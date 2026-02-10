Receta de trufas de chocolate con licor para regalar el 14 de febrero

¿A quién no le gusta el chocolate? No por nada es uno de los regalos más comunes, perfecto para cualquier ocasión, aunque el 14 de febrero se vuelve protagonista. Para que no regales los típicos del súper, prepara estas trufas de chocolate con licor.

Aunque la historia del cacao es muy antigua, la de los bombones, una forma de llamar a las piezas de chocolate con leche y otros ingredientes, aparece en el siglo XVII en la corte francesa, para después llegar a toda Europa.

Fue en el siglo XIX cuando este dulce pasó de las esferas exclusivas a ser uno de los regalos más populares con la llegada de las cajas decoradas, que no solo eran un obsequio romántico, también se consideraban de colección.

A lo largo de la historia, el chocolate ha evolucionado a diferentes presentaciones, siendo las trufas una de las versiones más elegantes. Estas reciben su nombre por su parecido a los hongos conocidos como trufa, ya que tienen una forma redondeada y recubrimiento terroso.

Sin embargo, lo que más destaca es su centro cremoso, el cual se logra gracias a la ganache. Este clásico de la repostería se prepara vertiendo crema caliente sobre chocolate picado, para emulsionarlo y lograr una textura homogénea y brillante, la cual se enfría para formar las trufas.

Pese a su elegancia y apariencia perfecta, las trufas no son difíciles de hacer. Aprende a prepararlas en casa con esta receta y sorprende a tus seres queridos con un delicioso regalo.

Las trufas de chocolate obtienen su nombre por su parecido con el hongo Canva

¿Cómo hacer trufas de chocolate con licor?

Ingredientes:

250 gramos de chocolate oscuro (60–70% cacao)

180 mililitros de crema para batir

20 gramos de mantequilla

1 pizca de sal

1 a 2 cucharadas de licor, según la intensidad que desees

Opciones para cubrir:

Cacao en polvo sin azúcar

Nuez/almendra/pistache finamente picado

Coco rallado

Chocolate derretido

Preparación:

Pica el chocolate muy fino y colócalo en un recipiente resistente al calor. En una olla, calienta la crema para batir hasta que comience a liberar vapor y se creen pequeñas burbujas en la orilla. Es muy importante que no hierva por completo. Apaga el fuego. Vierte la crema caliente sobre el chocolate y deja reposar 1 o 2 minutos sin mover. Luego mezcla del centro hacia afuera que no queden trozos de chocolate. Agrega la mantequilla y la pizca de sal, y mezcla hasta obtener una textura suave y brillante. Cuando la ganache esté tibia, agrega el licor y mezcla. Es importante no poner el licor cuando el chocolate esté hirviendo, de lo contrario, se evaporará. Cubre el recipiente con plástico de cocina, dejando que este quede en contacto con el chocolate para que no se forme una costra. Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera por 2 o 3 horas, para que esté firme. Con una cucharita, toma porciones de la mezcla y ruédala rápido por tus palmas. Es importante que tus manos estén frías, para no derretir el chocolate. Si la mezcla comienza a derretirse, métela otro poco al refrigerador. Después de formar las trufas, pásalas por la cobertura que desees. Otra opción es cubrirlas con chocolate. Para esto, acomoda las trufas en una charola con papel encerado y refrigera por 30 minutos para que estén bien firmes.

Derrite chocolate y, cuando esté tibio, introduce las trufas con ayuda de un tenedor; sácala, retira el exceso y colócala sobre el papel encerado. Deja que el chocolate se endurezca a temperatura ambiente.

Disfruta tus trufas de chocolate con licor o regálalas. Para esto, coloca cada pieza en un pequeño capacillo e introdúcelas en cajitas. Es importante mantenerlas en refrigeración para evitar que se echen a perder, pues llevan lácteos.

Existen diferentes licores que se pueden usar para hacer trufas Canva

¿Cuáles son los mejores licores para hacer trufas?

Licor de naranja. Es uno de los licores más recomendados para trufas , porque contrarrestan la densidad del chocolate con notas brillantes y frescas. Combina perfecto con chocolate oscuro o semiamargo.

, porque contrarrestan la densidad del chocolate con notas brillantes y frescas. Combina perfecto con chocolate oscuro o semiamargo. Whisky. Añade un toque ahumado y profundo que hace match perfecto con el chocolate amargo. En especial, funcionan bien los whiskies con notas tostadas o que aporten matices a nuez, vainilla, madera o especias.

Brandy o coñac. Es un clásico en la repostería, pues aporta un calor aromático frutal que realza el chocolate sin opacarlo. Funciona lo mismo con chocolate oscuro que chocolate con leche

Ron añejo. Tiene notas de caramelo, vainilla y frutas secas que crean una combinación deliciosa con el chocolate. Es más dulce que el whisky o brandy, por lo que equilibra trufas de chocolate amargo sin que domine.

Licor de café. Intensifica el sabor del chocolate al añadir notas tostadas y de café que complementan su perfil natural. Se recomienda en trufas de chocolate oscuro.

oscuro. Frangelico (licor de avellana). Añade un toque de nuez tostada y vainilla que complementan el chocolate con notas suaves y dulces.

Elige tu licor favorito y prepara estas deliciosas trufas caseras. Ya sea para regalo o disfrutar en casa, son un postre perfecto para cualquier ocasión.