¿Se te antoja algo calientito? Prepara este atole de elote cremoso y casero

Cuando el clima invita a disfrutar de una bebida caliente, pocas opciones resultan tan reconfortantes como un atole casero. Su textura cremosa y su sabor dulce lo convierten en el acompañante ideal para compartir en familia, especialmente durante las tardes frescas.

Aunque este producto suele disfrutarse cocido, asado o como parte de distintos platillos, también puede convertirse en el ingrediente principal de una bebida tradicional: el atole de elote. Además, si aprovechas la temporada de este alimento, que en México suele extenderse durante los meses de verano y parte del otoño, puedes preparar una versión casera llena de sabor.

Si quieres probar algo diferente, te compartimos una receta fácil de atole de elote, con leche, canela y vainilla, para disfrutar recién hecho.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar atole de elote casero?

Para preparar esta bebida en casa necesitas ingredientes fáciles de conseguir. Puedes ajustar la cantidad de azúcar y leche según el dulzor y la consistencia que prefieras.

Ingredientes:

4 elotes.

4 elotes. 2 tazas de agua, aproximadamente.

1 raja de canela.

4 tazas de leche entera; también puedes combinarla con leche evaporada.

1 lata de leche condensada.

1 cucharada de esencia de vainilla.

2 a 3 cucharadas de fécula de maíz, opcional, para espesar.

Azúcar al gusto, si hace falta.

Canela molida para decorar.

¿Cómo preparar atole de elote paso a paso?

Preparar atole de elote es más sencillo de lo que parece. La clave está en moler bien los granos y mover constantemente la mezcla para conseguir una consistencia cremosa.

Desgrana los elotes.

​Retira las hojas y los pelos de los elotes. Después, corta los granos con cuidado y colócalos en un recipiente.

​ Licúa los granos de elote.

​Lleva los granos a la licuadora con una parte del agua y procesa hasta obtener una mezcla lo más uniforme posible.

​ Cuela la mezcla.

​Pasa el elote licuado por un colador para retirar los restos más gruesos y conseguir una textura más suave.

​ Calienta la leche con canela y vainilla.

​En una olla, coloca la leche, la raja de canela y la esencia de vainilla. Calienta a fuego medio-bajo, sin dejar que la leche se derrame.

​ Incorpora el elote licuado.

​Agrega poco a poco la mezcla de elote a la olla y remueve constantemente. Añade poco a poco leche condensada (al gusto); prueba antes de incorporar azúcar adicional para evitar que quede demasiado dulce.

​ Espesa el atole.

​Si quieres una consistencia más espesa, disuelve la fécula de maíz en media taza de agua fría. Incorpórala poco a poco a la olla, sin dejar de mover para evitar grumos.

​ Cocina y sirve.

​Deja cocinar a fuego bajo durante unos 10 a 15 minutos, removiendo constantemente, hasta que la mezcla espese y el elote esté bien cocido. Retira la raja de canela y sirve caliente.

​ Puedes decorar cada taza con un poco de canela molida para darle un toque aromático y disfrutar de esta bebida tradicional.

Receta de atole de elote. Foto: Canva

¿Cuáles son los beneficios del elote para la salud?

El elote es un alimento importante en la cocina mexicana, no solo por su versatilidad, sino también por su valor nutricional y su vínculo con la identidad cultural del país.

De acuerdo con información difundida por El Poder del Consumidor, el maíz aporta fibra dietética, que contribuye al funcionamiento intestinal y favorece una digestión saludable.

También contiene vitaminas del complejo B, como tiamina (B1) y niacina (B3), que participan en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso. Además, aporta folatos, necesarios para la formación de células.

Aunque el elote puede formar parte de una alimentación equilibrada, es importante considerar cómo se prepara y en qué cantidades se consume. En el caso del atole, ingredientes como la leche condensada y el azúcar aumentan su aporte de azúcares y calorías, por lo que puedes ajustar la receta de acuerdo con tus preferencias y necesidades nutricionales.

Receta de atole de elote. Foto: Canva

Así, una mazorca que suele disfrutarse de distintas maneras también puede convertirse en una bebida caliente para compartir en casa y conservar el gusto por los sabores tradicionales de México.