Mini galletas tipo pan de muerto: prepara este postre casero con sabor a naranja y azahar

El pan de muerto es uno de los sabores más representativos de la temporada, pero no es la única forma de disfrutarlo. Esta receta de mini galletas inspiradas en el tradicional pan mexicano son una alternativa para quienes buscan preparar un postre casero con aroma a azahar, notas de naranja y una cubierta de azúcar.

Su tamaño pequeño permite servirlas en reuniones familiares, acompañar una taza de café o chocolate caliente y ofrecerlas como parte de una mesa de dulces durante el Día de Muertos. Además, su forma, con pequeñas tiras de masa, recuerda los huesitos que distinguen al pan tradicional.

Receta de Mini galletas tipo pan de muerto Canva

Ingredientes y cantidades para hacer mini galletas de pan de muerto

Para preparar estas galletas en casa, necesitas ingredientes básicos de repostería y algunos elementos que aportan el aroma característico del pan de muerto. Esta versión adapta el tamaño y las proporciones para obtener piezas pequeñas, ideales para compartir.

Ingredientes para aproximadamente 25 a 30 mini galletas:

250 gramos de harina de trigo

90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

80 gramos de azúcar

1 huevo mediano

1 cucharadita de ralladura de naranja

1/2 cucharadita de esencia de azahar

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

1/2 cucharadita de extracto de vainilla, opcional

30 gramos de mantequilla derretida para decorar

50 gramos de azúcar refinada para cubrir las galletas

La ralladura de naranja y la esencia de azahar aportan el perfil aromático asociado con el pan de muerto. La mantequilla, por su parte, ayuda a conseguir una textura suave, mientras que el azúcar aporta el toque dulce de la cubierta tradicional.

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¿Cómo hacer mini galletas de pan de muerto paso a paso?

La clave para conseguir unas galletas con buena textura está en integrar la masa sin trabajarla en exceso y formar piezas de tamaño uniforme. De esta manera, los detalles decorativos tendrán una cocción similar a la base y conservarán mejor su forma.

1. Bate la mantequilla con el azúcar.

Coloca ambos ingredientes en un recipiente y mezcla hasta obtener una consistencia cremosa. Añade el huevo, la ralladura de naranja, la esencia de azahar y la vainilla. Integra hasta que los ingredientes queden bien incorporados.

2. Incorpora los ingredientes secos.

Tamiza la harina con el polvo para hornear y la sal. Agrega poco a poco estos ingredientes a la mezcla anterior hasta formar una masa homogénea. Evita amasar en exceso para no alterar la textura de las galletas.

3. Refrigera la masa.

Cubre el recipiente y deja reposar la preparación en el refrigerador durante 15 a 20 minutos. Este paso facilita el manejo de las porciones y ayuda a dar forma a las piezas sin que la masa se pegue demasiado a las manos.

4. Forma las galletas.

Divide la masa en pequeñas bolitas. Reserva una parte para crear tiras cortas que imiten los huesitos del pan de muerto y colócalas sobre cada pieza. Puedes añadir una bolita en el centro para completar el diseño característico.

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5. Hornea las piezas.

Distribuye las galletas en una charola cubierta con papel para hornear y llévalas al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 10 a 15 minutos. Revisa su cocción desde los primeros minutos para evitar que se doren demasiado.

6. Añade la cubierta de azúcar.

Retira la charola y deja que las galletas pierdan parte del calor. Barniza cada pieza con una capa ligera de mantequilla derretida y pásala por azúcar refinada hasta cubrir la superficie.

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¿Cuánto tiempo se hornean las mini galletas de pan de muerto?

Las mini galletas necesitan aproximadamente entre 10 y 15 minutos de horneado a 180 °C, aunque el tiempo puede variar según el tamaño de las piezas, el grosor de la masa y las características del horno.

Para conseguir una textura adecuada, toma en cuenta estas recomendaciones:

Precalienta el horno antes de introducir la charola

Procura que todas las piezas tengan un tamaño similar

Revisa los bordes: deben adquirir un tono ligeramente dorado

Evita dejarlas demasiado tiempo en el horno, pues pueden endurecerse al enfriarse

Espera unos minutos antes de retirarlas de la charola para reducir el riesgo de que se rompan

El tiempo propuesto es una referencia inicial para esta versión mini. Conviene revisar el punto de cocción y realizar una prueba con algunas piezas antes de preparar una tanda completa, sobre todo si es la primera vez que elaboras esta receta.

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¿Cómo darles el sabor tradicional del pan de muerto con naranja y azúcar?

El aroma a naranja y azahar es uno de los rasgos que distinguen al pan de muerto tradicional. Aunque estas mini galletas tienen una textura diferente, la combinación de esos ingredientes permite recuperar parte de su sabor característico.

Para mejorar el resultado, sigue estos consejos:

Utiliza ralladura de naranja fresca: incorpora únicamente la parte coloreada de la cáscara para evitar el amargor de la zona blanca

Mide la esencia de azahar: su aroma es intenso, por lo que conviene respetar la cantidad indicada. Un exceso puede dominar el sabor de las galletas

Aplica la mantequilla con moderación: una capa ligera ayuda a que el azúcar se adhiera sin empapar las piezas

Decora cuando estén tibias: así podrás cubrirlas con azúcar sin que pierdan su forma por el exceso de calor

También puedes experimentar con la presentación y añadir un poco de azúcar aromatizada con ralladura de naranja. Sin embargo, es preferible mantener el equilibrio entre los sabores para que ninguno domine la preparación.

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¿Cómo conservar las mini galletas y servirlas en Día de Muertos?

Después del horneado, deja que las mini galletas se enfríen por completo antes de guardarlas. Si se almacenan todavía calientes, el vapor puede acumularse dentro del recipiente y modificar su textura.

Para mantenerlas en buenas condiciones, considera estas recomendaciones:

Guárdalas en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco.

Separa las capas con papel para hornear para proteger los detalles de la decoración.

Evita colocarlas cerca de fuentes de calor o en espacios húmedos.

Si deseas congelarlas, hazlo preferentemente antes de añadir la cubierta final de mantequilla y azúcar.

Si las colocas en una ofrenda, mantenlas protegidas del polvo y los insectos. Las que se destinen al consumo deben conservarse en condiciones higiénicas.

Para servirlas, puedes colocarlas en una charola decorativa y acompañarlas con café, chocolate caliente o alguna bebida de temporada. Su tamaño también permite distribuirlas en pequeñas bolsas para regalar durante las reuniones familiares o compartirlas como parte de una mesa de postres.

Las mini galletas tipo pan de muerto ofrecen una manera diferente de disfrutar los sabores de esta tradición mexicana. Con ingredientes básicos de repostería, un toque de naranja y azahar, y una cubierta de azúcar, es posible preparar en casa un postre que recuerda al pan tradicional en una presentación pequeña.

La receta puede adaptarse al gusto de cada familia, tanto en el tamaño como en la intensidad de los aromas. Lo importante es vigilar el horneado, respetar las proporciones de los ingredientes y dejar enfriar las piezas antes de decorarlas.

Así, estas galletas pueden convertirse en una opción para compartir durante el Día de Muertos, acompañar una bebida caliente o complementar una mesa de postres de temporada. Su presentación individual las convierte en una alternativa práctica para disfrutar de los sabores de esta celebración en casa.