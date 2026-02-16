Disfruta de un delicioso picadillo al pastor, el sabor mexicano para la comida diaria y una forma de reinterpretar uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana en una receta igual de tradicional.

Aunque los tacos al pastor suelen asociarse con carne en trompo, el picadillo toma esos sabores auténticos —especias, achiote y un toque de dulzor por la piña— y los adapta a una preparación más casera, fácil de cocinar en sartén o cacerola.

La receta tradicional de al pastor tiene raíces en México y fue influenciada por la técnica del shawarma traída por inmigrantes libaneses en el siglo XX, adaptándose luego con ingredientes locales como chiles, achiote y piña, creando ese perfil de sabor dulce y especiado tan característico.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, la carne al pastor se ensarta en una espada o trompo que va girando manualmente mientras se cuece. Pero, ¿es posible transformarlo en algo más casual?

Sí, al convertirlo en picadillo al pastor, te permite disfrutarlo en tacos, tortas, bowls o incluso como relleno de guisos y antojitos, ideal para comidas familiares o reuniones con amigos. Esta receta combina texturas y sabores intensos con un proceso detallado que te hará sentir chef mexicano en tu cocina.

Cómo hacer picadillo al pastor Canva

Receta de picadillo al pastor

Ingredientes:

500 g de carne de cerdo para guisar (paleta o espaldilla), finamente picada

3 chiles guajillo secos, sin semillas ni venas

2 chiles ancho secos, sin semillas

2 cucharadas de pasta de achiote (o achiote en polvo mezclado con agua)

½ taza de jugo de piña natural

¼ taza de vinagre blanco

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de comino molido

½ cucharadita de canela molida

2 dientes de ajo, picados

1 cucharadita de sal (ajusta al gusto)

¼ cucharadita de pimienta negra molida

2 cucharadas de aceite vegetal

1 taza de piña en cubitos (opcional para resaltar el sabor del pastor)

½ cebolla blanca, picada finamente

Opcionales para servir: cilantro, cebolla blanca extra, limón, tortillas de maíz calientes

Preparación:

Coloca los chiles guajillo y ancho sin semillas en un recipiente con agua caliente, y déjalos hidratar por 10–15 minutos hasta que se suavicen. Escúrrelos y reserva. En una licuadora, agrega los chiles hidratados, la pasta de achiote, jugo de piña, vino blanco, orégano, comino, canela, ajo, sal y pimienta. Licúa hasta obtener una salsa homogénea. Coloca la carne de cerdo picada en un bol grande y vierte la marinada sobre ella, asegurando que todos los pedazos queden bien cubiertos. Cubre con plástico y refrigera al menos 2 horas, idealmente toda la noche para un sabor más profundo. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio; agrega la cebolla picada y saltea hasta que quede transparente. Añade la carne marinada y cocina durante 10–12 minutos, removiendo con frecuencia hasta que esté bien dorada y cocida. Agrega la piña en cubitos y cocina 3–4 minutos más para que se caramelice ligeramente y se integre al picadillo al pastor, aportando un contraste dulce perfecto con las especias.

Cómo hacer picadillo al pastor Canva

Consejos para que el picadillo sepa más a pastor:

Mientras más tiempo dejes marinar la carne, más sabor absorberá de los chiles, achiote y especias. Si puedes, marínala toda la noche para lograr un perfil más intenso.

Cocina la carne a fuego medio para que se dore sin secarse. Si el picadillo se ve seco, agrega un chorrito de agua o caldo para ayudar a que quede jugoso.

Aunque tradicionalmente los tacos al pastor llevan piña, en el picadillo puedes ajustar la cantidad o incluso omitirla si prefieres un sabor menos dulce.

Este picadillo es ideal para tacos, tortas, burritos o incluso como relleno de sopes y huaraches.

Acompáñalo con cilantro, cebolla picada y un chorrito de limón para un sabor auténtico.

Cómo hacer picadillo al pastor Canva

¿De dónde viene el sabor “al pastor”?

Aunque el picadillo es una adaptación, su sabor proviene directamente del tradicional al pastor, uno de los emblemas de la comida callejera mexicana. El taco al pastor tiene sus raíces en los métodos de cocción usados por inmigrantes libaneses en México a principios del siglo XX, quienes introdujeron el concepto de carne asada en trompo, similar al shawarma.

Con el tiempo, los mexicanos adaptaron la técnica usando cerdo, incorporando chiles y piña para crear ese perfil tan distintivo que hoy conocemos.

Hoy, los sabores del al pastor se han convertido en un símbolo de la fusión culinaria mexicana, presentes no solo en tacos, sino en tantas variantes como este picadillo, llevando la tradición a formas nuevas, caseras y accesibles para todos.

El picadillo al pastor es una deliciosa reinterpretación del tradicional sabor del al pastor, que combina especias, achiote y piña en una preparación casera versátil y sabrosa, ¡podrás traer el espíritu de los taquitos a tu mesa!