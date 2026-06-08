Frentes Políticos / 8 de junio de 2026

1. Mimetismo. Hay trayectorias que parecen inmunes a los cambios de época. Aldo Díaz Pérez, exfuncionario de Liconsa, vuelve a aparecer en conversaciones donde el presupuesto público asoma entre versiones, dudas y expedientes. Su nombre fue relacionado con empresas favorecidas por contratos cuantiosos y mencionado alrededor del caso Segalmex, aunque, hasta ahora, no exista acreditación de conducta ilegal alguna. Aun así, lo que se mantiene es la interrogante: ¿cómo es que ciertos perfiles conservan presencia cuando cambian gobiernos, prioridades y equipos? El poder rota de manos, y operadores camaleónicos tienen quién les abra la puerta.

2. Saldo. La elección en Coahuila dejó una conclusión dolorosa para Morena y reconfortante para el priismo, que el control territorial sigue pesando más que los despliegues nacionales. Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, apostó parte de su capital político en la entidad, pero los resultados terminaron favoreciendo la maquinaria que durante décadas ha sabido resistir. Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, heredó la tarea de explicar por qué la movilización prometida no se tradujo en el avance esperado. El PRI hoy retuvo terreno estratégico y convirtió la contienda local en tabla de supervivencia. Nada más.

3. Luto. El asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte, sacudió más que a una institución académica. Ocurrió en la Costa Chica de Guerrero, horas después de participar en un seminario dedicado a la historia, justicia y derechos de comunidades afromexicanas. Orlando Aragón, director del centro donde colaboraba, pierde a una de las voces que impulsaban esos trabajos a nivel de calle. La Corte, bajo el mando de Hugo Aguilar, condenó el crimen y exigió la verdad. La investigación deberá demostrar que en este país, pese a la violencia, existe la justicia.

4. Nueva lógica. Aureliano Hernández Palacios, titular de la Auditoría Superior de la Federación, aplica un viraje que deja atrás viejas prácticas. Si antes la productividad se medía por auditorías acumuladas, ahora el enfoque camina buscando cobertura y profundidad. La comparación inevitable alcanza a David Colmenares, extitular de la ASF, etapa asociada al volumen como referencia. El movimiento no es técnico únicamente, redefine dónde se coloca la lupa y cuánto espacio queda para las zonas grises. Menos exhibición numérica y más capacidad de encontrar lo que otros prefirieron no mirar. Ahí radica la clave del cambio.

5. Prioridades. La discusión pública gira entre elecciones y disputas partidistas, pero la Secretaría de Marina no pierde el enfoque y volvió a recordar que parte de la batalla se libra sin reflectores. Bajo el mando del almirante Raymundo Morales, fueron aseguradas 1.36 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero, en una operación realizada cerca de Boca Chica. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, reduce un litoral que sigue siendo corredor estratégico para el tráfico internacional. Ahora, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, deberá seguir la ruta del cargamento. Lo que sigue es minar las estructuras que lo hacen posible.