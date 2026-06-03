¿Dónde hay viñedos cerca de CDMX?

Si eres amante del vino y alguna vez has pensado en visitar un viñedo para conocer más sobre esta bebida, existen varias opciones cerca de la Ciudad de México que te permitirán disfrutar de recorridos, catas y experiencias gastronómicas inolvidables.

En el marco del Día Internacional del Sommelier, que se celebra cada 3 de junio para reconocer a los expertos encargados de recomendar y servir vinos, te compartimos algunos viñedos cercanos a la CDMX que puedes visitar para una escapada diferente.

¿Qué viñedos visitar cerca de la Ciudad de México?

Viñedo Sala Vivé

Este viñedo es una de las opciones favoritas para los amantes del vino, ya que ofrece recorridos guiados por sus instalaciones acompañados de degustaciones de sus etiquetas más destacadas.

Entre las experiencias disponibles se encuentran paseos en tranvía por los viñedos, catas de vino, cabalgatas, actividades gastronómicas y eventos especiales que pueden consultarse directamente en su página oficial.

Ubicación: Carretera San Juan del Río - Cadereyta Km. 40.5, Los Pérez, Ezequiel Montes, Querétaro.

Puerta del Lobo

Puerta del Lobo ofrece recorridos por sus viñedos, visitas a la sala de barricas y experiencias de degustación para quienes desean conocer más sobre el mundo del vino.

Además, cuenta con actividades para toda la familia, incluyendo algunas opciones dirigidas a los más pequeños. También organiza eventos especiales que combinan vino, gastronomía y música en vivo.

Ubicación: Carretera Chichimequillas-La Griega, El Lobo, Querétaro.

Bodega San Juanito

Ubicada en Tequisquiapan, esta bodega ofrece visitas guiadas para conocer el proceso de elaboración del vino, además de una terraza ideal para disfrutar de la gastronomía local y sus distintas etiquetas.

Uno de sus principales atractivos es que cuenta con hospedaje, lo que permite vivir la experiencia con más tranquilidad y aprovechar al máximo la visita.

Ubicación: Antiguo Camino a San Juan s/n, Tequisquiapan, Querétaro.

Finca Dos Búhos

Esta finca es una excelente alternativa para quienes buscan descubrir vinos artesanales en un entorno rodeado de naturaleza.

Además de recorrer sus instalaciones y disfrutar de su propuesta gastronómica, los visitantes pueden conocer la historia de cuatro generaciones dedicadas a la producción vinícola y participar en diversas actividades durante su estancia.

Ubicación: Carretera San Miguel de Allende-Buenavista Km. 2.8, junto a Zirándaro, San Miguel de Allende, Guanajuato.

Si te gusta el vino y buscas una experiencia diferente cerca de la Ciudad de México, estos viñedos son una excelente opción para disfrutar de degustaciones, recorridos y paisajes únicos mientras descubres más sobre la cultura vinícola de México.