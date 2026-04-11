México rompe récord: hacen el guacamole más grande del mundo en Michoacán

México vuelve a sorprender al mundo con uno de sus platillos más representativos. El municipio de Tancítaro, conocido como la Capital del Aguacate, logró romper el récord Guinness al preparar el guacamole más grande del mundo, alcanzando un total de 6 mil 800 kilogramos.

La hazaña se llevó a cabo el pasado 10 de abril, en el marco de la edición número 13 de la Feria del Aguacate, un evento que reúne a productores, visitantes y habitantes de la región en torno a este emblemático fruto.

Durante aproximadamente dos horas y media, más de 800 voluntarios trabajaron en equipo para lograr este objetivo, en una jornada que combinó tradición, orgullo y colaboración comunitaria.

Un esfuerzo colectivo que superó expectativas

El reto no era sencillo: superar la marca de cinco toneladas. Sin embargo, el resultado final rebasó por mucho la meta inicial.

El proceso fue seguido en tiempo real por los asistentes, quienes pudieron observar el peso del guacamole a través de pantallas instaladas en el lugar. Aunque el registro total superó los 7 mil kilos con todo y recipiente, la cifra oficial validada para el récord fue de 6,800 kilogramos.

Este logro no solo representa un récord mundial, sino también el esfuerzo conjunto de una comunidad que ha convertido al aguacate en símbolo de identidad y desarrollo económico.

Recuperan el título y consolidan tradición

Con esta nueva marca, Tancítaro recupera el liderazgo mundial en la preparación del guacamole más grande, superando registros anteriores.

El récord previo pertenecía a Peribán, que en 2022 alcanzó casi 5 mil kilogramos. Sin embargo, Tancítaro ya tenía experiencia en este tipo de logros, pues anteriormente había establecido marcas en 2013 y 2018.

Esta continuidad refleja una tradición que va más allá de una competencia: es una celebración del trabajo colectivo y del orgullo por uno de los productos más importantes de la región.

Receta de guacamole. Foto: Canva

La Feria del Aguacate impulsa turismo y economía

El récord se logró en el contexto de la Feria del Aguacate, uno de los eventos más relevantes del municipio, que se celebra del 9 al 12 de abril.

Durante estos días, visitantes pueden disfrutar de actividades culturales, gastronómicas y musicales, además de conocer de cerca el proceso de producción del aguacate, conocido como el “oro verde”.

Michoacán es uno de los principales exportadores de este fruto a nivel mundial, con envíos a países como Estados Unidos, Japón y Canadá, lo que convierte a eventos como este en una vitrina clave para la economía local.

Aguacate Pixabay

¿Qué es el guacamole y cómo se prepara tradicionalmente?

El guacamole es una de las salsas más emblemáticas de México, con raíces que se remontan a la época prehispánica. Su nombre proviene del náhuatl āhuacamōlli, que significa “salsa de aguacate”.

Preparación tradicional del guacamole

La receta clásica es sencilla, pero su sabor depende de la frescura de los ingredientes:

Aguacate maduro

maduro Chile verde (serrano o jalapeño)

Cebolla finamente picada

Jitomate en cubos

Cilantro fresco

Jugo de limón

Sal al gusto

Tradicionalmente, el guacamole se prepara en molcajete, donde el aguacate se machaca hasta lograr una textura rústica, sin llegar a ser completamente homogénea.

Esta preparación permite resaltar el sabor natural del aguacate, acompañado de la frescura de los demás ingredientes.

Origen del guacamole

Un cierre con sabor a orgullo mexicano

Al finalizar el evento, el gigantesco guacamole fue repartido entre los asistentes, quienes pudieron degustarlo en tostadas y otros antojitos, cerrando así una jornada histórica.

El logro de Tancítaro no solo representa un récord Guinness, sino también una muestra del talento, la organización y la riqueza cultural de México.

Con este tipo de eventos, el país reafirma su lugar en el mapa gastronómico mundial, demostrando que su cocina no solo conquista paladares, sino también rompe récords.

AAAT*