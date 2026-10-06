Cómo hacer milanesa vegana de lentejas: crocante por fuera y tierna por dentro

Aprende cómo hacer milanesa vegana de lentejas: la mejor receta crocante por fuera y tierna por dentro. Sustituye la carne de res por una proteína vegetal y amplía todavía más el menú vegano.

La gastronomía basada en plantas ha experimentado una evolución en las últimas décadas, dejando atrás la falsa idea de que la cocina vegana es insípida o aburrida. Entre las múltiples opciones para sustituir la carne en platillos cotidianos, las lentejas ocupan un lugar muy importante en la cocina.

Existen múltiples recetas en redes sociales que ocupan las legumbres como ingrediente principal, gracias a que es económica y fácil de conseguir en cualquier mercado.

Por eso prepara esta milanesa vegana de lentejas, con un exterior crujiente, suavecita por dentro y que no tiene nada que pedirle a la tradicional. ¡Domina la técnica y llévala a tu menú semanal!

Receta de milanesa vegana de lentejas Canva

Receta de milanesa vegana de lentejas

Ingredientes:

1 taza de lentejas crudas (remojadas toda la noche)

½ taza de agua tibia

1/2 cebolla picada finamente

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de levadura nutricional

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de comino en polvo

Sal al gusto

Aceite vegetal para hornear o freír

Preparación:

Cuela las lentejas después de haberlas remojado toda la noche. Lleva las lentejas a la licuadora; vierte el agua tibia y añade la cebolla junto a todos los condimentos: ajo, levadura nutricional, paprika, pimienta, orégano, comino y sal al gusto. Procesa dando toques intermitentes hasta integrar. La idea es obtener una pasta maleable pero manteniendo cierta textura, evitando que quede como un puré fluido. Pasa la mezcla a una sartén caliente; remueve constantemente para espesar y evitar que se pegue. Engrasa un molde con el aceite; lleva la mezcla a este recipiente y aplasta todo para que quede compactada. Colócala en el refrigerador por al menos 30 minutos para que endurezca; pasado el tiempo, saca del refri y del molde. Divide la masa con las manos en porciones iguales (alrededor de 4 a 6 bolas) o corta con un cuchillo en trozos a lo largo, lo que se te haga más fácil. Calienta abundante aceite a fuego medio-alto en una sartén y fríe cada milanesa 3-4 minutos por lado hasta dorar. Retira y coloca la milanesa de lentejas sobre papel absorbente antes de servir.

Milanesas de lentejas Canva

¿Se pueden preparar en la freidora de aire?

Coloca la freidora de aire a 190 °C, pon la milanesa durante 12-15 minutos (girándolas a la mitad del tiempo); se logra una textura exterior crujiente muy cercana a la fritura convencional utilizando solo una fracción del aceite, conservando la jugosidad interna del preparado de lentejas.

Receta de milanesa vegana de lentejas Canva

¿Con qué acompañar las milanesas?

Las milanesas veganas se pueden acompañar con un puré de papas cremoso con leche vegetal, un arroz con vegetales o una ensalada fresca de hojas verdes, tomate y aguacate.

Asimismo, funcionan en formato torta o "a la napolitana", cubriéndolas tras el primer horneado con salsa de tomate casera, queso vegano derretible y un toque de orégano.

Reinterpretar las clásicas milanesas pero en su versión vegana con lentejas respeta la textura y el confort del plato original, al mismo tiempo que aporta fibra, minerales y proteína limpia.