Cómo hacer flan de mandarina cremoso: la receta perfecta para la familia

Sorprende a todos en casa con una receta perfecta para la familia: flan de mandarina, un postre cítrico irresistible.

El universo de la repostería tradicional se distingue por su extraordinaria capacidad para evocar nostalgia, calidez y momentos entrañables alrededor de la mesa familiar. Entre la inmensa variedad de postres horneados que han cruzado generaciones, el flan ocupa un lugar de honor en los hogares de diversos rincones del mundo.

Integrar frutas cítricas de temporada, como la mandarina, transforma una preparación clásica en una propuesta fresca y llena de matices aromáticos. Al infusionar la mandarina en una base cremosa de leche, huevos y azúcar, el resultado es un postre balanceado, elegante y reconfortante que rompe con la rutina.

Te compartimos cómo hacer un flan de mandarina casero y cremoso para deleitar el paladar de tus seres queridos; una receta perfecta también para dominar técnicas culinarias fundamentales de la repostería clásica y convertirte en la estrella repostera de la familia.

Receta de flan de mandarina Canva

Receta de flan de mandarina

Ingredientes:

Para el caramelo:

¾ de taza de azúcar blanca refinada

3 cucharadas soperas de jugo de mandarina fresco (colado)

1 cucharada sopera de agua

Para el flan:

4 huevos

2 yemas de huevo

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

¾ de taza de jugo fresco de mandarina recién exprimido y colado

1 cucharada sopera de ralladura fina de mandarina (evitando la parte blanca interna)

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

Una pizca fina de sal

Preparación:

En un cazo o sartén de fondo grueso a fuego medio, vierte el azúcar junto con la cucharada de agua y las 3 cucharadas de jugo de mandarina. Remueve suavemente la sartén al inicio para humedecer el azúcar, pero evita batir con cucharas para no cristalizar el jarabe. Deja cocinar tranquilamente hasta que el azúcar se disuelva y adopte un tono dorado ámbar brillante. Vierte de inmediato el caramelo en la base de un molde para flan (flanera de 20 cm o moldes individuales), ladeando el recipiente con cuidado para cubrir uniformemente el fondo y las paredes inferiores. Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que endurezca. En una jarra o tazón grande, combina la leche evaporada con la ralladura de mandarina y deja reposar durante 15 minutos para que la leche absorba los aceites aromáticos de la fruta. Si prefieres una textura ultrasuave sin trocitos de piel, puedes colar la leche después de la infusión. En un tazón amplio, coloca los 4 huevos enteros y las 2 yemas; incorpora la pizca de sal y la vainilla. Bate suavemente hasta romper las ligas de los huevos e integrarlos. Incorpora la leche condensada, la leche evaporada aromatizada y, finalmente, el jugo de mandarina colado en forma de hilo continuo mientras continúas integrando con el batidor manual. Pasa la preparación líquida a través de un colador de malla fina directamente sobre el molde caramelizado ya frío. Precalienta el horno a 160 °C. Coloca el molde del flan dentro de una bandeja de hornear más grande y de bordes altos. Vierte agua caliente en la bandeja exterior hasta alcanzar la mitad de la altura del molde del flan. Cubre el molde herméticamente con una hoja de papel aluminio. Hornea durante 50 a 60 minutos; puedes darte cuenta que el flan está listo cuando al insertar un palillo en el centro, este salga limpio, o cuando al mover ligeramente el molde, el centro presente un leve bamboleo firme similar al de una gelatina. Retira el molde del baño María y déjalo enfriar por completo sobre una rejilla a temperatura ambiente. Una vez frío, trasládalo al refrigerador por un mínimo de 4 a 6 horas (de preferencia toda la noche). Para desmoldar, pasa un cuchillo de hoja delgada y suave alrededor de los bordes interiores. Coloca un plato amplio con borde sobre la flanera y da la vuelta con un movimiento firme y decidido para tener listo el flan de mandarina.

Flan de mandarina Canva

¿Qué hacer si el caramelo se quedó pegado al fondo al desmoldar?

La razón es que el flan se desmoldó estando demasiado frío directamente de la nevera sin dar tiempo a que el caramelo se licue con la humedad del postre. Para arreglarlo, sumerge la base del molde en un recipiente con agua tibia durante 1 o 2 minutos antes de voltearlo, lo que aflojará el caramelo rígido del fondo.

Receta de flan de mandarina Canva

¿Con qué acompañar el flan de mandarina?

Acompaña el flan de mandarina con un puñado de frutos rojos frescos (como frambuesas o arándanos) que aportan un contraste ácido. En cuanto al maridaje de bebidas, este postre combina con infusiones de té negro como Earl Grey, un café de tueste medio o un vino dulce.

Su textura tersa, la ligereza de su mordida y el dulce contraste del caramelo líquido convierten al flan de mandarina en el lienzo gastronómico perfecto para experimentar con matices de aroma y sabor que deleiten tanto a niños como a adultos.