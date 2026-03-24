Menú para Semana Santa 2026: recetas tradicionales para todos los días

Prepara este menú para Semana Santa 2026 con recetas tradicionales para todos los días; se trata de una gastronomía que se adapta no solo al tema religioso y cultural, sino también al ingenio culinario.

En Semana Santa, históricamente, la restricción del consumo de carnes rojas durante la Cuaresma impulsó la creación de platos robustos basados en legumbres, vegetales y, sobre todo, pescados en salazón.

Los mercados se llenan de productos frescos como espárragos, alcachofas y habas, que se combinan con técnicas de conservación ancestrales. Es una época donde el tiempo parece detenerse en la cocina; los guisos requieren fuego lento y los dulces, como las torrijas, exigen paciencia para lograr la textura perfecta.

En la actualidad, el menú de Semana Santa ha evolucionado para integrar toques de modernidad sin perder su alma. Desde los potajes más densos hasta las frituras más crujientes, cada bocado cuenta una historia de identidad regional. Preparar estos platos no es solo alimentar el cuerpo, sino participar en un ritual colectivo que une a generaciones a través de aromas y sabores bien logrados.

Garbanzos a la sevillana iStock

Menú para Semana Santa

Lunes

Garbanzos con espinacas al estilo sevillano

Ingredientes:

500 g de garbanzos cocidos

300 g de espinacas frescas

2 rebanadas de pan

3 dientes de ajo

1 cdta de pimentón dulce

1 cda de comino

20 ml de vinagre de Jerez

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Preparación:

Sofríe los ajos y el pan en aceite de oliva virgen extra hasta que doren. Retira y tritura en un mortero con el comino, el pimentón y el vinagre hasta formar una pasta. En la misma sartén, saltea las espinacas hasta que reduzcan. Añade los garbanzos y el majado. Cubre con un poco de agua o caldo de verduras. Cocina a fuego medio por 10 minutos para que los sabores se integren.

Martes

Bacalao al Pil-Pil

Ingredientes:

4 lomos de bacalao desalado (200 g c/u)

200 ml de aceite de oliva virgen extra

5 dientes de ajo

1 chile de árbol seco

Preparación:

Dora los ajos laminados y el chile de árbol seco en el aceite a fuego bajo. Retira y reserva. En ese mismo aceite (tibio), coloca el bacalao con la piel hacia arriba. Cocina a fuego mínimo 5 minutos. Retira el pescado. Con el aceite templado, mueve un colador de forma circular contra el fondo de la cazuela para emulsionar la gelatina del pescado con el aceite hasta crear una crema espesa. Reincorpora el bacalao y sirve.

Tortitas de camarón con mole YouTube sazonando con Sal y Pimienta

Miércoles

Tortitas de camarón con nopales con mole

Ingredientes:

100 g de camarón seco (tostado y molido en polvo)

4 huevos (separadas las claras de las yemas)

½ taza de pan molido

Aceite vegetal para freír

500 g de nopales cocidos y cortados en tiras

4 chiles guajillo (desvenados y suavizados en agua caliente)

2 chiles pasilla (igual que el guajillo)

1 diente de ajo

¼ de cebolla

2 clavos de olor

Una pizca de comino

Preparación:

Bate las claras de huevo a punto de turrón (hasta que formen picos firmes). Incorpora las yemas una a una con movimientos envolventes. Agrega el polvo de camarón y el pan molido de forma gradual a los huevos batidos. Mezcla suavemente para no perder el aire. Calienta aceite en una sartén. Con una cuchara, toma porciones de la mezcla y fríelas por ambos lados hasta que estén doradas. Reserva en papel absorbente. Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el clavo, el comino y un poco del agua de remojo de los chiles. Sofríe la salsa en una olla con un poco de aceite. Cuando suelte el hervor, añade los nopales y las tortitas de camarón. Cocina a fuego bajo por 10 minutos para que las tortitas absorban el sabor del mole (pero sin que se deshagan).

Jueves

Buñuelos de viento

Ingredientes:

150 g de harina

50 g de mantequilla

250 ml de agua

4 huevos

Pizca de sal

Azúcar para rebozar

Preparación:

Hierve el agua con la mantequilla y sal. Añade la harina de golpe y remueve hasta que la masa se despegue de las paredes. Fuera del fuego, añade los huevos uno a uno, integrando bien. Fríe las bolitas de masa en aceite abundante y pásalas por azúcar.

Buñuelos Canva

Viernes

Sopa de ajo

Ingredientes:

150 g de pan duro

6 dientes de ajo

1 cda de pimentón

1.5L de agua

4 huevos

Aceite de oliva extra virgen

Preparación:

Saltea los ajos laminados. Añade el pan en rebanadas finas y tuesta ligeramente. Agrega el pimentón, retira del fuego un segundo para que no se queme, y vierte el agua. Hierve 15 minutos. Al final, casca los huevos directamente en la sopa para que se escalfen con el calor residual.

Sábado

Pescado a la talla estilo Guerrero

Ingredientes:

1 pescado entero de 1.5 kg (huachinango o robalo), abierto por la mitad para asar

4 chiles guajillo (hidratados)

2 chiles anchos (hidratados)

2 dientes de ajo

¼ de cebolla

1 cdta de comino

½ taza de mayonesa

Sal y pimienta

Rodajas de cebolla morada y limones

Preparación:

Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el comino y un chorrito del agua de los chiles. Cuela la mezcla y sofríela en una sartén con poco aceite hasta que espese. Deja enfriar y mezcla con la mayonesa. Salpimienta el pescado. Úntalo generosamente con el adobo por la parte de la carne. Si tienes parrilla, ásalo sobre brasas (primero del lado de la carne y luego la piel). Si usas horno, precalienta a 200°C y hornea por 20-25 minutos. Acompaña con tortillas recién hechas y arroz blanco.

Capirotada Canva

Domingo

Capirotada

Ingredientes:

4 bolillos o pan de huevo del día anterior (cortado en rodajas y tostado con mantequilla)

1 litro de leche

1 ramita de canela

1 taza de azúcar (o 1 cono de piloncillo)

1 pizca de sal

100 g de queso de mesa (o canasto) desmoronado

50 g de pasas

50 g de cacahuates tostados

50 g de nuez picada

Coco rallado o colación

Preparación:

En una olla, calienta la leche con la canela y el azúcar (o piloncillo). Deja que hierva a fuego lento hasta que espese ligeramente y la canela suelte todo su aroma. Asegúrate de que las rebanadas de pan estén bien tostadas (puedes hacerlo en el horno a 180°C por 10 minutos) para que no se batan al contacto con el líquido. En un refractario o cazuela de barro, coloca una capa de pan tostado. Báñala generosamente con la leche preparada. Esparce una parte del queso, las pasas, los cacahuates y las nueces sobre el pan. Repite el proceso (capa de pan, leche y complementos) hasta llenar el molde. Deja reposar al menos 20 minutos para que el pan absorba la leche por completo. Puedes servirla tibia o fría, según tu preferencia.

Prepara este menú para Semana Santa, son recetas tradicionales en México y el mundo, ¿cuál es tu favorita?