¡A chopear con orgullo! El pan dulce ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX, tras una resolución aprobada por unanimidad que rinde homenaje al sabor de nuestras piezas favoritas y el trabajo diario de miles de maestras y maestros panaderos en la gastronomía.

En la capital mexicana despertamos con el aroma del café recién preparado y el crujir dulce de una concha recién horneada. También nos acompaña en las meriendas familiares, como parte de la plática y risas compartidas.

En las mesas de los hogares y en las mesas de los cafés de barrio, la hora del pan de dulce representa un ritual sagrado. Este acompañante es parte de la tradición y hoy ha dado un salto histórico para consolidarse formalmente en el mapa del patrimonio nacional.

El pan dulce es Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX Canva

El pan dulce es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

Fue durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026 de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México que el pan dulce fue declarado de esta forma.

Esta iniciativa fue impulsada conjuntamente por la Secretaría de Cultura de la capital y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (Canainppa), un organismo con más de ocho décadas dedicadas a la defensa y promoción del gremio panificador.

El reconocimiento también se centra en salvaguardar el oficio, la técnica artesanal y el conocimiento transmitido de generación en generación de forma oral y práctica en los talleres.

Ser nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial implica la puesta en marcha de un plan que busca proteger a los productores artesanales frente a la masificación industrial, garantizar la continuidad de las recetas tradicionales y promover la riqueza culinaria de los barrios.

El proceso culminará formalmente con la publicación del decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, programada para el mes de septiembre.

A partir de ese momento, la capital contará con un marco legal de conservación que reconoce que el pan dulce es una manifestación viva de la identidad mexicana.

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El pan dulce a la conquista de la UNESCO

El nombramiento como patrimonio local de la CDMX es solo el primer escalón de un ambicioso proyecto cultural de mayor alcance. La Canainppa y las autoridades culturales ya han formalizado la propuesta para solicitar que la tradición del pan dulce mexicano sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Para lograr esta meta, las instituciones involucradas han comenzado la integración de un expediente técnico que recopila testimonios de maestros panaderos, inventarios de recetas regionales, registros fotográficos y estudios sociológicos sobre el impacto comunal de esta tradición.

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¿Cuál es la historia del pan dulce en México?

Antes de la llegada de los españoles, en el México prehispánico no existía el trigo ni el concepto del pan horneado con levadura. Sin embargo, las culturas mesoamericanas ya elaboraban preparaciones a base de masa de maíz sazonada con mieles de agave, hormigas mieleras, semillas de amaranto y frutas.

Con la Conquista y la colonización en el siglo XVI, los colonizadores introdujeron el trigo, los molinos de piedra y la ganadería vacuna y porcina, aportando ingredientes clave como la manteca de cerdo, la leche y la mantequilla.

Durante la época colonial, las órdenes religiosas desempeñaron un papel decisivo en sus conventos, donde las monjas fusionaron recetarios europeos con ingredientes locales como la vainilla, el camote y la masa de maíz.

En el siglo XIX, durante la intervención francesa y la posterior época del Porfiriato, la gastronomía refinada de París inundó la capital. Llegaron a la Ciudad de México reposteros y maestros panaderos franceses e italianos que establecieron salones de té y pastelerías.

Fue entonces cuando los aprendices mexicanos absorbieron las complejas técnicas del hojaldre, la pasta choux, el brioche y la masa quebrada. De esta forma, los panaderos locales reinventaron e incorporaron ingredientes autóctonos y crearon un catálogo único en el planeta.

La declaración del pan dulce mexicano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México trasciende las fronteras de la gastronomía de nuestro país. Es un homenaje al pasado y un deseo de conservar nuestras tradiciones para las generaciones del futuro.