarillo

2 huevos frescos

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Sal marina y pimienta negra recién molida al gusto

1 pizca de hojuelas de chile seco o pimentón ahumado

Cilantro o cebollín picado para decorar

Preparación:

Calienta una sartén a fuego medio o utiliza una tostadora. Pincela ligeramente ambos lados de las rebanadas de pan con unos puntos de aceite de oliva. Tuesta hasta que la superficie esté dorada y crujiente, pero manteniendo un centro ligeramente tierno. Nada más retirar el pan del fuego, frota suavemente el diente de ajo cortado sobre la corteza rugosa del pan. Corta los aguacates por la mitad, retira el hueso y extrae la pulpa con una cuchara, colocándola en un recipiente. Agrega el jugo de limón, una pizca de sal y pimienta recién molida. Con ayuda de un tenedor, machaca la pulpa dejando pequeños trozos enteros para conservar textura. Si quieres el huevo pochado, hierve el agua en una olla pequeña con el vinagre a fuego medio-bajo. Crea un suave remolino en el centro con una cuchara, vierte el huevo previamente cascado en un tazón pequeño y déjalo caer en el centro del remolino. Cocina entre 3 y 4 minutos hasta que la clara esté firme y la yema tibia. Retira con una espumadera y seca sobre papel absorbente. Si prefieres el huevo frito, en una sartén antiadherente con un hilo de aceite a fuego medio, casca el huevo. Deja que los bordes se doren ligeramente mientras la yema permanece líquida. Distribuye la mezcla de aguacate de manera generosa sobre las rebanadas de pan aromatizadas con ajo. Coloca suavemente el huevo cocinado sobre la cama de aguacate. Finaliza el avocado toast espolvoreando sal, pimienta negra, hojuelas de chile seco o pimentón, y las hierbas frescas picadas.

Avocado toast con huevo Canva

¿Cuál es el mejor pan para el avocado toast?

Hogaza de masa madre o pan rústico de panadería de barrio, gracias a su corteza crujiente en la miga y acidez sutil. Evita el pan de molde industrial procesado.

Receta de avocado toast con huevo Canva

¿Cuál es el aguacate que debes utilizar?

El mejor aguacate para el avocado toast es el hass.

Transforma ingredientes cotidianos y económicos en una receta de avocado toast con huevo verdaderamente gourmet; sin sacrificar ni tu presupuesto, elegancia, sabor o aporte nutricional.