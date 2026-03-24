Menú para Semana Santa 2026: recetas tradicionales para todos los días
Prepara el menú definitivo para Semana Santa con recetas exquisitas para los amantes de la cocina de vigilia.
Prepara este menú para Semana Santa 2026 con recetas tradicionales para todos los días; se trata de una gastronomía que se adapta no solo al tema religioso y cultural, sino también al ingenio culinario.
En Semana Santa, históricamente, la restricción del consumo de carnes rojas durante la Cuaresma impulsó la creación de platos robustos basados en legumbres, vegetales y, sobre todo, pescados en salazón.
Los mercados se llenan de productos frescos como espárragos, alcachofas y habas, que se combinan con técnicas de conservación ancestrales. Es una época donde el tiempo parece detenerse en la cocina; los guisos requieren fuego lento y los dulces, como las torrijas, exigen paciencia para lograr la textura perfecta.
En la actualidad, el menú de Semana Santa ha evolucionado para integrar toques de modernidad sin perder su alma. Desde los potajes más densos hasta las frituras más crujientes, cada bocado cuenta una historia de identidad regional. Preparar estos platos no es solo alimentar el cuerpo, sino participar en un ritual colectivo que une a generaciones a través de aromas y sabores bien logrados.
Menú para Semana Santa
Lunes
Garbanzos con espinacas al estilo sevillano
Ingredientes:
- 500 g de garbanzos cocidos
- 300 g de espinacas frescas
- 2 rebanadas de pan
- 3 dientes de ajo
- 1 cdta de pimentón dulce
- 1 cda de comino
- 20 ml de vinagre de Jerez
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Preparación:
- Sofríe los ajos y el pan en aceite de oliva virgen extra hasta que doren.
- Retira y tritura en un mortero con el comino, el pimentón y el vinagre hasta formar una pasta.
- En la misma sartén, saltea las espinacas hasta que reduzcan.
- Añade los garbanzos y el majado. Cubre con un poco de agua o caldo de verduras.
- Cocina a fuego medio por 10 minutos para que los sabores se integren.
Martes
Bacalao al Pil-Pil
Ingredientes:
- 4 lomos de bacalao desalado (200 g c/u)
- 200 ml de aceite de oliva virgen extra
- 5 dientes de ajo
- 1 chile de árbol seco
Preparación:
- Dora los ajos laminados y el chile de árbol seco en el aceite a fuego bajo. Retira y reserva.
- En ese mismo aceite (tibio), coloca el bacalao con la piel hacia arriba. Cocina a fuego mínimo 5 minutos.
- Retira el pescado. Con el aceite templado, mueve un colador de forma circular contra el fondo de la cazuela para emulsionar la gelatina del pescado con el aceite hasta crear una crema espesa. Reincorpora el bacalao y sirve.
Miércoles
Tortitas de camarón con nopales con mole
Ingredientes:
- 100 g de camarón seco (tostado y molido en polvo)
- 4 huevos (separadas las claras de las yemas)
- ½ taza de pan molido
- Aceite vegetal para freír
- 500 g de nopales cocidos y cortados en tiras
- 4 chiles guajillo (desvenados y suavizados en agua caliente)
- 2 chiles pasilla (igual que el guajillo)
- 1 diente de ajo
- ¼ de cebolla
- 2 clavos de olor
- Una pizca de comino
Preparación:
- Bate las claras de huevo a punto de turrón (hasta que formen picos firmes). Incorpora las yemas una a una con movimientos envolventes.
- Agrega el polvo de camarón y el pan molido de forma gradual a los huevos batidos. Mezcla suavemente para no perder el aire.
- Calienta aceite en una sartén. Con una cuchara, toma porciones de la mezcla y fríelas por ambos lados hasta que estén doradas. Reserva en papel absorbente.
- Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el clavo, el comino y un poco del agua de remojo de los chiles.
- Sofríe la salsa en una olla con un poco de aceite. Cuando suelte el hervor, añade los nopales y las tortitas de camarón.
- Cocina a fuego bajo por 10 minutos para que las tortitas absorban el sabor del mole (pero sin que se deshagan).
Jueves
Buñuelos de viento
Ingredientes:
- 150 g de harina
- 50 g de mantequilla
- 250 ml de agua
- 4 huevos
- Pizca de sal
- Azúcar para rebozar
Preparación:
- Hierve el agua con la mantequilla y sal. Añade la harina de golpe y remueve hasta que la masa se despegue de las paredes.
- Fuera del fuego, añade los huevos uno a uno, integrando bien.
- Fríe las bolitas de masa en aceite abundante y pásalas por azúcar.
Viernes
Sopa de ajo
Ingredientes:
- 150 g de pan duro
- 6 dientes de ajo
- 1 cda de pimentón
- 1.5L de agua
- 4 huevos
- Aceite de oliva extra virgen
Preparación:
- Saltea los ajos laminados. Añade el pan en rebanadas finas y tuesta ligeramente.
- Agrega el pimentón, retira del fuego un segundo para que no se queme, y vierte el agua.
- Hierve 15 minutos. Al final, casca los huevos directamente en la sopa para que se escalfen con el calor residual.
Sábado
Pescado a la talla estilo Guerrero
Ingredientes:
- 1 pescado entero de 1.5 kg (huachinango o robalo), abierto por la mitad para asar
- 4 chiles guajillo (hidratados)
- 2 chiles anchos (hidratados)
- 2 dientes de ajo
- ¼ de cebolla
- 1 cdta de comino
- ½ taza de mayonesa
- Sal y pimienta
- Rodajas de cebolla morada y limones
Preparación:
- Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el comino y un chorrito del agua de los chiles. Cuela la mezcla y sofríela en una sartén con poco aceite hasta que espese. Deja enfriar y mezcla con la mayonesa.
- Salpimienta el pescado. Úntalo generosamente con el adobo por la parte de la carne.
- Si tienes parrilla, ásalo sobre brasas (primero del lado de la carne y luego la piel). Si usas horno, precalienta a 200°C y hornea por 20-25 minutos.
- Acompaña con tortillas recién hechas y arroz blanco.
Domingo
Capirotada
Ingredientes:
- 4 bolillos o pan de huevo del día anterior (cortado en rodajas y tostado con mantequilla)
- 1 litro de leche
- 1 ramita de canela
- 1 taza de azúcar (o 1 cono de piloncillo)
- 1 pizca de sal
- 100 g de queso de mesa (o canasto) desmoronado
- 50 g de pasas
- 50 g de cacahuates tostados
- 50 g de nuez picada
- Coco rallado o colación
Preparación:
- En una olla, calienta la leche con la canela y el azúcar (o piloncillo). Deja que hierva a fuego lento hasta que espese ligeramente y la canela suelte todo su aroma.
- Asegúrate de que las rebanadas de pan estén bien tostadas (puedes hacerlo en el horno a 180°C por 10 minutos) para que no se batan al contacto con el líquido.
- En un refractario o cazuela de barro, coloca una capa de pan tostado. Báñala generosamente con la leche preparada.
- Esparce una parte del queso, las pasas, los cacahuates y las nueces sobre el pan. Repite el proceso (capa de pan, leche y complementos) hasta llenar el molde.
- Deja reposar al menos 20 minutos para que el pan absorba la leche por completo. Puedes servirla tibia o fría, según tu preferencia.
Prepara este menú para Semana Santa, son recetas tradicionales en México y el mundo, ¿cuál es tu favorita?