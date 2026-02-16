Disfruta lo mejor del pulque y el mezcal en este festival en CDMX: dónde y cuándo

La Ciudad de México es un lugar que siempre tiene algo para hacer. Los festivales culturales y gastronómicos, encabezan la lista de opciones para disfrutar esta ciudad. Si eres amante del pulque y el mezcal, te contamos todo sobre el festival que se llevará a cabo en marzo.

El mezcal y el pulque tienen más en común de lo que imaginamos. Ambas vienen del maguey, una planta que ha sido considerada como sagrada desde tiempos prehispánicos. De ahí que en la mitología mexica se adorara a la diosa Mayahuel, asociada al maguey el pulque.

Ambas bebidas forman parte de la identidad de México. El mezcal ha logrado un reconocimiento internacional, rompiendo las barreras de nuestro territorio, mientras el pulque mantiene una identidad regional, pero ambos están arraigados a nuestra cultura.

Por eso, vale la pena reconocerlos, celebrarlos y seguirlos promoviendo, no por sus efectos derivados del alcohol, sino por unirnos con nuestras raíces. Lánzate al Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal en la CDMX y únete a esta celebración.

Desde la época prehispánica el pulque ha sido considerado bebida de los dioses Canva

¿Cuándo es el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal en CDMX?

La octava edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 12 del mediodía a 8 de la noche en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

La sede es Doméstico, un espacio donde se realizan diferentes eventos culturales, ubicado en avenida Nuevo León 80, colonia Condesa. Eso sí, toma en cuenta que la entrada es con boleto, el cual tiene costo.

No solo es Oaxaca, en otras regiones de México también se produce mezcal Canva

¿Cuánto cuesta el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal en CDMX?

La entrada al Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, tiene un costo entre 60 y 80 pesos mexicanos. Si compras en línea, pagarás solo 60 pesos, además de que podrás ahorrarte la fila en las actividades.

También puedes reservar tu lugar y pagar el día del evento, pero tendrás que hacer fila para realizar las actividades. Finalmente, si no te decides hasta ese día, puedes llegar y pagar directo en taquilla, solo que serán 80 pesos y también con espera.

En cualquier caso, tu entrada incluye una jicarita para que pruebes diferentes bebidas, el ingreso a la obra de teatro o talleres creativos, así como un boleto para la rifa de mezcales y artesanías.

El consumo de pulque, mezcal y cualquier alimento, no está incluido, así que lleva tu guardadito. Si quieres adquirir tus boletos o reservar tu lugar, entra al sitio de Adelitas Empresarias.

Pero ojo, según los organizadores, habrá otros dos festivales del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal este 2026, por lo que, si vas a este de marzo, tendrás un sello. Si completas los tres, desbloquearás la experiencia VIP en la última fecha, programada para septiembre.

¿Qué habrá en el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal en CDMX?

Los protagonistas de este festival, son el pulque y el mezcal, representados por 25 maestras y maestros mezcaleros de distintas regiones del país y más de 20 curados de pulque para que puedas descubrir nuevos sabores.

Por el lado del mezcal, habrá mezcaleros de Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán, además de variedades para todos los gustos, como: espadín, tobalá, tepeztate, cuishe, madre, cuishe, cedrón, jabalí, mexicano y coyote, además, claro, de cremas de mezcal.

Del lado del pulque, podrás probarlo al natural o en una variedad de curados, con sabores desde los clásicos hasta otros más exóticos, como el jitomate, ostión con camarón, o versiones dulces, como el mazapán.

Y como el mezcal y el pulque saben mejor maridados con una buena comida, habrá opciones como tacos de cecina, tlayudas, flautas ahogadas y mucho más al puro estilo mexicano.

Pero no todo es comida. La octava edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, lleva por nombre "Leyendas del maguey", por lo que, entre las actividades culturales está una obra de teatro que te sumergirá en las leyendas ancestrales asociadas a esta planta.

Además, habrá talleres inspirados en Mayahuel, donde podrás pintar en yeso, moldear en barro o decorar tu jicarita. Desde las 12 del mediodía, hasta las 7 de la noche, cada hora hay una actividad, así que no tendrás tiempo de aburrirte.

La edición número ocho del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, promete mucho, toma nota de cuándo se llevará a cabo y no te pierdas esta experiencia.