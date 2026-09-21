La gastronomía mexicana se distingue por su capacidad para transformar ingredientes sencillos en platos ricos en tradición y sabor. De ahí que esta receta de quesadillas de choriqueso para una cena rápida, fácil y sabrosa sea una gran opción para hoy.

Entre la amplia variedad de antojitos nocturnos, las quesadillas ocupan un lugar especial en las mesas familiares del país. Este platillo combina el queso derretido con muchos otros ingredientes, aunque cause un debate; al prepararlo, ofrece un balance reconfortante de sabor y calidez al final de la jornada.

Su versatilidad permite adaptar la intensidad del picante, el tipo de tortilla e incorporar guarniciones frescas como aguacate, cebolla picada y salsas molcajeteadas.

Disfruta de quesadillas de choriqueso, ¡una magia perfecta en la cocina! Ya sea en masa de maíz nixtamalizado o tortillas de harina de trigo, cada bocado ofrece un contraste entre la superficie crujiente y el relleno suculento.

Receta de quesadillas de choriqueso Canva

Receta de quesadillas de choriqueso

Ingredientes:

300 g de chorizo fresco de cerdo (desmenuzado y sin tripa)

350 g de queso para fundir (queso Oaxaca deshebrado, queso asadero o manchego rallado)

8 tortillas de maíz nixtamalizado o tortillas de harina de trigo según preferencia

1/2 pieza de cebolla blanca finamente picada en cubos pequeños (opcional, para sofreír con el chorizo)

Complementos: Salsa verde o roja martajada, aguacate en rebanadas y cilantro fresco picado.

Preparación:

Coloca una sartén de fondo pesado a fuego medio. Añade el chorizo desmenuzado sin tripa y la cebolla picada; sofríe durante 8 a 10 minutos revolviendo constantemente, permitiendo que la proteína se cocine en sus propios jugos hasta quedar dorada y crujiente. Si el chorizo desprende un exceso de grasa, retira unas cucharadas con ayuda de una cuchara para evitar que humedezca demasiado las tortillas. Reduce el fuego a nivel bajo. Incorpora los 350 gramos de queso deshebrado o rallado directamente sobre el chorizo dorado en la sartén. Tapa la sartén durante 2 o 3 minutos para que el calor atrapado derrita el queso de forma pareja. Retira la tapa y mezcla suavemente con la espátula hasta formar una masa homogénea de queso elástico con trozos de chorizo. Retira del fuego. Calienta las tortillas de maíz o harina sobre un comal a fuego medio-alto hasta que adquieran flexibilidad. Coloca una porción generosa del choriqueso caliente sobre la mitad de cada tortilla y dobla por la mitad. Deja dorar la quesadilla durante 1 a 2 minutos por cada lado para que la tortilla quede ligeramente crujiente y el queso termina de afianzarse. Retira las quesadillas de choriqueso del comal y sírvelas de inmediato. Acompaña con rebanadas de aguacate fresco, cilantro picado y salsa de molcajete al gusto.

Receta de quesadillas de choriqueso Canva

¿Cuál es el mejor queso para derretir?

Variedades como el queso Oaxaca presentan una estructura en hebras que retiene la grasa del chorizo sin separarse. Mientras que el queso asadero, originario de las zonas ganaderas del norte de México, destaca por un punto de fusión bajo que genera una textura casi líquida, perfecta para tortillas de harina.

Por otro lado, si se busca un matiz salado más pronunciado, el manchego mexicano aporta consistencia firme. Se aconseja evitar quesos frescos como el panela, queso blanco o canasto, ya que su alto contenido de agua y estructura proteica impiden que se derritan, liberando suero al calentarse y humedeciendo la tortilla.

Receta de quesadillas de choriqueso Canva

¿Con qué acompañar las quesadillas?

Para la cena, las bebidas deben ayudar a la digestión y refrescar. Entre las opciones tradicionales destacan el agua fresca de Jamaica o el agua de limón con chía.

Para quienes prefieren bebidas con alcohol, una cerveza clara de estilo Lager o Pilsner servida fría ofrece una carbonatación ligera que limpia el paladar entre quesadillas.

A diferencia de preparaciones complejas que requieren horas de elaboración, las quesadillas de choriqueso son prácticas sin sacrificar sofisticación culinaria. ¡Las tienes listas en 30 minutos!