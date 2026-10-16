Ponche de manzana para tu Halloween

¿Harás una fiesta de Halloween y quieres sorprender a tus invitados con una bebida original? El ponche de manzana es una opción ideal para darle un toque especial a tu celebración, especialmente si buscas una receta sencilla que combine el sabor de las especias con una decoración terrorífica.

Aunque el ponche de manzana no es una bebida exclusiva de Halloween, se ha convertido en una alternativa creativa para las fiestas temáticas. Lo mejor es que puedes decorar la fruta con forma de calavera para que hasta las bebidas formen parte del ambiente de esta celebración.

¿Qué ingredientes lleva el ponche de manzana para Halloween?

Para preparar esta bebida sin alcohol, necesitas los siguientes ingredientes:

4 manzanas

4 manzanas 2 rajas de canela

Agua, la necesaria

80 gramos de piloncillo

2 estrellas de anís

Preparación

Coloca agua en una olla y ponla a hervir. Agrega las rajas de canela, el piloncillo y las estrellas de anís. Tapa la olla y deja que los ingredientes hiervan hasta que el piloncillo se disuelva por completo y el agua adquiera el sabor de las especias. Mientras tanto, lava muy bien las manzanas, retira la cáscara y córtalas por la mitad. Quita las semillas y, con ayuda de una cuchara pequeña, forma dos huecos para simular los ojos de una calavera. Después, utiliza un palillo para marcar la boca y darle una apariencia terrorífica. Coloca las mitades de manzana en un recipiente y reserva la decoración. Cuando el piloncillo se haya disuelto, retira la olla del fuego y deja que el ponche se enfríe. Una vez que la bebida esté fría, sirve en vasos y agrega las manzanas decoradas para darle el toque de Halloween.

¡Listo! Ya tienes una bebida con sabor a manzana, canela y anís que puedes compartir con tus invitados. Su decoración de calaveras hará que hasta el último detalle de tu fiesta tenga un toque de misterio.

Ponche de manzana. Foto: Canva

¿Qué beneficios nutricionales tiene la manzana?

Además de ser una fruta versátil y deliciosa, la manzana aporta nutrientes que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una manzana aporta alrededor de 80 kilocalorías, aunque su contenido energético puede variar según el tamaño y la variedad.

Esta fruta contiene aproximadamente 85% de agua, además de pequeñas cantidades de vitamina E y vitamina C, que tienen acción antioxidante. También aporta minerales como potasio, zinc y manganeso, entre otros.

Otro de sus componentes importantes es la fibra, presente tanto en la pulpa como en la cáscara, que contribuye al funcionamiento del sistema digestivo. Por ello, consumir la manzana con cáscara, después de lavarla correctamente, permite aprovechar buena parte de su fibra.

Sin embargo, recuerda que esta receta también lleva piloncillo, por lo que su contenido de azúcar será mayor que el de la fruta por sí sola.

Manzanas nutritivas para la salud. Foto: Canva

Otras bebidas para Halloween: opciones creativas para tu fiesta

Si buscas más ideas para sorprender a tus invitados, hay otras bebidas que puedes preparar en casa para complementar tu menú de Halloween sin necesidad de recurrir al alcohol.

Entre las opciones para una fiesta temática están la bebida de mora azul y el batido de calabaza especiado, dos alternativas que puedes adaptar a la decoración de tu celebración.

Bebidas de Halloween. Foto: Canva

Con estas ideas, puedes crear una mesa de bebidas llena de colores, sabores y detalles originales para que tu fiesta de Halloween tenga un ambiente especial. ¡Anímate a convertir hasta los vasos en parte de la diversión!