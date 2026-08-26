Refrescante frappé de pepino con limón y hierbabuena para los días calurosos

Si estás buscando una bebida fresca, fácil de preparar y con mucho sabor, este frappé de pepino con limón y hierbabuena puede convertirse en una de tus opciones favoritas para los días de calor.

Con ingredientes sencillos y unos cuantos minutos en la cocina, puedes preparar una bebida con el toque ácido del limón, la frescura de la hierbabuena y el sabor ligero del pepino. Además, puedes personalizarla con la cantidad de azúcar o endulzante que prefieras.

¿Cómo se prepara el frappé de pepino con limón y hierbabuena?

Ingredientes

1 pepino

1 pepino 5 limones frescos

Manojo de hierbabuena fresca chico

Azúcar o endulzante al gusto

Agua

1 taza de hielos

Tajín o chile en polvo o Miguelito

Frappé de pepino con limón y hierbabuena: receta fácil Foto: Canva

Preparación

Lava y desinfecta muy bien el pepino. Pela, retira las semillas y córtalo en trozos para facilitar el licuado. Lava y desinfecta las hojas de hierbabuena. Exprime los limones y retira las semillas. Coloca en la licuadora el pepino, el jugo de limón, las hojas de hierbabuena, el azúcar o endulzante, los hielos y media taza de agua. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y con textura de frappé. Sirve inmediatamente y disfruta bien frío.

Frappé de pepino con limón y hierbabuena: receta fácil Foto: Canva

¿Qué se necesita para escarchar un vaso?

Además del sabor, puedes darle a tu frappé de pepino con limón un toque especial con una presentación colorida y fresca.

Una opción sencilla es colocar unas rodajas de limón en el borde del vaso o junto a la pajilla para decorar. Pero si quieres darle ese toque picosito que nunca falla, puedes optar por escarchar el vaso con limón, chamoy y Tajín o chile en polvo.

Para escarchar el vaso:

Coloca un poco de jugo de limón o chamoy en el borde del vaso.

Coloca un poco de jugo de limón o chamoy en el borde del vaso. Después, pasa el borde por Tajín, Miguelito o el chile en polvo de tu preferencia.

Sirve el frappé y agrega una rodaja de limón como decoración.

Frappé de pepino con limón y hierbabuena: receta fácil Foto: Canva

¿Cómo te ayuda el pepino en tu cuerpo?

El pepino es uno de los ingredientes que destacan por su alto contenido de agua, ya que tiene aproximadamente 95%. También es un alimento bajo en calorías: aporta alrededor de 16 calorías por cada 100 gramos.

Además, contiene nutrientes como fibra, vitamina C y potasio, por lo que puede formar parte de una alimentación variada y equilibrada.

Por eso, incorporar pepino en bebidas como este frappé puede ser una manera sencilla y deliciosa de disfrutar este alimento, especialmente durante los días calurosos.

Frappé de pepino con limón y hierbabuena: receta fácil Foto: Canva

¿Es buena la hierbabuena para la gastritis?

La hierbabuena es conocida tradicionalmente por sus propiedades relacionadas con la digestión. Entre sus compuestos se encuentran el mentol y la carvona, sustancias que se han estudiado por su interacción con el sistema digestivo.

Sin embargo, si tienes gastritis o algún problema digestivo, es importante considerar que no todas las personas reaccionan igual a la hierbabuena. En algunas personas, las preparaciones con menta pueden aumentar molestias como el reflujo o la acidez, por lo que no debe considerarse un tratamiento para la gastritis, así que consultar al especialista siempre será fundamental.

La hierbabuena también aporta pequeñas cantidades de nutrientes como vitamina A, magnesio, hierro y folatos, aunque la cantidad que se consume en una bebida suele ser relativamente pequeña.

Frappé de pepino con limón y hierbabuena: receta fácil Foto: Canva

Así que, si buscas una bebida diferente para combatir el calor, este frappé de pepino con limón y hierbabuena puede ser una alternativa fresca y sencilla para preparar en casa. Con hielo, limón, hierbabuena y un toque de chile, tendrás una combinación llena de sabor para disfrutar bien fría.