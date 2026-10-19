El mejor risotto de champiñones para los lunes sin carne: con la técnica italiana

¡Prepara el mejor risotto de champiñones para los lunes sin carne! Esta receta incluye la técnica italiana para que salga perfecto y te conviertas en experto en una de las joyas de la gastronomía mundial.

El risotto demuestra que la cocina vegetal no requiere de carnes ni de elaboraciones complejas para lograr una profundidad de sabor extraordinaria. Puedes ser el acompañante perfecto de otro platillo vegano: la milanesa de lentejas.

La clave del éxito en un risotto de champiñones radica en la transformación química del almidón presente en variedades de arroz específicas; al saltear los champiñones a fuego adecuado, liberamos sus azúcares y aminoácidos naturales, creando un perfil de sabor complejo y ahumado.

Cocinar un risotto de champiñones en casa requiere paciencia, atención constante al fuego y una adición paulatina de caldo caliente que permite controlar exactamente el punto de cocción del grano (al dente). Es un plato reconfortante que complace tanto a vegetarianos como a amantes de la cocina tradicional.

Risotto de champiñones Canva

Receta de risotto de champiñones

Ingredientes:

350 g de arroz Arborio o Carnaroli

400 g de champiñones frescos

15 g de champiñones deshidratados

1 litro de caldo de verduras concentrado

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo, finamente laminados o picados

150 ml de vino blanco seco

60 g de mantequilla sin sal, dividida en dos partes (para el sofrito y para el mantecato final

60 g de queso parmesano, recién rallado

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Tomillo fresco y perejil liso para perfumar y decorar

Preparación:

Si utilizas champiñones deshidratados, colócalos en un tazón con 200 ml de agua tibia durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo, cuela el líquido para retirar posibles restos de tierra y agrégalo al caldo vegetal. Pica los hongos rehidratados en trozos pequeños. Mantén el caldo de verduras a fuego muy bajo en una olla contigua. Limpia los champiñones frescos con un paño húmedo o cepillo y córtalos en láminas finas. En una sartén, calienta una cucharada de aceite de oliva y 10 g de mantequilla a fuego medio-alto. Agrega los champiñones frescos y los rehidratados. Saltea sin mover durante 2 minutos para lograr un dorado uniforme; luego añade un diente de ajo picado, sal, pimienta y unas hojas de tomillo fresco. Cocina por 5 minutos más hasta que hayan soltado su agua y estén dorados. Retira de la sartén y reserva la mitad para la presentación final. En una cazuela ancha de fondo grueso, añade una cucharada de aceite de oliva y 15 g de mantequilla. Incorpora la cebolla picada y pocha a fuego lento hasta que esté translúcida (aproximadamente 5 minutos). Agrega el arroz seco a la cazuela. Remueve constantemente durante 2 a 3 minutos a fuego medio; el arroz estará listo cuando los bordes luzcan traslúcidos y el centro mantenga un tono perlado. Vierte el vino blanco seco sobre el arroz caliente. Escucharás un siseo fuerte; remueve continuamente hasta que el alcohol se evapore y el líquido sea absorbido casi por completo. A continuación, añade la mitad de los champiñones salteados que habías reservado para que integren su sabor desde el inicio de la cocción. Comienza a incorporar el caldo de verduras hirviendo, un cazo a la vez. Mueve el arroz con una cuchara de madera o espátula en movimientos circulares constantes. Espera a que el líquido se reduzca casi en su totalidad antes de añadir el siguiente cazo de caldo. Mantén un hervor constante a fuego medio-bajo; este proceso toma entre 16 y 18 minutos. Prueba el arroz a los 16 minutos: el grano debe estar tierno por fuera pero conservar una ligera firmeza en el centro (al dente). Retira la cazuela completamente del fuego; agrega los 35 g de mantequilla restante (debe estar muy fría) y el queso parmesano recién rallado. Remueve de manera enérgica durante un minuto. Tapa la cazuela y deja reposar 2 minutos. Sirve el risotto de champiñones inmediatamente en platos hondos previamente templados. Distribuye por encima los champiñones dorados que reservaste, un poco de perejil fresco picado, pimienta negra molida y un poco de queso parmesano.

Receta de risotto de champiñones Canva

¿Cuál es el mejor arroz para preparar risotto?

El mejor arroz para cocinar risotto es el de las variedades italianas tradicionales como el Arroz Arborio, Carnaroli o Vialone Nano, que poseen un alto contenido de amilopectina, una cadena de glucosa ramificada que se desprende con facilidad al entrar en contacto con líquidos calientes y fricción constante.

Específicamente, el arroz Carnaroli es considerado por la gastronomía italiana como el "rey de los arroces para risotto". Esto se debe a que cuenta con un grano más denso y una mayor concentración de amilosa interna en comparación con el Arborio, lo que le otorga una ventana de cocción más amplia y una resistencia superior a sobrecocerse, garantizando ese punto al dente perfecto.

Risotto de champiñones Canva

Otros hongos con los que puedes hacer risotto:

Portobello

Cremini

Porcini o Boletus Edulis:

Setas de Ostra (Pleurotus ostreatus)

Shiitake

Adoptar la iniciativa internacional del lunes sin carne (Meatless Monday) nos invita a explorar ingredientes ricos en compuestos aromáticos y textura, siendo el risotto de champiñones uno de los grandes protagonistas de esta transformación culinaria.