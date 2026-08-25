Aprende cómo hacer espagueti en salsa de nogada para la hora de la comida, una fusión de sabor en una receta especial. Si te encanta el plato típico que es el chile en nogada, trasládalo a un clásico del diario.

La gastronomía mexicana se distingue por su extraordinaria capacidad para reinventar tradiciones sin perder la esencia cultural que la define. Así es como encontramos chilaquiles en nogada, cupcakes o, en esta ocasión, pasta. Las técnicas contemporáneas han demostrado que esta salsa puede trascender los límites de la cocina.

El éxito de este platillo reside en la precisión con la que se equilibran el dulzor natural de la fruta seca, la acidez del lácteo y el toque especiado del jerez o la canela. La pasta actúa como un lienzo que absorbe y retiene la consistencia cremosa de la nogada.

Así puedes preparar espagueti en salsa de nogada, un puente perfecto entre la tradición europea y la herencia mestiza. Sigue el paso a paso para lograr un resultado digno de restaurante en casa.

Receta de espagueti en salsa de nogada ChatGPT

Receta de espagueti en salsa de nogada

Ingredientes:

Para la pasta:

500 g de espagueti

4 litros de agua

1 ½ cucharada de sal marina fina

1 hoja de laurel seca

Para la salsa de nogada:

200 g de nuez de Castilla fresca (pelada, sin la piel delgada para evitar el amargor)

150 g de queso de cabra artesanal o queso fresco tipo crema (fresco y suave)

250 ml de crema de leche (crema ácida o media crema)

60 ml de vino de Jerez dulce o vino blanco seco

30 ml de leche entera

1 cucharada de azúcar mascabado o miel de abeja (opcional)

1 pizca de canela en polvo

Sal marina y pimienta blanca al gusto

Para el montaje:

100 g de granos de granada roja fresca

½ taza de perejil rizado fresco, finamente picado

50 g de piñones blancos o nuez picada adicional

Preparación:

En una olla, calienta los 4 litros de agua hasta que alcancen un hervor constante. Agrega la sal marina y la hoja de laurel. Introduce el espagueti y cocínalo al dente según el tiempo indicado en el empaque (aproximadamente entre 8 y 10 minutos). Escurre y reserva media taza del agua de cocción. En la licuadora, coloca la nuez pelada, el queso fresco, la crema de leche, el jerez, la canela y la pizca de azúcar. Licúa a velocidad media-alta hasta obtener una emulsión tersa y homogénea. Prueba la nogada e incorpora sal y pimienta blanca al gusto. Si la mezcla resulta demasiado densa, añade pequeñas cucharadas de leche o del agua de cocción de la pasta que reservaste hasta lograr el punto deseado. En un tazón o directamente en la sartén a fuego bajo (apagando tras 1 minuto), vierte la salsa de nogada sobre el espagueti recién escurrido y combina con pinzas para cubrir cada hebra. Emplata el espagueti en salsa de nogada y decora con los granos de granada roja fresca, el perejil rizado picado y piñones enteros.

Receta de espagueti en salsa de nogada Getty Images

¿Cómo recalentar el espagueti?

El espagueti ya mezclado con la nogada nunca debe llevarse a fuego vivo ni a hervor directo. La forma correcta de calentarlo es a baño María a fuego bajo, moviendo constantemente, o agregando un chorrito de leche tibia mientras se agita suavemente para devolver la fluidez a la emulsión sin separar los lípidos.

Receta de espagueti en salsa de nogada ChatGPT

Maridaje para el espagueti:

Vinos blancos con crianza

Vinos rosados secos

Vinos espumosos

El uso de la nogada para bañar un espagueti es el ejemplo perfecto de que en México, toda nuestra comida es deliciosa, original y digna de 5 estrellas gracias a su fusión de sabor.