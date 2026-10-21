Prepara una pasta con crema de brócoli, ¡la receta más práctica y deliciosa de tu semana! Cuando se combina con ciertos vegetales, salsas, aromas e ingredientes, el resultado se convierte en una experiencia 100% reconfortante.

En la búsqueda constante por platos que logren el equilibrio entre nutrición y placer sensorial, la crema de brócoli emerge como una alternativa a las salsas pesadas a base de lácteos.

Este vegetal crucífero, rico en matices cuando se cocina adecuadamente, se transforma en una salsa aterciopelada capaz de sostener cualquier variedad de pasta, desde un fettuccine hasta un rigatoni.

Prepara esta receta de pasta de crema de brócoli y lleva a la mesa un plato brillante y apetitoso; además, podrás aplicar técnicas culinarias sencillas que marcan una diferencia en el resultado final, obteniendo una idea de lo más práctica.

Pasta con crema de brócoli Canva

Receta de pasta con crema de brócoli

Ingredientes:

400 g de pasta corta o larga (penne, rigatoni, fettuccine o spaghetti)

500 g de floretes de brócoli fresco

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo finamente picados

1/2 taza de queso parmesano recién rallado

1/2 taza de crema de leche (media crema) o leche evaporada (opcional para extra cremosidad)

1/2 taza del agua de cocción de la pasta (reservada)

Sal marina y pimienta negra recién molida al gusto

1 pizca de nuez moscada (opcional)

Preparación:

En una olla grande con agua hirviendo y una pizca de sal, cocina los floretes de brócoli durante 4 a 5 minutos, hasta que estén tiernos pero conserven un color verde vibrante. Retíralos con una espumadera y colócalos inmediatamente en un tazón con agua con hielo para cortar la cocción. Reserva unos pocos floretes enteros para decorar. En la misma agua hirviendo donde blanqueaste el brócoli, añade la pasta y cocina hasta que esté al dente según las instrucciones del paquete. Antes de escurrir, reserva al menos 1 taza del agua de cocción. En una sartén a fuego medio, calienta el aceite de oliva y saltea el ajo picado durante 1 minuto, evitando que se dore demasiado para que no amargue. En una licuadora o procesador de alimentos, combina el brócoli blanqueado, el ajo sofrito con su aceite, la crema de leche (si la usas), la mitad del queso parmesano y 1/2 taza del agua caliente de la pasta. Licúa a alta velocidad hasta obtener una salsa homogénea y tersa. Ajusta de sal, pimienta y nuez moscada. Vierte la crema de brócoli sobre la sartén caliente. Agrega la pasta recién escurrida y mezcla enérgicamente a fuego bajo durante 1 o 2 minutos para que la pasta absorba el sabor. Si la salsa se nota muy densa, añade pequeños chorritos del agua de cocción reservada hasta alcanzar la consistencia deseada. Emplata la pasta con crema de brócoli de inmediato, decorando con los floretes reservados, el resto del queso parmesano y un hilo adicional de aceite de oliva virgen extra.

Receta de pasta con crema de brócoli Canva

¿Cómo hacer la versión vegana?

Se puede sustituir la crema de leche por anacardos previamente remojados en agua caliente y licuados con el vegetal, o bien emplear levadura nutricional en lugar del queso parmesano para aportar esa nota umami rica y salada.

Receta de pasta con crema de brócoli Canva

Tips extra para la pasta:

Añade ralladura de limón fresco y hojas de albahaca antes de licuar para obtener una crema con aroma fresco.

Incorpora piñones tostados, almendras laminadas o pan rallado tostado en sartén como topping final.

final. Un toque de hojuelas de chile rojo salteadas junto al ajo añade un picor refinado.

La mejor pasta para la crema de brócoli es la penne, rigate o rigatoni, gracias a sus cavidades tubulares que son idóneas para salsas semidensas.

La pasta es uno de los lienzos más versátiles de la cocina internacional; al prepararla con crema de brócoli, podrás disfrutar de una cena rápida tanto entre semana como para un banquete refinado.