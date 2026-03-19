¿Cuáles son los pescados más tóxicos? Por qué no debes consumirlos

¿Cuáles son los pescados más tóxicos? Te contamos por qué no debes consumirlos, pues algunas especies pueden contener niveles elevados de toxinas naturales o contaminantes acumulados en el ambiente marino.

El pescado es uno de los alimentos más recomendados en una dieta equilibrada, gracias a que es rico en proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales, de acuerdo al Gobierno de México.

Consumir pescado con regularidad puede aportar beneficios para la salud cardiovascular y el funcionamiento del cerebro; lo mismo que ayuda a los huesos y músculos, ¡tiene todo!

Sin embargo, no todos los pescados son iguales. En ciertos casos, estos compuestos pueden representar un riesgo para la salud si se consumen con frecuencia o si no se preparan adecuadamente. Por ello, conocer cuáles son los pescados más tóxicos y cuándo conviene evitarlos puede marcar la diferencia entre disfrutar de una comida segura o exponerse a riesgos innecesarios, ¡especialmente en Cuaresma!

Los pescados más tóxicos para el consumo humano Canva

¿Cuáles son los pescados más tóxicos para el consumo?

Pez globo (fugu)

En Japón es conocido como fugu y se considera una delicadeza culinaria, pero también es uno de los alimentos más peligrosos del mundo si no se prepara correctamente.

El riesgo proviene de una toxina llamada tetrodotoxina, un compuesto extremadamente potente que puede afectar el sistema nervioso. Según la Food and Drug Administration, esta toxina puede causar parálisis muscular e incluso insuficiencia respiratoria si se consume en cantidades suficientes.

La tetrodotoxina no se elimina con la cocción, lo que significa que el pescado debe ser preparado por chefs especialmente certificados que saben retirar las partes tóxicas del animal.

Pez piedra

El pez piedra es considerado uno de los peces más venenosos del mundo. Aunque el mayor riesgo proviene de sus espinas —que pueden inyectar veneno si se pisan accidentalmente— también contiene toxinas que pueden resultar peligrosas si se manipula incorrectamente.

El veneno del pez piedra puede causar dolor intenso, daño tisular y reacciones graves en el cuerpo humano. No es un pescado común en la alimentación cotidiana, pero su presencia en ciertos ecosistemas tropicales ha generado advertencias en regiones donde se pesca o consume.

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Barracuda

La barracuda no es venenosa por sí misma, pero puede convertirse en peligrosa debido a una toxina conocida como ciguatoxina. Esta sustancia se origina en microalgas marinas y se acumula en peces depredadores grandes.

El envenenamiento por ciguatera es una de las intoxicaciones alimentarias más comunes relacionadas con pescado en regiones tropicales. Y los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, dolor abdominal y alteraciones neurológicas.

Pez globo de agua dulce

Algunas especies de pez globo de agua dulce también contienen tetrodotoxina, aunque su consumo es menos común que el del fugu japonés.

¿Los pescados con mercurio son tóxicos?

Además de los peces venenosos, existe otro tipo de riesgo relacionado con el consumo de pescado: la acumulación de metales pesados, especialmente mercurio.

El mercurio puede entrar en los océanos a través de procesos naturales o contaminación industrial. Una vez en el agua, se transforma en metilmercurio, una sustancia que puede acumularse en los tejidos de los peces.

Ejemplos de pescados con altos niveles de mercurio:

Pez espada: expertos recomiendan que ciertos grupos —especialmente mujeres embarazadas y niños pequeños— eviten consumirlo con frecuencia.

Tiburón: puede contener niveles elevados de mercurio porque se encuentra en la parte superior de la cadena alimentaria marina.

Atún grande: algunas especies como el atún rojo, pueden contener cantidades significativas de mercurio.

Caballa gigante: la variedad conocida como “king mackerel” presenta niveles altos de mercurio y suele incluirse en listas de pescados que conviene limitar.

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¿Cuáles son los pescados más consumidos y seguros?

Sardinas

Salmón

Trucha

Tilapia

Bacalao

Consejos para consumir pescado de forma segura:

Consumir diferentes especies reduce la probabilidad de acumular contaminantes de un solo tipo de pescado.

Elige pescados pequeños, pues suelen contener menos mercurio porque viven menos tiempo y están más abajo en la cadena alimentaria.

El origen del pescado puede influir en su seguridad, especialmente en zonas con contaminación marina, lo ideal es informarse sobre su procedencia.

Ten siempre presente cuáles son los pescados más tóxicos para que, cuando decidas expandir tus destinos gastronómicos, no te lleves algunas sorpresas.